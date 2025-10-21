Carlota Casiraghi debuta como autora de libros; te contamos de qué trata 'La Grieta'

Carlota Casiraghi , hija de la princesa Carolina de Mónaco, sorprendió con un giro significativo en su trayectoria: lanzará su primer libro en solitario, titulado La Fêlure (La grieta), el 29 de enero de 2026. Este proyecto editorial, publicado por la casa francesa Éditions Julliard, marca una ruptura con su habitual papel dentro del mundo de la moda y la alta sociedad.
Carlota Casiraghi marca un nuevo hito a su carrera como periodista y experta en moda: el lanzamiento de su primer libro en solitario. La nueva entrega llevará por título La Grieta y será publicada bajo el sello de la editorial francesa Julliard, que ha anunciado su lanzamiento para enero del próximo año. Según detalla el comunicado, se trata de “una investigación literaria y sensible sobre el concepto de la fractura, inspirada en los textos y destinos de escritores, poetas y aventureros”.
Cabe destacar que la princesa de 39 años ya había colaborado previamente en la obra Archipiélago de pasiones junto al escritor italiano y ex profesor Robert Maggiori, donde exploró los estados emocionales como “islotes solitarios unidos por el deseo”. En esta nueva obra, la princesa extiende esa sensibilidad filosófica hacia un formato más personal y autónomo.
Este paso hacia la literatura se suma a una visión más amplia de la princesa, no solo como figura de la realeza, sino como intelectual. El anuncio del libro causa interés no sólo por el nombre que lo firma, sino por el trasfondo conceptual que presenta: cuestionar la integridad, abrazar la fisura, mirar la rotura como posibilidad de creación. En ese sentido, Carlota Casiraghi busca abrirse un nuevo camino creativo, diferente al que había seguido hasta ahora.
¿Quién es Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco?
Carlota Casiraghi es hija de la princesa Carolina de Mónaco y del empresario italiano Stefano Casiraghi, quien falleció en un accidente náutico cuando ella tenía apenas cuatro años. Nació el 3 de agosto de 1986 en el Principado de Mónaco, ocupa el undécimo lugar en la línea de sucesión al trono, aunque no ostenta título nobiliario. Educada en París y con formación en filosofía por la Universidad de la Sorbona, Carlota ha desarrollado un perfil singular dentro de la realeza europea: combina su interés por el pensamiento, la literatura y el arte con una fuerte presencia en el mundo de la moda.
Es embajadora y musa de Chanel y ha participado en proyectos culturales vinculados a la filosofía contemporánea y es cofundadora de los “Encuentros Filosóficos de Mónaco”, un foro de debate que promueve el diálogo intelectual. En el ámbito editorial, ha colaborado con el filósofo Robert Maggiori en el libro Archipiélago de pasiones, y en 2026 debutará como autora en solitario con La Grieta, una obra que explora la fragilidad humana desde una mirada literaria y reflexiva.
Más allá de su linaje, Carlota Casiraghi se ha consolidado como una de las figuras más sofisticadas y discretas del panorama europeo: una mujer que combina elegancia y pensamiento, y que ha sabido construir una identidad propia entre la realeza, la cultura y la introspección.