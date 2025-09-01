Años de silencio: Camila fue víctima de intento de agresión sexual en su adolescencia

La reina Camila fue víctima de agresión sexual en su adolescencia

Entre ellas, destaca una conversación privada que Camila mantuvo en 2008 con Boris Johnson, cuando él era alcalde de Londres. Según relata el exdirector de comunicaciones del entonces mandatario, Guto Harri, la charla surgió durante una reunión en Clarence House, en la que abordaban la crisis de violencia sexual en Reino Unido y los planes para abrir centros de apoyo a víctimas.

Fue en ese contexto donde Camila compartió, casi al pasar, un recuerdo personal que sorprendió por su crudeza y sinceridad.

Reina Camila (Getty Images)

Siendo apenas una adolescente, mientras viajaba sola en tren rumbo a la estación de Paddington, un hombre intentó agredirla sexualmente. La reacción de Camila, según se cuenta en el libro, fue rápida y contundente: utilizó su zapato para defenderse, dándole un golpe directo al agresor. Al llegar a la estación, logró identificarlo ante un oficial, lo que llevó a su detención.

El testimonio, hasta ahora desconocido, cobra un nuevo sentido al trabajo que la reina ha desarrollado en las últimas décadas en apoyo a organizaciones que luchan contra la violencia de género.