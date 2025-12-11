La princesa Sofía de Suecia, esposa del príncipe Carlos Felipe, aparece vinculada en documentos relacionados con el caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, tras confirmarse por parte de la Casa Real sueca que mantuvo varios encuentros con él alrededor de 2005, cuando aún no era parte de la familia real.
La princesa Sofía de Suecia vinculada a Jeffrey Epstein: Casa Real confirma encuentros
Según correos electrónicos filtrados y publicados por medios suecos, el ahora fallecido Epstein, condenado por delitos sexuales y acusado de tráfico de menores, recibió fotografías de Sofía cuando era una joven aspirante a actriz en Nueva York, presentadas a través de una empresaria sueca con contactos en el mundo empresarial.
En uno de esos mensajes se sugería al financiero que conociera a la joven, lo que dio pie a varios encuentros sociales en la ciudad estadounidense.
Por su parte, la Casa Real, confirmó que Sofía se reunió con Epstein en varias ocasiones hace dos décadas, pero enfatizó que ella rechazó una invitación para viajar a la isla privada del financiero en el Caribe. Además, la institución subrayó que no ha tenido contacto con Epstein en los últimos 20 años.
La publicación de estos documentos llegó justo antes de la celebración de los Premios Nobel, un evento donde normalmente la familia real sueca tiene una destacada participación.
Aunque oficialmente se atribuyó su ausencia a compromisos familiares tras el reciente nacimiento de su hija Inés, la coincidencia con la divulgación de estas revelaciones ha generado especulaciones mediáticas sobre el motivo real de su falta en la ceremonia.
Sofía de Suecia se enfrenta el escrutinio tras relacionarla con Jeffrey Epstein
Antes de su matrimonio con Carlos Felipe en 2015, Sofía Hellqvist ya era conocida por su carrera como modelo, aparición en reality shows y presencia en círculos sociales en Nueva York. Desde su incorporación a la realeza sueca, ha trabajado en causas sociales, incluyendo iniciativas contra el acoso en línea y apoyo a proyectos filantrópicos.
Aunque la confirmación de estos encuentros ha avivado el escrutinio internacional, no hay indicios de que la princesa haya estado involucrada en actividades ilegales ni haya mantenido relaciones con Epstein después de esos eventos de hace dos décadas, aclaró la Casa Real.
La revelación pone al descubierto la amplitud de la red de contactos de Jeffrey Epstein en distintos ámbitos y países, y cómo incluso figuras públicas actuales pueden verse implicadas en archivos que poco a poco están saliendo a la luz.