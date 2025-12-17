Los Rubín Legarreta celebran el cumpleaños de Tarik Othón, el novio de Mía Rubín

Andrea Legarreta compartió algunos detalles del íntimo festejo de cumpleaños que su familia organizó para Tarik Othón, novio de su hija Mía Rubín. A través de sus redes sociales, la conductora mostró momentos del encuentro, el cual se llevó a cabo en un ambiente cercano y familiar.
La celebración se realizó de manera discreta, rodeada únicamente por sus seres más cercanos, reflejando la buena relación que existe entre el joven torero y la familia Legarreta Rubín.
La familia Rubín Legarreta festeja el cumpleaños de Tarik Othón
En las imágenes que compartieron Andrea Legarreta y Erik Rubínen sus cuentas de Instagram, se pudo ver al joven disfrutando de las muestras de cariño por parte de sus suegros y su cuñada.
Al festejo también se sumó el señor Juan Legarreta, papá de Andrea y abuelo de Mía y Nina, quien no dudó en acompañar a la familia en esta especial celebración.
“Cumpleaños adelantado de nuestro @tarik_othon_oficial”, escribió la conductora de televisión junto a la fotografía que compartió en sus redes sociales.
Por su parte, Erik Rubín compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece Tarik, quien el 16 de diciembre cumplió 22 años, frente a su pastel de cumpleaños con una bengala encendida, mientras familiares y amigos le cantan “Las Mañanitas”.
Mía Rubín y Tarik Othón revelan la clave para la distancia no sea un impedimento en su relación
Hace unos días, Mía Rubín y Tarik Othón, quienes son considerados una de las parejas juveniles más estables del espectáculo, compartieron cómo han logrado construir y mantener una relación sólida a pesar de la distancia.
Durante una transmisión en vivo con el streamer Adriano Zendejas, conocido como El Maestro Shifu, la pareja coincidió en que la confianza, la comunicación constante y el respeto por los proyectos individuales de cada uno han sido clave para que su relación se mantenga sólida.
Othón reveló que una de las claves para que su relación funcione, pese a la distancia, ha sido el respeto al espacio individual. “Creo que el espacio es fundamental, respetar el de cada quien. Ella es cantante, tiene sus proyectos y pasa tiempo en el estudio; y yo, por mi parte, debo entrenar y estar arriba del caballo prácticamente todo el día”, explicó.
Mientras que Mía agregó que su clave del éxito es el tiempo de calidad que pasan juntos.