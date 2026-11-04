Andrés Manuel López Beltrán se deslinda de negocios y empresas de su 'amigo' Amílcar Olán: 'No tenemos ninguna relación'

Andy López Beltrán se desmarca de Amílcar Olán Aparicio y señala una "guerra sucia" en su contra

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su comunicado que las versiones que lo señalan como parte de un entramado que habría traficado influencias para sus allegados es una “guerra sucia” en su contra.

“Es evidente que existe una campaña en televisión, en la radio, en los periódicos, en internet o para decirlo más claro, toda una guerra sucia en contra de mi persona, en contra de Andrés Manuel López Obrador y en contra de nuestro movimiento”, dijo en la grabación.

“Estas campañas de desinformación y calumnias han sido parte de nuestras vidas desde que tengo conciencia. Primero fueron en contra de nuestro padre y más recientemente en contra mía y de nuestra familia”, añadió el aspirante a candidato en Tabasco.



Andy López Beltrán señala una "guerra sucia" en su contra (Instagram / Andrés Manuel López Beltrán)

En el video, Andy rechaza los señalamientos en los que se les relaciona a él, a sus hermanos y a allegados.

“Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba”, señaló.

“No tenemos ninguna relación tampoco con los negocios o empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio. Como lo aclaramos en el comunicado de hace más de 2 años, el 22 de julio de 2024”, insistió y leyó aquel documento.

“En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno", añadió.

"Conocimos a Jorge Amilcar Olan Aparicio hace algunos años en Villahermosa, Tabasco. Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción y no tenía ninguna relación comercial con ningún nivel de gobierno”, puntualizó.