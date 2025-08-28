Crecen rumores de reconciliación: Harry regresará a Reino Unido por este motivo

Príncipe Harry y su papá, el rey Carlos. (Getty Images)

El duque de Sussex "asistirá a la ceremonia del vigésimo aniversario de los WellChild Awards", explicó en su sitio web la organización que da nombre a los premios y que ayuda a niños enfermos.

Harry, de 40 años, hijo menor del rey Carlos III, vive en California junto a su esposa Meghan Markle, y sus hijos, desde 2020, tras distanciarse de la familia real.

El príncipe, que apoya a WellChild desde hace 17 años, pronunciará en la ceremonia un discurso, se reunirá con menores gravemente enfermos y sus familias, además de entregar un premio a un "niño inspirador" de entre cuatro y seis años.

"Siempre es un privilegio asistir a los WellChild Awards y conocer a los increíbles niños, familias y profesionales que nos inspiran a todos con su fortaleza y espíritu", afirma el príncipe en el comunicado de la organización.

"Durante 20 años, estos premios han destacado el coraje de los jóvenes que viven con necesidades de salud complejas y han iluminado a los que los apoyan en cada paso del camino. Sus historias nos recuerdan el poder de la compasión, la conexión y la comunidad", agrega Harry en el texto.