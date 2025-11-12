Tras haber perdido sus títulos reales y ser desvinculado oficialmente de la Casa Real Británica, finalmente se ha resuelto la cuestión del apellido del ex príncipe Andrés : a partir de ahora, el hermano del rey Carlos III será conocido oficialmente como Andrew Mountbatten‑Windsor, adoptando la forma tradicional con guion utilizada por ciertos descendientes de la reina.
El ex príncipe Andrés sin título: La verdad detrás de su nuevo apellido que confundió a toda la monarquía
La verdad detrás del nuevo apellido del ex príncipe Andrés que confundió a toda la monarquía
En medio del escándalo que sacudió a la Casa Real Británica tras la eliminación de los títulos reales del ahora ex príncipe Andrés , surgió un nuevo conflicto en Windsor: la confusión sobre su apellido.
El conflicto se originó después del anuncio del Palacio el 30 de octubre, mediante el cual Andrés perdió sus títulos nobiliarios y dejó de ser reconocido con el estilo de “Príncipe”. En ese comunicado se indicó que su apellido sería “Mountbatten Windsor” (sin guion), lo que generó desconcierto y abrió un debate sobre cuál era la forma correcta de denominarlo.
La versión oficial aclara que la forma con guion (Mountbatten‑Windsor) fue declarada desde 1960 para los descendientes de la reina que no ostentan el estilo de “Su Alteza Real”. Esta convención tampoco había estado tan visible en documentos recientes, lo que provocó la confusión.
Dicho ajuste adquiere relevancia simbólica y legal. Aunque Andrés ha quedado al margen de los roles oficiales de la familia real, el apellido preserva el legado genealógico de la Casa de Windsor y el linaje de su papá, el príncipe Felipe, de Mountbatten.
Además lee:
La caída del ex duque de York en la Casa de Windsor
El ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, perdió oficialmente sus títulos reales y su estilo de “Príncipe” tras años de controversia y escándalos que afectaron la reputación de la Casa de Windsor. La decisión fue anunciada por el Palacio de Buckingham el pasado 30 de octubre, marcando un antes y un después en la historia reciente de la familia real británica.
La medida se tomó luego de los graves señalamientos que involucraron a Andrés en el caso de Jeffrey Epstein y las acusaciones de conducta inapropiada, que derivaron en un acuerdo legal en Estados Unidos.
Aunque el ex duque de York negó las acusaciones, el impacto mediático y las críticas públicas llevaron a la monarquía a tomar medidas para distanciarlo oficialmente de sus funciones y responsabilidades reales.
Como resultado, Andrés ya no usará el título de “Su Alteza Real” ni ejercerá funciones oficiales en representación de la Corona. Asimismo, se aclaró que su apellido será Mountbatten‑Windsor, siguiendo la convención tradicional de ciertos descendientes de la reina, resolviendo finalmente la confusión que surgió tras el anuncio inicial del Palacio.