Acusan a Nick Reiner del homicidio de sus padres, podría enfrentar la pena de muerte

El hijo menor del famoso matrimonio de Hollywood podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable, aseguró Hochman, quien en un comunicado precisó que había procedido a la imputación el martes.

El hecho de que se trate de un asesinato "múltiple" se considera una circunstancia agravante, según el fiscal.

"También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte", consideró.

Nick Reiner, quien está detenido sin derecho a fianza, aguarda la autorización médica para su primera presentación ante la corte, informó más temprano su abogado, Alan Jackson. Se desconoce el motivo por el que el martes fue declarado incapaz de comparecer.

Así fue la pelea entre Rob y Nick Reiner antes de su muerte. (Getty Images)

Medios de comunicación estadounidenses revelaron que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, encontró muertos a sus padres la tarde del domingo y llamó a la policía.

Algunos reportes sostienen que los Reiner habrían sido acuchillados, mientras que el portal de entretenimiento TMZ afirmó que habrían sido degollados. El medio agregó además que la pareja fue junto a su hijo Nick a una fiesta de Navidad del comediante Conan O'Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

