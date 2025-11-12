El ex príncipe Andrés sin título: La verdad detrás de su nuevo apellido que confundió a toda la monarquía

La verdad detrás del nuevo apellido del ex príncipe Andrés que confundió a toda la monarquía

En medio del escándalo que sacudió a la Casa Real Británica tras la eliminación de los títulos reales del ahora ex príncipe Andrés , surgió un nuevo conflicto en Windsor: la confusión sobre su apellido.

El conflicto se originó después del anuncio del Palacio el 30 de octubre, mediante el cual Andrés perdió sus títulos nobiliarios y dejó de ser reconocido con el estilo de “Príncipe”. En ese comunicado se indicó que su apellido sería “Mountbatten Windsor” (sin guion), lo que generó desconcierto y abrió un debate sobre cuál era la forma correcta de denominarlo.

Príncipe Andrés y rey Carlos. (Getty Images)

La versión oficial aclara que la forma con guion (Mountbatten‑Windsor) fue declarada desde 1960 para los descendientes de la reina que no ostentan el estilo de “Su Alteza Real”. Esta convención tampoco había estado tan visible en documentos recientes, lo que provocó la confusión.

Dicho ajuste adquiere relevancia simbólica y legal. Aunque Andrés ha quedado al margen de los roles oficiales de la familia real, el apellido preserva el legado genealógico de la Casa de Windsor y el linaje de su papá, el príncipe Felipe, de Mountbatten.