Amílcar Olán: la residencia en Suiza, su huída y la relación con los hijos de Andrés Manuel López Obrador

Amílcar Olán: de los azulejos a los contratos millonarios

La transformación del negocio de Amílcar Olán es uno de los aspectos centrales de las investigaciones sobre su trayectoria empresarial.

Después de sus primeros contratos de pequeño monto, Romedic comenzó a obtener operaciones de mayor valor durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó posteriormente contratos de la empresa con gobiernos de Morena por más de 490 millones de pesos para suministro de medicamentos y material médico.

En paralelo, Olán incursionó en negocios relacionados con materiales pétreos, construcción, transporte, almacenamiento e infraestructura.

Uno de los episodios más mediáticos fue su participación como proveedor de balasto para el Tren Maya. El balasto es la piedra triturada que se coloca debajo de las vías ferroviarias para proporcionar estabilidad y distribuir las cargas. Investigaciones periodísticas atribuyeron a esas operaciones utilidades de alrededor de 250 millones de pesos.

También apareció relacionado con el Tren Interoceánico. En enero de 2024 se documentó un contrato por aproximadamente 47.6 millones de pesos para suministro de balasto destinado a la Línea K.

En este caso, además del contrato, existen grabaciones difundidas por MCCI y Latinus en las que Olán habla de su relación con Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”, mismas que en su momento el expresidente López Obrador descalificó.

El terreno de Amílcar Olán junto a Dos Bocas y la expansión inmobiliaria

Otro episodio que ha estado bajo los reflectores en la trayectoria de Amílcar Olán está relacionado con la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos estrella de la administración de López Obrador.

MCCI informó en diciembre de 2023 que, dos días antes de que López Obrador colocara la primera piedra de la refinería, Olán adquirió una súperficie de 18 hectáreas próximas al proyecto.

La organización señaló que el terreno fue adquirido en un millón de pesos, frente a un valor comercial estimado en más de nueve millones. Posteriormente, una empresa relacionada con uno de los grandes contratistas de Dos Bocas rentó el predio.

El episodio se convirtió en otro elemento de las investigaciones sobre el crecimiento patrimonial y empresarial de Olán durante el sexenio de AMLO.

¿Qué empresas están relacionadas con Amílcar Olán?

El nombre de Olán aparece vinculado con diferentes compañías y personas de su círculo empresarial.

Entre las sociedades mencionadas en investigaciones periodísticas están Romedic, dedicada al sector médico; empresas relacionadas con materiales pétreos y construcción; Aman Desarrollos, vinculada con proyectos inmobiliarios; y Portacelis Gas and Oil, dedicada a la importación de combustibles.

Un personaje recurrente en varias de estas sociedades es Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como contador de confianza de Olán desde sus primeros negocios.

MCCI documentó que De la Cruz participó en estructuras corporativas relacionadas con Romedic, Poyago y Portacelis.

En el caso de Poyago, MCCI encontró contratos del IMSS por alrededor de 344 millones de pesos y señaló diferencias importantes entre los precios pagados por determinados medicamentos y los precios de compras consolidadas.

Portacelis y la investigación por presunto huachicol fiscal

Portacelis Gas and Oil representa la etapa más reciente de las investigaciones sobre el entorno empresarial de Amílcar Olán.

La empresa fue constituida en Villahermosa en agosto de 2024. Su primer administrador fue Juan Carlos de la Cruz Murillo. En septiembre de ese año, la Secretaría de Energía le concedió un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel.

Posteriormente, el SAT detectó discrepancias entre el volumen de combustible declarado por la empresa y el que, según sus cálculos, realmente habría ingresado al país.

De acuerdo con una declaratoria de perjuicio fiscal entregada por el SAT a la Fiscalía General de la República y difundida por MCCI y otros medios, la diferencia habría provocado una omisión de impuestos y derechos estimada en 834 millones de pesos.

N+ reportó que el SAT solicitó a la FGR iniciar una investigación penal contra los responsables de Portacelis por ese presunto perjuicio fiscal.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa también confirmó medidas fiscales contra la empresa relacionadas con esas operaciones.

Estos hechos deben distinguirse de una sentencia penal: la existencia de una investigación, una denuncia o una declaratoria fiscal no equivale a una condena contra Olán.

¿Cuál es la relación de Amílcar Olán con ‘Andy’ y ‘Bobby’ López Beltrán?

La relación más documentada públicamente es la que mantiene con “Andy” López Beltrán. Distintos reportes los ubican como amigos desde sus años de juventud. Una de las evidencias más visibles es la fotografía de la boda de Olán y Brenda Cepeda en 2015, donde aparece Andy junto a la pareja.

"Andy" y "Bobby" López Beltrán serían parte del círculo cercano de Amílcar Olán (Cuartoscuro)

La relación volvió a cobrar relevancia cuando Olán comenzó a obtener contratos de mayor valor durante el gobierno de su padre.

MCCI y Latinus difundieron decenas de horas de grabaciones atribuidas a Olán en las que habla de sus negocios, sus contactos con funcionarios y su relación con integrantes del círculo de los López Beltrán.

En las grabaciones difundidas, Olán afirma que “Bobby” le había indicado que recibiría un frente de explotación minera en Oaxaca para producir material destinado a obras ferroviarias.

En otra conversación, Olán asegura que Gonzalo estaba involucrado en la supervisión del Corredor Interoceánico y que su relación le permitía acercarse a funcionarios responsables de los proyectos.

Uno de los fragmentos más citados de las grabaciones es aquel en el que Olán afirma que Gonzalo le había dicho que podrían explotar una mina en Oaxaca y le pregunta si contaba con el equipo necesario para triturar la piedra.

La importancia de estos audios radica en que coinciden temporalmente con la expansión de los negocios de Olán en el suministro de balasto para proyectos ferroviarios.

¿Qué dicen las autoridades sobre Amílcar Olán?

El 2 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum afirmó que las autoridades revisaban información relacionada con Olán y Portacelis. La presidenta sostuvo que cualquier investigación debía sustentarse en pruebas.

Semanas después, el 16 de septiembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, fue cuestionada sobre una supuesta orden de aprehensión contra Olán y respondió que no existía.

La FGR también negó que hubiera una orden de aprehensión contra Andrés Manuel López Beltrán.

El 28 de septiembre, durante la conferencia mañaera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que si existen pruebas en contra de Amílcar Olán, debería presentarlas en la FGR para que se inice una investigación.

"Cualquier persona que tenga una prueba, la Fiscalía, de alguna ilegalidad, tiene que abrir una carpeta de investigación, pero no porque lo diga TV Azteca, si no porque haya pruebas que en efecto lo vinculen con un delito", señaló.