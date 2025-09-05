¿Reconciliación en riesgo? Harry regresa a Reino Unido, pero impone condiciones para ver al rey Carlos

Esta será su primera visita al país desde abril, y las especulaciones sobre un reencuentro con su padre, el rey Carlos III, no se han hecho esperar.
Publicidad
Harry regresa a Reino Unido, pero impone condiciones para ver al rey Carlos
Aunque expertos en realeza hablaban de un posible acercamiento que condujera a una reconciliación, nuevos reportes, revelaron que Harry puso sobre la mesa tres condiciones clave para que dicho encuentro se lleve a cabo. Y lejos de acercar posturas, estas exigencias reavivaron la tensión en la familia real.
De acuerdo con información filtrada por fuentes cercanas al duque de Sussex, Harry planteó tres requisitos para aceptar una reunión con su papá, el rey Carlos III.
Seguridad personal
Harry pidió que se le garantice protección tanto a él como a Meghan Markle durante su estancia, argumentando que se siente vulnerable ante la presión de los paparazzi y los medios.
Control mediático desde el Palacio
El duque de Sussex solicitó que la cobertura de su visita sea gestionada directamente por el equipo del Palacio de Buckingham para evitar filtraciones o una exposición excesiva, especialmente si su esposa decide participar en eventos públicos durante su estancia en Reino Unido.
Harry pide protocolo completo para Meghan Markle
El príncipe pidió que a Meghan se le dé el trato formal que le corresponde, incluyendo el uso de “Su Alteza Real” y la realización de reverencias por parte de los miembros de la familia real.
Publicidad
Harry ofrece reconciliación con su papá, pero a un precio
Estas peticiones han generado malestar dentro de la familia real, especialmente en el príncipe William, quien no estaría dispuesto a aceptar algunos de estos términos. La tensión entre los hermanos, que ha sido evidente desde hace años, parece no tener fin.
El publicista Rob Shuter, quien ha seguido de cerca los movimientos del duque de Sussex y cuenta con contactos cercanos a la familia real, aseguró a Page Six que estas demandas representan un fuerte obstáculo.
“Harry ofrece la reconciliación, pero a un precio. Y ese precio incluye que toda la familia real se incline ante Meghan”, comentó una fuente de Shuter.
El regreso del príncipe Harry al Reino Unido prometía ser una oportunidad para sanar heridas y dejar atrás viejos conflictos, pero con estas tres condiciones en juego, el panorama vuelve a nublarse.