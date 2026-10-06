En medio de la polémica por Amílcar Olán, ‘Andy’ López Beltrán se apunta en Tabasco para las elecciones de 2027

Andrés Manuel López Beltrán se registró el pasado 1 de octubre como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco, dentro del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027.
“Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó la inscripción mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.
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“Les comparto que el día de hoy me registré como aspirante a Coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco”, escribió junto a un video en la que además habla de los recorridos —casa por casa— que realiza por el estado.
Este movimiento ocurre después de que López Beltrán dejó, en mayo pasado, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para buscar una candidatura de elección popular en Tabasco.
'Andy' López Beltrán busca ser candidato por el Distrito 6 de Tabasco
El Distrito 6 federal de Tabasco comprende los municipios Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, de acuerdo con la distritación vigente para los procesos electorales federales de 2024, 2027 y 2030. El INE confirmó que Tabasco cuenta con seis distritos federales.
Se trata de una zona políticamente significativa para la familia López Obrador. En las elecciones federales de 2024, la candidatura de Morena obtuvo la diputación del distrito, con Tey Mollinedo Cano como candidata ganadora.
López Beltrán comenzó a recorrer el territorio desde el verano. En agosto informó que realizaría visitas casa por casa en las 170 secciones electorales del distrito y recorrió comunidades de Tacotalpa, Teapa, Centro y Jalapa.
En ese momento también rechazó que sus recorridos constituyeran actos anticipados de campaña y sostuvo que se trataba de actividades de información para la ciudadanía.
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Así será el proceso de selección de candidatos de Morena para 2027
La inscripción de Andrés Manuel López Beltrán forma parte de la convocatoria de Morena para definir las Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en los 300 distritos electorales del país.
El registro estuvo abierto del 1 al 4 de octubre y corresponde al mecanismo interno mediante el cual Morena seleccionará los perfiles que posteriormente encabezarán las candidaturas a diputaciones federales para 2027.
Por ello, el registro de "Andy" no significa todavía que tenga una candidatura formal. La Comisión Nacional de Elecciones debe revisar los expedientes y determinar los perfiles que continuarán en el proceso.
Cuando existan varios aspirantes considerados idóneos para un distrito, Morena contempla mecanismos de reconocimiento y encuestas para definir a quienes encabezarán las candidaturas.
El propio López Beltrán había adelantado desde mayo su intención de contender por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco. En la carta con la que dejó la Secretaría de Organización de Morena señaló que buscaría hacerlo “por la vía de elección popular”.
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El registro de ‘Andy’ López Beltrán coincide con la polémica de Amílcar Olán
El registro ocurre mientras el nombre de López Beltrán permanece relacionado en el debate con el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien ha sido objeto de investigaciones periodísticas por sus negocios y por su cercanía con los hijos de López Obrador.
Las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han documentado que empresas vinculadas con Olán obtuvieron contratos públicos durante gobiernos de Morena.
Entre ellos están operaciones de Romedic con autoridades de Tabasco y Quintana Roo para el suministro de medicamentos y material médico, que habrían significado contratos por más de 490 millones de pesos entre 2020 y 2022.
El 16 de septiembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, declaró que no existían órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán ni contra Andy López Beltrán. También negó que la FGR estuviera investigando al hijo del expresidente.
Días después, una investigación publicada por The New York Times reportó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizaban señalamientos relacionados con López Beltrán y presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible. La información también señaló que no existía, hasta entonces, una investigación formal abierta contra él.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que tuviera conocimiento de una investigación de la FGR contra López Beltrán y cuestionó las conclusiones del reporte estadounidense.
En el caso de Olán, Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos para iniciar una carpeta de investigación, mientras Godoy había dicho previamente que no había una orden de aprehensión contra el empresario.
Andrés Manuel López Beltrán: de la dirigencia de Morena a la competencia electoral
El registro en Tabasco representa un cambio en la trayectoria política de Andrés Manuel López Beltrán. Durante el gobierno de su padre no ocupó un cargo público, pero en septiembre de 2024 asumió la Secretaría de Organización de Morena y se convirtió en uno de los principales responsables de la estructura territorial del partido.
En mayo de 2026 dejó esa posición para buscar una candidatura de elección popular. En su carta de renuncia destacó resultados de su gestión, entre ellos el crecimiento del padrón de Morena y la instalación de módulos de credencialización en todo el país.
Ahora busca trasladar ese trabajo partidista al terreno electoral en un distrito de Tabasco con un fuerte peso para el obradorismo.
Su eventual llegada a la Cámara de Diputados dependerá de que Morena lo seleccione como candidato y posteriormente de los resultados de la elección federal de 2027. Por ahora, lo que existe es un registro formal dentro del proceso interno del partido.