El duro testimonio de una presunta víctima de Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega

Marius Borg es acusado de grabar a varias de sus víctimas sin su consentimiento

"La peor pesadilla de mi vida", declaró el martes, afirmando que cerró los ojos "para no tener que presenciar" su propia agresión.

"Recuerdo haberme despertado mientras él estaba en acción. Me dije: 'No entiendo cómo alguien puede tener relaciones sexuales con una persona que está dormida'", explicó.

Para demostrar que esos actos tuvieron lugar cuando la joven no estaba en condiciones de oponerse, la fiscalía presentó un video, incautado en casa de Marius Borg y que él mismo había grabado con su teléfono.

Marius Borg Høiby e Ingrid Alexandra de Noruega (Getty Images)

Según el fiscal Sturla Henriksbø, ese fragmento de cinco segundos muestran a la joven dormida en el momento de los hechos. La presunta víctima protestó contra esas imágenes, grabadas, según ella, sin su conocimiento.

La fiscalía también incorporó al expediente los datos de su reloj cardíaco para probar que estaba dormida. "Según la acusación, la evolución de la frecuencia cardíaca constituye el elemento más determinante", subrayó Henriksbø.

Por su parte, la defensa confrontó a la víctima presunta con incoherencias entre su testimonio del martes y sus declaraciones anteriores ante la policía, señalando que al principio había afirmado a los investigadores no sentir haber sido sometida a actos ilícitos.

"Estaba despierta cuando tuve relaciones sexuales con ella", declaró Høiby en el estrado, antes de corregirse: "cuando tuvimos relaciones sexuales".

"Si tuvimos relaciones tres o cuatro veces antes, y la desperté cada vez, ¿por qué diablos lo habría hecho sin despertarla la última", subrayó.

