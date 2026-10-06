Jorge Amílcar Olán Aparicio pasó de ser un empresario poco conocido fuera de Tabasco a convertirse en una figura recurrente en investigaciones sobre contratos públicos, negocios relacionados con obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la relación de empresarios privados con los hijos del expresidente.
Amílcar Olán: la residencia en Suiza, su huída y la relación con los hijos de Andrés Manuel López Obrador
A finales de septiembre de 2026, TV Azteca, localizó a Olán en Lugano, Suiza. El empresario se encontraba en una residencia que, de acuerdo con información inmobiliaria revisada por medios mexicanos, era rentada y volvió a aparecer en el mercado después de que la ubicación del empresario fuera difundida.
El caso de la ubicación de Olán en una residencia ubicada en una exclusiva zona suiza coincide con el hecho de que distintas autoridades mexicanas mantienen bajo revisión operaciones de empresas vinculadas con su entorno empresarial. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República negó en septiembre que existiera una orden de aprehensión contra él.
La residencia en Lugano, Suiza, donde vivía Amílcar Olán
La residencia donde TV Azteca localizó a Amílcar Olán está en la zona de Collina d'Oro, en las inmediaciones de Montagnola, al sur de Lugano.
La propiedad corresponde a un complejo residencial con vista al lago de Lugano. Las imágenes difundidas por TV Azteca muestran una vivienda de varios niveles, con terrazas, jardín y alberca privada.
El inmueble apareció posteriormente en el portal inmobiliario Homegate con una renta mensual de 15 mil francos suizos, alrededor de 300 mil pesos mexicanos.
Después de que TV Azteca difundiera su ubicación, la propiedad volvió a aparecer disponible para renta. Sin embargo, el paradero actual de Amílcar Olán se desconoce. Según el reportaje, el empresario vivía ahí con su esposa, Brenda Cepeda Gracia, sus dos hijos y una persona encargada de labores domésticas.
Lugano, una ciudad suiza rodeada de grandes fortunas
Lugano se encuentra en el cantón del Tesino, en el extremo sur de Suiza, muy cerca de la frontera con Italia. Su identidad combina el sistema financiero y fiscal suizo con una marcada influencia italiana.
La ciudad también es un punto de conexión con el norte de Italia. Desde Lugano hasta Como hay alrededor de 35 kilómetros por carretera, mientras que el trayecto hacia diferentes poblaciones del Lago de Como puede realizarse en menos de una hora dependiendo del punto de destino.
La cercanía ayuda a explicar por qué Lugano y el Lago de Como suelen aparecer dentro del mismo circuito residencial y turístico.
Lugano, además, es residencia de algunos multimillonarios identificados por Forbes. Entre ellos están Giorgio Perfetti, heredero de Perfetti Van Melle, fabricante de marcas como Mentos y Trident; Alberto Siccardi, fundador de la compañía de dispositivos médicos Medacta; y el inversionista Andrei Rappoport. Forbes también identifica a Martin Moller Nielsen, empresario danés del sector aeronáutico, como residente en Lugano.
En septiembre de 2026, Forbes calculó la fortuna de Perfetti en unos 3 mil 700 millones de dólares, la de Siccardi y su familia en aproximadamente 3 mil 200 millones y la de Rappoport en unos mil 400 millones de dólares.
El circuito residencial y turístico de Lugano y Lago de Como
Aunque se encuentran en países distintos, Lugano y el Lago de Como forman parte de una misma zona geográfica del sur de los Alpes.
Lugano está a unos 35 kilómetros de Como y las poblaciones del lago se encuentran a distancias similares dependiendo de la ruta. El área es conocida por sus villas privadas, hoteles de lujo y propiedades adquiridas por empresarios, celebridades y figuras internacionales.
El Lago de Como tiene desde hace años una relación directa con Hollywood y el mundo de los negocios. George Clooney mantiene Villa Oleandra, en Laglio, una de las propiedades más conocidas de la zona. También se han relacionado con el lago figuras como Robert Pattinson, Richard Branson y el músico Matthew Bellamy, líder de Muse.
La región se ha convertido así en uno de los mercados residenciales más exclusivos de Europa, con una mezcla de antiguas familias italianas, empresarios internacionales y celebridades.
¿Quién es Amílcar Olán?
Jorge Amílcar Olán Aparicio es un empresario originario de Tabasco, identificado con la comercialización de materiales de construcción, pisos y azulejos.
