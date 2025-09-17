La reina Camila no asistió ayer al funeral de la duquesa de Kent, debido a una sinusitis aguda, anunció el Palacio de Buckingham, horas antes de la llegada del presidente estadounidense Donald Trump a Londres.
La enfermedad de último momento que dejó a Camila fuera del funeral de la duquesa de Kent
La enfermedad de último momento que dejó a Camila fuera del funeral de la duquesa de Kent
La reina, de 78 años, tiene previsto acompañar a su esposo, Carlos III, en un intenso programa de actos organizados por la monarquía en el castillo de Windsor, para recibir a Trump y su esposa Melania, el miércoles y jueves, como parte de la visita oficial del presidente norteamericano.
"Con gran pesar, la reina no asistirá a la misa esta tarde por la duquesa de Kent en la Abadía de Westminter, ya que se está recuperando de una sinusitis aguda", anunció este martes un portavoz del Palacio de Buckingham.
Según la agencia de noticias, apoyándose en una fuente cercana a la monarquía, Camila espera estar recuperada para poder asistir a todos los actos por la visita de Estado de Trump.
¿Quién era Catalina, duquesa de Kent?
Catalina, duquesa de Kent, nació en Hovingham Hall, Yorkshire, y desde temprana edad recibió formación musical, aprendiendo a tocar instrumentos como el piano, el órgano y el violín. Durante su juventud, trabajó como profesora de música, primero en un orfanato en York y más tarde en una escuela infantil en Londres.
El 8 de junio de 1961, contrajo matrimonio con el príncipe Eduardo, duque de Kent y primo de la reina Isabel II, lo que la convirtió en miembro de la Familia Real británica.
Entre 1962 y 1970, el matrimonio tuvo tres hijos: George Windsor, quien ostenta el título de conde de St. Andrews; Lady Helen Windsor; y Lord Nicholas Windsor.
En 1977, Catalina enfrentó un momento muy difícil al perder a su cuarto hijo, que nació sin vida. Este trágico evento la llevó a sufrir una fuerte depresión, por la cual permaneció hospitalizada durante siete semanas.
Catalina, duquesa de Kent, falleció el pasado 4 de septiembre, cerrando un capítulo importante en la historia de la realeza británica.