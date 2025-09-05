Publicidad

Realeza

¿Reconciliación en riesgo? Harry regresa a Reino Unido, pero impone condiciones para ver al rey Carlos

El príncipe Harry regresa al Reino Unido para un posible reencuentro con el rey Carlos III, sin embargo, esto depende de tres condiciones que podrían volver a causar tensiones en la relación familiar.
vie 05 septiembre 2025 09:32 AM
principe-harry-rey-carlos-reencuentro.jpg
Príncipe Harry y rey Carlos

El príncipe Harry está por regresar al Reino Unido este lunes 8 de septiembre, en el marco de su participación en los Premios WellChild, organización benéfica con la que colabora desde hace años.

Esta será su primera visita al país desde abril, y las especulaciones sobre un reencuentro con su padre, el rey Carlos III, no se han hecho esperar.

Harry regresa a Reino Unido, pero impone condiciones para ver al rey Carlos

Aunque expertos en realeza hablaban de un posible acercamiento que condujera a una reconciliación, nuevos reportes, revelaron que Harry puso sobre la mesa tres condiciones clave para que dicho encuentro se lleve a cabo. Y lejos de acercar posturas, estas exigencias reavivaron la tensión en la familia real.

De acuerdo con información filtrada por fuentes cercanas al duque de Sussex, Harry planteó tres requisitos para aceptar una reunión con su papá, el rey Carlos III.

The Prince Of Wales Attends 'International Year Of The Reef' 2018 Meeting
Rey Carlos y el príncipe Harry.

Seguridad personal

Harry pidió que se le garantice protección tanto a él como a Meghan Markle durante su estancia, argumentando que se siente vulnerable ante la presión de los paparazzi y los medios.

Control mediático desde el Palacio

El duque de Sussex solicitó que la cobertura de su visita sea gestionada directamente por el equipo del Palacio de Buckingham para evitar filtraciones o una exposición excesiva, especialmente si su esposa decide participar en eventos públicos durante su estancia en Reino Unido.

Harry pide protocolo completo para Meghan Markle

El príncipe pidió que a Meghan se le dé el trato formal que le corresponde, incluyendo el uso de “Su Alteza Real” y la realización de reverencias por parte de los miembros de la familia real.

El rey Carlos III y Meghan Markle no lograron un acuerdo
Al parecer el rey Carlos III trató siempre de seguir cercano a Meghan Markle.

Harry ofrece reconciliación con su papá, pero a un precio

Estas peticiones han generado malestar dentro de la familia real, especialmente en el príncipe William, quien no estaría dispuesto a aceptar algunos de estos términos. La tensión entre los hermanos, que ha sido evidente desde hace años, parece no tener fin.

El publicista Rob Shuter, quien ha seguido de cerca los movimientos del duque de Sussex y cuenta con contactos cercanos a la familia real, aseguró a Page Six que estas demandas representan un fuerte obstáculo.

El príncipe Harry, el rey Carlos III y el príncipe William están distanciados
El príncipe Harry se quedó esperando una disculpa del rey Carlos III y del príncipe William.

“Harry ofrece la reconciliación, pero a un precio. Y ese precio incluye que toda la familia real se incline ante Meghan”, comentó una fuente de Shuter.

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido prometía ser una oportunidad para sanar heridas y dejar atrás viejos conflictos, pero con estas tres condiciones en juego, el panorama vuelve a nublarse.