Uno de sus primeros contratos federales documentados llegó en mayo de 2018, cuando recibió 27 mil 642 pesos de la entonces Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, Comimsa, por la adquisición de piezas para sanitarios.
Sin embargo, su trayectoria creció exponencialmente durante el sexenio de López Obrador. En enero de 2020, Olán y su padre, Jorge Luis Olán Rodríguez, constituyeron Romedic, empresa dedicada formalmente a actividades relacionadas con servicios y suministros médicos.
Romedic comenzó a contratar con el gobierno de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández. Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron contratos que llevaron a la empresa a superar los 490 millones de pesos en operaciones con recursos públicos de Tabasco y Quintana Roo.
El Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación también incorporó en documentos parlamentarios información periodística sobre Romedic, sus contratos y la relación societaria entre Olán y su padre.
El caso llamó particularmente la atención porque Romedic era una compañía de reciente creación y porque investigaciones periodísticas señalaron inconsistencias en sus registros y en el cumplimiento de disposiciones sanitarias.
Romedic, la empresa de Amílcar Olán y su papá, Jorge Olán
Jorge Luis Olán Rodríguez es el papá y socio de Amílcar Olán. Ambos aparecieron como accionistas fundadores de Romedic en 2020. El acta constitutiva de la empresa señala que Jorge Luis Olán Rodríguez tenía 95 por ciento de las acciones y Jorge Amílcar Olán Aparicio 5 por ciento, mientras que este último quedó vinculado a la administración de la sociedad.
Investigaciones posteriores también identificaron a Amílcar Aparicio Sánchez, abuelo materno de Olán, como socio de una empresa relacionada con Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador y colaborador empresarial de confianza de Olán.
¿Quién es la esposa de Amílcar Olán?
Amílcar Olán está casado con Brenda Cepeda Gracia. La pareja contrajo matrimonio civil en julio de 2015 en Villahermosa, Tabasco.
La boda ayuda a reconstruir el vínculo de Olán con los hijos de Andrés Manuel López Obrador porque Andrés Manuel López Beltrán aparece en fotografías de aquella celebración.
Cepeda Gracia ha mantenido un perfil mucho más discreto que su esposo. Las investigaciones periodísticas sobre Olán han identificado a la pareja como padres de dos hijos, quienes también fueron mencionados en el reportaje de TV Azteca durante la localización de la familia en Suiza.
Amílcar Olán: de los azulejos a los contratos millonarios
La transformación del negocio de Amílcar Olán es uno de los aspectos centrales de las investigaciones sobre su trayectoria empresarial.
Después de sus primeros contratos de pequeño monto, Romedic comenzó a obtener operaciones de mayor valor durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó posteriormente contratos de la empresa con gobiernos de Morena por más de 490 millones de pesos para suministro de medicamentos y material médico.
En paralelo, Olán incursionó en negocios relacionados con materiales pétreos, construcción, transporte, almacenamiento e infraestructura.
Uno de los episodios más mediáticos fue su participación como proveedor de balasto para el Tren Maya. El balasto es la piedra triturada que se coloca debajo de las vías ferroviarias para proporcionar estabilidad y distribuir las cargas. Investigaciones periodísticas atribuyeron a esas operaciones utilidades de alrededor de 250 millones de pesos.
También apareció relacionado con el Tren Interoceánico. En enero de 2024 se documentó un contrato por aproximadamente 47.6 millones de pesos para suministro de balasto destinado a la Línea K.
En este caso, además del contrato, existen grabaciones difundidas por MCCI y Latinus en las que Olán habla de su relación con Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”, mismas que en su momento el expresidente López Obrador descalificó.
El terreno de Amílcar Olán junto a Dos Bocas y la expansión inmobiliaria
Otro episodio que ha estado bajo los reflectores en la trayectoria de Amílcar Olán está relacionado con la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos estrella de la administración de López Obrador.
MCCI informó en diciembre de 2023 que, dos días antes de que López Obrador colocara la primera piedra de la refinería, Olán adquirió una súperficie de 18 hectáreas próximas al proyecto.
La organización señaló que el terreno fue adquirido en un millón de pesos, frente a un valor comercial estimado en más de nueve millones. Posteriormente, una empresa relacionada con uno de los grandes contratistas de Dos Bocas rentó el predio.
El episodio se convirtió en otro elemento de las investigaciones sobre el crecimiento patrimonial y empresarial de Olán durante el sexenio de AMLO.
