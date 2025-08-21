La mudanza de William y Kate siembra dudas sobre la monarquía británica

De acuerdo con el tabloide The Sun, los príncipes de Gales y sus tres hijos encontraron en Forest Lodge, una mansión de ocho habitaciones en Windsor, al oeste de Londres, su "hogar para siempre".

El Palacio de Kensington, que gestiona la comunicación de William y Kate confirmó a AFP que la familia se mudará "durante este año".

Desde la izquierda, el príncipe Carlos, Camila, duquesa de Cornualles, la reina Isabel II, Meghan duquesa de Sussex, el príncipe Harry, duque de Sussex, el príncipe William y Kate duquesa de Cambridge, en el centenario de la RAF desde el balcón del Palacio de Buckingham. (Getty Images)

Los príncipes y sus hijos ya vivían en la finca real, en una residencia más pequeña. Si el futuro rey y su familia se instalan definitivamente en Windsor, el Palacio de Buckingham (actualmente en remodelación), en el centro de Londres, dejará de ser la residencia oficial del monarca británico, como lo ha sido desde 1837.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista y experto en temas de la realeza británica, "sería una catástrofe si se dejara de lado Buckingham".

"Es un edificio emblemático, comparable con la Casa Blanca y conocido en todo el mundo", afirmó.

Situado en el corazón de la capital, el palacio, con sus 755 habitaciones, es una atracción muy popular entre los turistas. Unas 500 mil personas lo visitan cada año durante los meses de verano.