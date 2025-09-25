¡La Navidad más royal! El Palacio de Buckingham abre su primer Christmas Market

Prepárate para pasear entre stands con artesanías hechas a mano, probar delicias de temporada como un buen hot chocolate y sentirte parte de un cuento de Navidad rodeado de la realeza británica. Perfecto para visitar en familia, en plan romántico o con amigos.

Prepárate para pasear entre stands con artesanías hechas a mano, probar delicias de temporada y sentirte parte de un cuento de invierno en medio de la realeza británica. (Svet foto/Shutterstock / Svet foto)

Pero este no es el único plan que Londres trae para ti. La ciudad entera se transforma en un escenario de luces, villancicos y chocolate caliente, y cada mercado tiene su propio vibe.