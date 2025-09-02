Publicidad

Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega, será juzgado en febrero

El hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, será juzgado en febrero de 2026 tras ser acusado de haber violado a cuatro mujeres.
mar 02 septiembre 2025 02:39 PM
Marius Borg Hoiby, hijo mayor de Mette-Marit de Noruega
Hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega, será juzgado en febrero

En el peor escándalo que ha salpicado a la familia real noruega, Marius Borg Høiby, fue inculpado el 18 de agosto por cuatro violaciones y otros 28 cargos, en particular por maltratos contra exparejas.

El joven acusado, de 28 años, es hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon.

Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit e hijastro del príncipe Haakon de Noruega

En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas de Marius Borg Høiby, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland, y la artista Linni Meister.

El juicio se celebrará en el tribunal de Oslo del 3 de febrero al 13 de marzo. Detenido el 4 de agosto de 2024 bajo sospecha de haber agredido a su entonces pareja, Marius Borg Høiby reconoció actos de violencia en ese caso pero, según sus abogados, rechaza los demás cargos.

Príncipe heredero Haakon de Noruega habla del arresto de su hijastro, Marius

En una declaración pública diez días más tarde, dijo haber actuado "bajo la influencia del alcohol y la cocaína tras una disputa", precisando padecer "trastornos mentales" y luchar "desde hace mucho tiempo contra la adicción" a las drogas.

Ningún miembro de la familia real fue convocado para testificar en el juicio.

"Todas las personas implicadas en este asunto lo encuentran sin duda difícil y doloroso", declaró el príncipe Haakon el 19 de agosto, un día después de la inculpación de su hijastro.

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit e hijastro del príncipe Haakon de Noruega

"Ahora corresponde a los tribunales decidir el desenlace final", añadió.

Marius Borg Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real y, por lo tanto, no ejerce funciones oficiales.

Haakon y Mette Marit tienen dos hijos en común: la princesa Ingrid Alexandra, de 21 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 19.

Publicidad