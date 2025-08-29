Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

La verdad detrás de la ausencia de Harry en la serie de Meghan (que nadie esperaba)

El príncipe Harry no apareció en la segunda temporada de 'With Love, Meghan', justo cuando su contrato con Netflix está a punto de terminar.
vie 29 agosto 2025 11:41 AM
harry-ausencia.serie-de-meghan-markle-netflix.jpg
Meghan Markle y el príncipe Harry
Publicidad

Además lee:

principe-harry-regresa-reino-unido.jpg
Realeza

Crecen rumores de reconciliación: Harry regresará a Reino Unido por este motivo

La verdad detrás de la ausencia de Harry en la serie de Meghan

Según fuentes cercanas a la producción, esta decisión fue tomada por Harry para darle todo el protagonismo a Meghan Markle, quien quiere brillar como figura principal.

Aunque Harry no está frente a las cámaras, estuvo presente en el set, apoyando en privado el proyecto de su esposa y cuidando que su casa en Montecito, California, permanezca como un espacio íntimo y protegido, fuera del alcance del rodaje.

principe-harry-serie-meghan-markle-netflix.jpg
El príncipe Harry tuvo una aparición en la primera temporada de la serie de Meghan Markle en Netflix.

Esta ausencia refleja también la evolución de la pareja, donde Meghan ha asumido un rol público más sólido e independiente en la producción audiovisual, mientras Harry se mantiene en un segundo plano, centrado en otras iniciativas personales y de bienestar.

Así, el príncipe decidió conscientemente mantenerse alejado para no restar atención al proyecto que busca mostrar la vida cotidiana, intereses y valores de Meghan.

Publicidad

El contrato de Netflix con Meghan y Harry terminó: ¿qué sigue para los duques de Sussex?

El acuerdo multimillonario de 100 millones de dólares que Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron con Netflix en 2020 llegará a su fin en septiembre de 2025.

Tras varios proyectos y docuseries, el contrato no será renovado. With Love, Meghan concretó su segunda temporada, pero la plataforma optó por no continuar con la producción bajo el acuerdo actual.

serie-meghan-markle-netflix.jpg
Meghan Maarkle en la segunda temporada de su serie 'With Love, Meghan'.

La decisión se debe a varios factores, entre ellos el bajo rendimiento de los contenidos relacionados con los Sussex. Mientras que algunos proyectos tuvieron buena acogida, otros no cumplieron las expectativas de audiencia ni críticas, motivo por el cual Netflix reorienta su estrategia hacia acuerdos menos exclusivos y más flexibles.

El futuro de Meghan y Harry en la plataforma podría incluir nuevos pactos por proyecto, pero su multimillonario contrato como tal ha llegado a su fin.

Publicidad

Tags

Meghan Markle Príncipe Harry

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad