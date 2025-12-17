Los Rubín Legarreta celebran el cumpleaños de Tarik Othón, el novio de Mía Rubín

La familia Rubín Legarreta festeja el cumpleaños de Tarik Othón

En las imágenes que compartieron Andrea Legarreta y Erik Rubín en sus cuentas de Instagram, se pudo ver al joven disfrutando de las muestras de cariño por parte de sus suegros y su cuñada.

Tarik Othón (Instagram)

Al festejo también se sumó el señor Juan Legarreta, papá de Andrea y abuelo de Mía y Nina, quien no dudó en acompañar a la familia en esta especial celebración.

“Cumpleaños adelantado de nuestro @tarik_othon_oficial”, escribió la conductora de televisión junto a la fotografía que compartió en sus redes sociales.

La familia Rubín Legarreta celebra el cumpleaños de Tarik Othón (Inatagram)

Por su parte, Erik Rubín compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece Tarik, quien el 16 de diciembre cumplió 22 años, frente a su pastel de cumpleaños con una bengala encendida, mientras familiares y amigos le cantan “Las Mañanitas”.