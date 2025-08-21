Publicidad

Realeza

La mudanza de William y Kate siembra dudas sobre la monarquía británica

La mudanza del príncipe William reaviva una pregunta incómoda: ¿qué pasará con el Palacio de Buckingham si los futuros reyes no quieren vivir allí?
jue 21 agosto 2025 09:53 AM
william-kate-middleton-nuevo-hogar.jpg
William y Kate Middleton

El príncipe heredero de la corona británica, William , y su familia tienen previsto mudarse a una nueva propiedad en la finca real de Windsor, lo que ha provocado preguntas sobre el futuro del Palacio de Buckingham, que actualmente está siendo renovado a un alto costo.

De acuerdo con el tabloide The Sun, los príncipes de Gales y sus tres hijos encontraron en Forest Lodge, una mansión de ocho habitaciones en Windsor, al oeste de Londres, su "hogar para siempre".

El Palacio de Kensington, que gestiona la comunicación de William y Kate confirmó a AFP que la familia se mudará "durante este año".

familia real britanica carlos camilla isabel ii meghan harry william kate
Desde la izquierda, el príncipe Carlos, Camila, duquesa de Cornualles, la reina Isabel II, Meghan duquesa de Sussex, el príncipe Harry, duque de Sussex, el príncipe William y Kate duquesa de Cambridge, en el centenario de la RAF desde el balcón del Palacio de Buckingham.

Los príncipes y sus hijos ya vivían en la finca real, en una residencia más pequeña. Si el futuro rey y su familia se instalan definitivamente en Windsor, el Palacio de Buckingham (actualmente en remodelación), en el centro de Londres, dejará de ser la residencia oficial del monarca británico, como lo ha sido desde 1837.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista y experto en temas de la realeza británica, "sería una catástrofe si se dejara de lado Buckingham".

"Es un edificio emblemático, comparable con la Casa Blanca y conocido en todo el mundo", afirmó.

Situado en el corazón de la capital, el palacio, con sus 755 habitaciones, es una atracción muy popular entre los turistas. Unas 500 mil personas lo visitan cada año durante los meses de verano.

Las propiedades de la familia real británica

El Palacio de Buckingham no es más que una de las muchas propiedades utilizadas por la familia real, ya sean privadas o pertenecientes a la corona.

Las residencias favoritas de la difunta reina Isabel II eran los castillos de Windsor y de Balmoral, este último en Escocia, donde se retiraba cada verano.

Park House Sandringham
Sandringham House

Las Navidades las pasaba en Sandringham House, en el este de Inglaterra. Carlos, por su parte, se ha volcado en trabajos de su residencia de Highgrove House, en el oeste de Inglaterra, donde diseñó jardines y una granja completamente ecológica.

En cuanto a William y Kate, también disponen de varias residencias, en Londres y en la campiña inglesa.

Crathie,-,United,Kingdom.,May,26,,2023:,Balmoral,Castle,,Seen
Castillo Balmoral

William nunca ha abordado la cuestión del futuro del Palacio de Buckingham. Según el tabloide Daily Mail, podría, una vez convertido en rey, seguir los pasos de su padre abriendo más la institución al público.

Para Fitzwilliams, Buckingham "debe absolutamente seguir siendo el centro de la monarquía, vivan o no allí Guillermo y Catalina".

"Temo que un futuro rey, a tiempo parcial, oculto en Forest Lodge, pueda conducir a una disminución del apoyo de sus súbditos", escribió por su parte la columnista del Daily Mail, Amanda Platell.

