Luego de ser relacionado con el empresario tabasqueño Amílcar Olán Aparicio, el político Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en redes sociales para deslindarse de los negocios de quien es señalado de beneficiarse con contratos millonarios del gobierno federal.
Andrés Manuel López Beltrán se deslinda de negocios y empresas de su 'amigo' Amílcar Olán: 'No tenemos ninguna relación'
Andy López Beltrán se desmarca de Amílcar Olán Aparicio y señala una "guerra sucia" en su contra
El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su comunicado que las versiones que lo señalan como parte de un entramado que habría traficado influencias para sus allegados es una “guerra sucia” en su contra.
“Es evidente que existe una campaña en televisión, en la radio, en los periódicos, en internet o para decirlo más claro, toda una guerra sucia en contra de mi persona, en contra de Andrés Manuel López Obrador y en contra de nuestro movimiento”, dijo en la grabación.
“Estas campañas de desinformación y calumnias han sido parte de nuestras vidas desde que tengo conciencia. Primero fueron en contra de nuestro padre y más recientemente en contra mía y de nuestra familia”, añadió el aspirante a candidato en Tabasco.
En el video, Andy rechaza los señalamientos en los que se les relaciona a él, a sus hermanos y a allegados.
“Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba”, señaló.
“No tenemos ninguna relación tampoco con los negocios o empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio. Como lo aclaramos en el comunicado de hace más de 2 años, el 22 de julio de 2024”, insistió y leyó aquel documento.
“En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno", añadió.
"Conocimos a Jorge Amilcar Olan Aparicio hace algunos años en Villahermosa, Tabasco. Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción y no tenía ninguna relación comercial con ningún nivel de gobierno”, puntualizó.
¿Cómo se conocieron Andrés Manuel López Beltrán y Amílcar Olán Aparicio?
López Beltrán, quien fue secretario de organización de Morena, subrayó que fue a través de amigos que conoció a Olán Aparicio, a cuya boda con Brenda Cepeda Gracia asistió López Beltrán como invitado.
“La relación se dio por amigos en común y porque su esposa estudió conmigo en la escuela primaria. No está de más aclarar, como lo hicimos hace más de 2 años, que nunca tuvimos conocimiento ni intercedimos o recomendamos a nadie para obtener ningún tipo de contrato o negocio con la Administración Pública Federal o Local”, dijo.
Más adelante, Andy reiteró que los señalamientos en su contra son mentiras y que quienes las lanzan no tienen pruebas que los sustenten.
“No existe ni existirá nunca ninguna prueba que nos involucre o que pueda probar nuestra participación o relación a ningún nivel con estos delitos. Nunca hemos participado en eso, nunca supimos de eso y jamás hubiéramos sido omisos si lo hubiéramos sabido. Se trata de una vil mentira y de una calumnia”, señaló.
Asimismo, enlistó a personajes que se han convertido en “enemigos” de la Cuarta Transformación desde el gobierno de López Obrador.
“Acuso directamente a Ramón Alberto Garza, quien actúa como agente de las agencias extranjeras en México, a Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, a Carlos Loret de Mola, que siempre está al servicio de esos corruptos y a otros medios de manipulación de encabezar, participar y coordinar una campaña de calumnias en contra nuestra con el objetivo de afectar mi imagen pública y la de Andrés Manuel López Obrador”, mencionó.
Amílcar Olán Aparicio y su relación con Andrés Manuel López Beltrán
Jorge Amílcar Olán Aparicio es un empresario originario de Tabasco que pasó de tener negocios relacionados con la comercialización de materiales de construcción, pisos y azulejos a participar en operaciones millonarias durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Su crecimiento empresarial ha sido relacionado con su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán y con su hermano Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La relación entre Olán y Andy se remonta a varios años antes de que López Obrador llegara a la Presidencia. Una de las evidencias de ese vínculo es la fotografía de la boda civil de Olán con Brenda Cepeda Gracia, celebrada en julio de 2015 en Villahermosa, donde aparece Andrés Manuel López Beltrán.
Durante el gobierno de López Obrador, Olán amplió sus actividades comerciales y consiguió contratos vinculados con el suministro de medicamentos, materiales de construcción y balasto para obras de infraestructura como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus difundieron grabaciones en las que el empresario hablaba de sus relaciones con los hijos de López Obrador y de su participación en negocios relacionados con proyectos gubernamentales.
Su situación se complicó en 2026, cuando investigaciones periodísticas lo relacionaron también con presuntas irregularidades en operaciones de importación de combustibles a través de la empresa Portacelis Gas and Oil.
A finales de septiembre, el empresario tabasqueño fue localizado por TV Azteca en una residencia de lujo en Lugano, Suiza, donde vivía con su familia. Después de que su ubicación se hizo pública, surgieron reportes sobre su salida del lugar.
En octubre de 2026, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigaba sus operaciones y que habría identificado una cuenta de inversión en Suiza con 72 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 1,433 millones de pesos.