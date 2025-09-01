Años de silencio: Camila fue víctima de intento de agresión sexual en su adolescencia

Un nuevo libro sobre la monarquía británica reveló un episodio desconocido y profundamente personal en la vida de la reina Camila, que hasta ahora había permanecido guardado en secreto.
El texto, titulado Power and the Palace y escrito por el reconocido periodista Valentine Low, recupera anécdotas e historias que ayudan a comprender mejor el carácter de la actual reina consorte del Reino Unido.
Publicidad
La reina Camila fue víctima de agresión sexual en su adolescencia
Entre ellas, destaca una conversación privada que Camila mantuvo en 2008 con Boris Johnson, cuando él era alcalde de Londres. Según relata el exdirector de comunicaciones del entonces mandatario, Guto Harri, la charla surgió durante una reunión en Clarence House, en la que abordaban la crisis de violencia sexual en Reino Unido y los planes para abrir centros de apoyo a víctimas.
Fue en ese contexto donde Camila compartió, casi al pasar, un recuerdo personal que sorprendió por su crudeza y sinceridad.
Siendo apenas una adolescente, mientras viajaba sola en tren rumbo a la estación de Paddington, un hombre intentó agredirla sexualmente. La reacción de Camila, según se cuenta en el libro, fue rápida y contundente: utilizó su zapato para defenderse, dándole un golpe directo al agresor. Al llegar a la estación, logró identificarlo ante un oficial, lo que llevó a su detención.
El testimonio, hasta ahora desconocido, cobra un nuevo sentido al trabajo que la reina ha desarrollado en las últimas décadas en apoyo a organizaciones que luchan contra la violencia de género.
Publicidad
La reina Camila, comprometida con la lucha contra la violencia sexual
Desde hace años, la reina Camila ha hecho de la lucha contra la violencia sexual y doméstica una de sus causas más visibles dentro de la Casa Real británica.
Ha prestado su voz a campañas de concienciación, ha visitado centros de apoyo a víctimas y ha respaldado activamente organizaciones como SafeLives, que trabajan para proteger a mujeres en situación de riesgo.
En 2021, impulsó el proyecto Wash Bags, una iniciativa discreta pero poderosa que distribuye neceseres con productos básicos de higiene a víctimas de agresiones sexuales que deben entregar su ropa a la policía como evidencia.
Para muchos, estas acciones eran muestra de una monarca comprometida; hoy, se revelan como algo aún más íntimo.
La historia que recientemente se acaba de revelar, deja ver que su activismo no solo se debe a sus deberes como reina, sino a una vivencia personal que había mantenido en silencio durante décadas.