La serie de estilo de vida With Love, Meghan estrenó su segunda temporada en Netflix el pasado 26 de agosto, pero una ausencia llamó la atención: el príncipe Harry no apareció en ningún episodio.
La verdad detrás de la ausencia de Harry en la serie de Meghan (que nadie esperaba)
Según fuentes cercanas a la producción, esta decisión fue tomada por Harry para darle todo el protagonismo a Meghan Markle, quien quiere brillar como figura principal.
Aunque Harry no está frente a las cámaras, estuvo presente en el set, apoyando en privado el proyecto de su esposa y cuidando que su casa en Montecito, California, permanezca como un espacio íntimo y protegido, fuera del alcance del rodaje.
Esta ausencia refleja también la evolución de la pareja, donde Meghan ha asumido un rol público más sólido e independiente en la producción audiovisual, mientras Harry se mantiene en un segundo plano, centrado en otras iniciativas personales y de bienestar.
Así, el príncipe decidió conscientemente mantenerse alejado para no restar atención al proyecto que busca mostrar la vida cotidiana, intereses y valores de Meghan.
El contrato de Netflix con Meghan y Harry terminó: ¿qué sigue para los duques de Sussex?
El acuerdo multimillonario de 100 millones de dólares que Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron con Netflix en 2020 llegará a su fin en septiembre de 2025.
Tras varios proyectos y docuseries, el contrato no será renovado. With Love, Meghan concretó su segunda temporada, pero la plataforma optó por no continuar con la producción bajo el acuerdo actual.
La decisión se debe a varios factores, entre ellos el bajo rendimiento de los contenidos relacionados con los Sussex. Mientras que algunos proyectos tuvieron buena acogida, otros no cumplieron las expectativas de audiencia ni críticas, motivo por el cual Netflix reorienta su estrategia hacia acuerdos menos exclusivos y más flexibles.
El futuro de Meghan y Harry en la plataforma podría incluir nuevos pactos por proyecto, pero su multimillonario contrato como tal ha llegado a su fin.