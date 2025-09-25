Por primera vez en la historia, el Palacio de Buckingham se une a la magia de la temporada y abrirá su propio Christmas Market del 1 al 24 de diciembre, convirtiéndose en el hotspot más royal de Londres.
¡La Navidad más royal! El Palacio de Buckingham abre su primer Christmas Market
Prepárate para pasear entre stands con artesanías hechas a mano, probar delicias de temporada como un buen hot chocolate y sentirte parte de un cuento de Navidad rodeado de la realeza británica. Perfecto para visitar en familia, en plan romántico o con amigos.
Pero este no es el único plan que Londres trae para ti. La ciudad entera se transforma en un escenario de luces, villancicos y chocolate caliente, y cada mercado tiene su propio vibe.
Fechas de apertura de los mercados navideños en Londres 2025:
- Covent Garden: 12 noviembre al 3 de enero
- Leicester Square: 5 de noviembre al 5 de enero
- Southbank Centre: 31 de octubre al 26 de diciembre
- Borough Market: 1 de diciembre al 6 de enero
- London Bridge: 14 de noviembre al 5 de enero
- Greenwich: 19 de noviembre al 23 de enero
- Buckingham Palace: 1 al 24 de diciembre
Así que si estás planeando un viaje o vives en Londres, este es el momento para sacar la bufanda, disfrutar de vino caliente y perderte entre la magia de cada mercado.
Tip: Ve temprano para evitar multitudes y no te pierdas los shows en vivo en Southbank ni las decoraciones espectaculares en Covent Garden.
¿Ya decidiste cuál visitarás este año? Si buscas algo único, el de Buckingham Palace promete ser el plan más royal de toda la temporada.