Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega, será juzgado en febrero

Hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega, será juzgado en febrero

En el peor escándalo que ha salpicado a la familia real noruega, Marius Borg Høiby, fue inculpado el 18 de agosto por cuatro violaciones y otros 28 cargos, en particular por maltratos contra exparejas.

El joven acusado, de 28 años, es hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon.

Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit e hijastro del príncipe Haakon de Noruega (Ian Gavan/Getty Images for Tempus Magazine)

En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas de Marius Borg Høiby, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland, y la artista Linni Meister.

El juicio se celebrará en el tribunal de Oslo del 3 de febrero al 13 de marzo. Detenido el 4 de agosto de 2024 bajo sospecha de haber agredido a su entonces pareja, Marius Borg Høiby reconoció actos de violencia en ese caso pero, según sus abogados, rechaza los demás cargos.

