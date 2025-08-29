La verdad detrás de la ausencia de Harry en la serie de Meghan (que nadie esperaba)

La verdad detrás de la ausencia de Harry en la serie de Meghan

Según fuentes cercanas a la producción, esta decisión fue tomada por Harry para darle todo el protagonismo a Meghan Markle, quien quiere brillar como figura principal.

Aunque Harry no está frente a las cámaras, estuvo presente en el set, apoyando en privado el proyecto de su esposa y cuidando que su casa en Montecito, California, permanezca como un espacio íntimo y protegido, fuera del alcance del rodaje.

El príncipe Harry tuvo una aparición en la primera temporada de la serie de Meghan Markle en Netflix. (NETFLIX)

Esta ausencia refleja también la evolución de la pareja, donde Meghan ha asumido un rol público más sólido e independiente en la producción audiovisual, mientras Harry se mantiene en un segundo plano, centrado en otras iniciativas personales y de bienestar.

Así, el príncipe decidió conscientemente mantenerse alejado para no restar atención al proyecto que busca mostrar la vida cotidiana, intereses y valores de Meghan.