Carlota Casiraghi debuta como autora de libros; te contamos de qué trata 'La Grieta'

Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco, lanza su primer libro, ¿de qué trata?

Carlota Casiraghi marca un nuevo hito a su carrera como periodista y experta en moda: el lanzamiento de su primer libro en solitario. La nueva entrega llevará por título La Grieta y será publicada bajo el sello de la editorial francesa Julliard, que ha anunciado su lanzamiento para enero del próximo año. Según detalla el comunicado, se trata de “una investigación literaria y sensible sobre el concepto de la fractura, inspirada en los textos y destinos de escritores, poetas y aventureros”.

Cabe destacar que la princesa de 39 años ya había colaborado previamente en la obra Archipiélago de pasiones junto al escritor italiano y ex profesor Robert Maggiori, donde exploró los estados emocionales como “islotes solitarios unidos por el deseo”. En esta nueva obra, la princesa extiende esa sensibilidad filosófica hacia un formato más personal y autónomo.

Carlota Casiraghi (Getty Images)

Este paso hacia la literatura se suma a una visión más amplia de la princesa, no solo como figura de la realeza, sino como intelectual. El anuncio del libro causa interés no sólo por el nombre que lo firma, sino por el trasfondo conceptual que presenta: cuestionar la integridad, abrazar la fisura, mirar la rotura como posibilidad de creación. En ese sentido, Carlota Casiraghi busca abrirse un nuevo camino creativo, diferente al que había seguido hasta ahora.