En medio de la polémica por Amílcar Olán, ‘Andy’ López Beltrán se apunta en Tabasco para las elecciones de 2027

“Les comparto que el día de hoy me registré como aspirante a Coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco”, escribió junto a un video en la que además habla de los recorridos —casa por casa— que realiza por el estado.

Este movimiento ocurre después de que López Beltrán dejó, en mayo pasado, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para buscar una candidatura de elección popular en Tabasco.

'Andy' López Beltrán busca ser candidato por el Distrito 6 de Tabasco

El Distrito 6 federal de Tabasco comprende los municipios Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, de acuerdo con la distritación vigente para los procesos electorales federales de 2024, 2027 y 2030. El INE confirmó que Tabasco cuenta con seis distritos federales.



Se trata de una zona políticamente significativa para la familia López Obrador. En las elecciones federales de 2024, la candidatura de Morena obtuvo la diputación del distrito, con Tey Mollinedo Cano como candidata ganadora.

López Beltrán comenzó a recorrer el territorio desde el verano. En agosto informó que realizaría visitas casa por casa en las 170 secciones electorales del distrito y recorrió comunidades de Tacotalpa, Teapa, Centro y Jalapa.



Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador (Instagram / Andrés Manuel López Beltrán)

En ese momento también rechazó que sus recorridos constituyeran actos anticipados de campaña y sostuvo que se trataba de actividades de información para la ciudadanía.