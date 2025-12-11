La princesa Sofía de Suecia vinculada a Jeffrey Epstein: Casa Real confirma encuentros

Según correos electrónicos filtrados y publicados por medios suecos, el ahora fallecido Epstein, condenado por delitos sexuales y acusado de tráfico de menores, recibió fotografías de Sofía cuando era una joven aspirante a actriz en Nueva York, presentadas a través de una empresaria sueca con contactos en el mundo empresarial.

En uno de esos mensajes se sugería al financiero que conociera a la joven, lo que dio pie a varios encuentros sociales en la ciudad estadounidense.

Por su parte, la Casa Real, confirmó que Sofía se reunió con Epstein en varias ocasiones hace dos décadas, pero enfatizó que ella rechazó una invitación para viajar a la isla privada del financiero en el Caribe. Además, la institución subrayó que no ha tenido contacto con Epstein en los últimos 20 años.

La princesa Sofía de Suecia, a diferencia de Meghan Markle, parece adecuarse muy bien a su rol como miembro de la Casa Real de Bernadotte. (Linda Broström/Casa Real de Suecia)

La publicación de estos documentos llegó justo antes de la celebración de los Premios Nobel, un evento donde normalmente la familia real sueca tiene una destacada participación.

Aunque oficialmente se atribuyó su ausencia a compromisos familiares tras el reciente nacimiento de su hija Inés, la coincidencia con la divulgación de estas revelaciones ha generado especulaciones mediáticas sobre el motivo real de su falta en la ceremonia.