Harry defiende su libro y asegura tener la conciencia muy tranquila tras hablar de la familia real

En una entrevista concedida a The Guardian desde Kiev, donde viajó el viernes con su fundación, la Invictus Games Foundation, el hijo menor de Carlos III volvió a abordar el delicado tema de su autobiografía, un gran éxito de ventas, pero que fue percibida como un ataque frontal contra la institución que lo vio nacer y contra su familia.

"No se trata de una cuestión de venganza, sino de responsabilidad", aseguró en esta entrevista difundida el domingo, considerando que se trataba más bien de una aclaración "ante los relatos [sobre él] difundidos en la prensa".

"No creo haber sacado mis trapos sucios. Era un mensaje difícil, pero lo hice lo mejor que pude. Tengo la conciencia tranquila", añadió.