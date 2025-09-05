¿Reconciliación en riesgo? Harry regresa a Reino Unido, pero impone condiciones para ver al rey Carlos

Harry regresa a Reino Unido, pero impone condiciones para ver al rey Carlos

Aunque expertos en realeza hablaban de un posible acercamiento que condujera a una reconciliación, nuevos reportes, revelaron que Harry puso sobre la mesa tres condiciones clave para que dicho encuentro se lleve a cabo. Y lejos de acercar posturas, estas exigencias reavivaron la tensión en la familia real.

De acuerdo con información filtrada por fuentes cercanas al duque de Sussex, Harry planteó tres requisitos para aceptar una reunión con su papá, el rey Carlos III.

Rey Carlos y el príncipe Harry. (Getty Images)

Seguridad personal

Harry pidió que se le garantice protección tanto a él como a Meghan Markle durante su estancia, argumentando que se siente vulnerable ante la presión de los paparazzi y los medios.

Control mediático desde el Palacio

El duque de Sussex solicitó que la cobertura de su visita sea gestionada directamente por el equipo del Palacio de Buckingham para evitar filtraciones o una exposición excesiva, especialmente si su esposa decide participar en eventos públicos durante su estancia en Reino Unido.

Harry pide protocolo completo para Meghan Markle

El príncipe pidió que a Meghan se le dé el trato formal que le corresponde, incluyendo el uso de “Su Alteza Real” y la realización de reverencias por parte de los miembros de la familia real.