¿Qué empresas están relacionadas con Amílcar Olán?
El nombre de Olán aparece vinculado con diferentes compañías y personas de su círculo empresarial.
Entre las sociedades mencionadas en investigaciones periodísticas están Romedic, dedicada al sector médico; empresas relacionadas con materiales pétreos y construcción; Aman Desarrollos, vinculada con proyectos inmobiliarios; y Portacelis Gas and Oil, dedicada a la importación de combustibles.
Un personaje recurrente en varias de estas sociedades es Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como contador de confianza de Olán desde sus primeros negocios.
MCCI documentó que De la Cruz participó en estructuras corporativas relacionadas con Romedic, Poyago y Portacelis.
En el caso de Poyago, MCCI encontró contratos del IMSS por alrededor de 344 millones de pesos y señaló diferencias importantes entre los precios pagados por determinados medicamentos y los precios de compras consolidadas.
Portacelis y la investigación por presunto huachicol fiscal
Portacelis Gas and Oil representa la etapa más reciente de las investigaciones sobre el entorno empresarial de Amílcar Olán.
La empresa fue constituida en Villahermosa en agosto de 2024. Su primer administrador fue Juan Carlos de la Cruz Murillo. En septiembre de ese año, la Secretaría de Energía le concedió un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel.
Posteriormente, el SAT detectó discrepancias entre el volumen de combustible declarado por la empresa y el que, según sus cálculos, realmente habría ingresado al país.
De acuerdo con una declaratoria de perjuicio fiscal entregada por el SAT a la Fiscalía General de la República y difundida por MCCI y otros medios, la diferencia habría provocado una omisión de impuestos y derechos estimada en 834 millones de pesos.
N+ reportó que el SAT solicitó a la FGR iniciar una investigación penal contra los responsables de Portacelis por ese presunto perjuicio fiscal.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa también confirmó medidas fiscales contra la empresa relacionadas con esas operaciones.
Estos hechos deben distinguirse de una sentencia penal: la existencia de una investigación, una denuncia o una declaratoria fiscal no equivale a una condena contra Olán.
¿Cuál es la relación de Amílcar Olán con ‘Andy’ y ‘Bobby’ López Beltrán?
La relación más documentada públicamente es la que mantiene con “Andy” López Beltrán. Distintos reportes los ubican como amigos desde sus años de juventud. Una de las evidencias más visibles es la fotografía de la boda de Olán y Brenda Cepeda en 2015, donde aparece Andy junto a la pareja.
La relación volvió a cobrar relevancia cuando Olán comenzó a obtener contratos de mayor valor durante el gobierno de su padre.
MCCI y Latinus difundieron decenas de horas de grabaciones atribuidas a Olán en las que habla de sus negocios, sus contactos con funcionarios y su relación con integrantes del círculo de los López Beltrán.
En las grabaciones difundidas, Olán afirma que “Bobby” le había indicado que recibiría un frente de explotación minera en Oaxaca para producir material destinado a obras ferroviarias.
En otra conversación, Olán asegura que Gonzalo estaba involucrado en la supervisión del Corredor Interoceánico y que su relación le permitía acercarse a funcionarios responsables de los proyectos.
Uno de los fragmentos más citados de las grabaciones es aquel en el que Olán afirma que Gonzalo le había dicho que podrían explotar una mina en Oaxaca y le pregunta si contaba con el equipo necesario para triturar la piedra.
La importancia de estos audios radica en que coinciden temporalmente con la expansión de los negocios de Olán en el suministro de balasto para proyectos ferroviarios.
¿Qué dicen las autoridades sobre Amílcar Olán?
El 2 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum afirmó que las autoridades revisaban información relacionada con Olán y Portacelis. La presidenta sostuvo que cualquier investigación debía sustentarse en pruebas.
Semanas después, el 16 de septiembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, fue cuestionada sobre una supuesta orden de aprehensión contra Olán y respondió que no existía.
La FGR también negó que hubiera una orden de aprehensión contra Andrés Manuel López Beltrán.
El 28 de septiembre, durante la conferencia mañaera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que si existen pruebas en contra de Amílcar Olán, debería presentarlas en la FGR para que se inice una investigación.
"Cualquier persona que tenga una prueba, la Fiscalía, de alguna ilegalidad, tiene que abrir una carpeta de investigación, pero no porque lo diga TV Azteca, si no porque haya pruebas que en efecto lo vinculen con un delito", señaló.