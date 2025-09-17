La enfermedad de último momento que dejó a Camila fuera del funeral de la duquesa de Kent

La reina, de 78 años, tiene previsto acompañar a su esposo, Carlos III, en un intenso programa de actos organizados por la monarquía en el castillo de Windsor, para recibir a Trump y su esposa Melania, el miércoles y jueves, como parte de la visita oficial del presidente norteamericano.

Funeral de la duquesa de Kent. (WPA Pool/Getty Images)

"Con gran pesar, la reina no asistirá a la misa esta tarde por la duquesa de Kent en la Abadía de Westminter, ya que se está recuperando de una sinusitis aguda", anunció este martes un portavoz del Palacio de Buckingham.

Según la agencia de noticias, apoyándose en una fuente cercana a la monarquía, Camila espera estar recuperada para poder asistir a todos los actos por la visita de Estado de Trump.