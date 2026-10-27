Guadalupe Taddei Zavala formalizó su renuncia como consejera presidenta del INE el lunes 26 de octubre, al entregar una carta a la Cámara de Diputados. La decisión llegó después de que reportajes de medios nacionales difundieran información sobre sus vínculos con un proveedor de materiales electorales, las contrataciones de empresas relacionadas con él y la cercanía del empresario con integrantes de su familia.
Guadalupe Taddei: su círculo cercano y las polémicas en torno a su salida del INE
Guadalupe Taddei presenta su renuncia al INE
El domingo 25 de octubre, Taddei anunció que dejaría el cargo para proteger a la institución. En su mensaje sostuvo que la estabilidad, la credibilidad y la independencia del organismo debían prevalecer sobre cualquier interés personal.
En la carta entregada al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, la funcionaria escribió que se retiraba con la satisfacción de haber dedicado más de tres décadas al servicio de la democracia mexicana. No detalló los señalamientos sobre las contrataciones ni las razones específicas de su salida.
“En el marco de la cultura democrática de nuestro país, la crítica periodística, el escrutinio público y la conversación digital son expresiones legítimas y necesarias. Vivimos una etapa de gran velocidad informativa y de intensa conversación en redes, y no soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse”, se lee en el texto en el que plantea las circunstancias reinantes al momento de tomar la decisión.
#BoletínINE 📄 | Mensaje de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.— @INEMexico (@INEMexico) October 25, 2026
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“Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”, añade.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esclarecer las presuntas irregularidades y realizar las auditorías necesarias. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmó que no debía existir “ninguna sombra de corrupción” en el instituto.
José Alfredo Hernández Casillas y los contratos millonarios del INE
El empresario José Alfredo Hernández Casillas ocupa un lugar central en las investigaciones periodísticas sobre las contrataciones de materiales electorales del INE. Su nombre aparece vinculado a compañías como Cajas Graf y Corporativo Zeg, proveedoras de documentación e insumos utilizados por organismos electorales.
De acuerdo con reportes publicados por Reforma, las empresas relacionadas con Hernández Casillas y su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, obtuvieron contratos por cientos de millones de pesos. Una de las adjudicaciones reportadas para Corporativo Zeg ascendió a 197 millones de pesos en enero de 2025 por materiales para la elección judicial.
El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación informó que inició una investigación de oficio tras identificar indicios de posibles irregularidades en las contrataciones del INE. El organismo fiscalizador mencionó posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Por su parte, una investigación de Infobae reportó que Corporativo Zeg recibió contratos por 184 millones de pesos y transfirió 167 millones a otras cuatro compañías. La publicación también señaló que la empresa tenía registrados a cinco empleados.
Las investigaciones también señalan contratos adjudicados durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, entre 2014 y 2021. Según los reportes, Cajas Graf obtuvo entonces contratos por materiales electorales. La revisión busca determinar si existieron prácticas para simular competencia entre proveedores o favorecer a determinadas empresas.
Taddei defendió la legalidad de las contrataciones y sostuvo que las compañías señaladas tenían relaciones comerciales con organismos electorales desde antes de su llegada a la presidencia del INE. También afirmó que los contratos estaban sujetos a auditorías.
El viaje a París del hijo de Guadalupe Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas
Otra de las revelaciones que aumentaron la polémica en el círculo cercano de Guadalupe Taddei fue la difusión de videos en los que aparece su hijo Jorge Francisco Piñeda Taddei junto a Hernández Casillas durante un viaje a París.
En una de las grabaciones difundidas por Latinus, el empresario aparece con el hijo de Taddei en una habitación de lujo y le dirige la frase “París a tus pies, muchachito” mientras sirven champagne. Este material se sumó a las fotografías en las que Hernández Casillas aparece con la funcionaria y otros integrantes de su familia en distintas circunstancias.
Los videos y las imágenes pusieron bajo la lupa la relación personal entre la responsable del organismo electoral y un empresario cuyas compañías recibieron contratos públicos.
El chofer de Taddei que aparecía como apoderado legal de una empresa proveedora
Los reportajes sobre el círculo cercano de Guadalupe Taddei también identificaron vínculos entre personal del INE y compañías investigadas por sus contratos de materiales electorales.
Uno de los casos documentados por Reforma es el de Jonathan Navarrete Torres, quien figuraba en la nómina del instituto como conductor asignado a la oficina de la consejera presidenta, con un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos.
Según la investigación periodística, Navarrete aparecía desde junio de 2023 como apoderado legal para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg. El dato cobró relevancia porque la empresa forma parte del grupo de proveedores relacionados con los hermanos Hernández Casillas.
Taddei reconoció que Navarrete trabajó en el instituto, pero negó que fuera su chofer y explicó que ya no formaba parte de la plantilla. En una comparecencia pública, prefirió describirlo como un trabajador adscrito a la presidencia del INE y no como su “conductor personal”.
Otro nombre que apareció en los reportes fue el de Jesús Octavio García González, quien trabajó como director de Administración del INE y antes figuró como representante legal de empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas.
Las publicaciones también señalaron a Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador de Taddei desde su etapa en Sonora.
De acuerdo con Reforma, este hombre aparecía en la nómina como líder de proyecto, con ingresos mensuales de 69 mil 890 pesos, aunque fuentes consultadas por el diario lo identificaron como conductor y asistente de la funcionaria.
Las fiestas, los regalos y las reuniones de Guadalupe Taddei con José Alfredo Hernández Casillas
Las imágenes difundidas en estos días también documentaron encuentros entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas en el terreno personal.
Entre los episodios reportados figura el festejo del cumpleaños número 62 de la funcionaria, celebrado el 26 de junio de 2025 en una casona de San Miguel Chapultepec, en Ciudad de México.
También se publicaron imágenes de reuniones y celebraciones relacionadas con las fiestas patrias y encuentros navideños en los que habrían coincidido la funcionaria, el empresario y otros servidores públicos.
Los familiares de Guadalupe Taddei y sus vínculos con el gobierno
Los cuestionamientos sobre el entorno de Guadalupe Taddei surgieron antes de que saliera a la luz la polémica por los contratos del instituto. Desde su nombramiento en 2023, la trayectoria de algunos de sus familiares y sus relaciones con funcionarios de Morena generaron críticas de la oposición.
Entre los nombres mencionados en los reportes se encuentran Jorge Luis Taddei, primo de la funcionaria y exdelegado de los programas de Bienestar en Sonora, y el hijo de éste, Pablo Daniel Taddei, (sobrino de Taddei), quien fue director de Litio para México (LitioMx).
Las críticas a Jorge Luis Taddei surgieron cuando varios integrantes de su familia ocuparon puestos en los gobiernos federal y estatal, así como en el Poder Legislativo.
En 2022, cuando su hijo Pablo Daniel dirigiría Litio para México, también se documentó que su hija Ivana Celeste Taddei era diputada local de Morena en Sonora y que su hijo Jorge Carlos Taddei Arriola había trabajado en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en la Cámara de Diputados.
¿Cómo llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en 2023?
Guadalupe Taddei Zavala asumió la presidencia del INE el 3 de abril de 2023 después de un proceso de selección en la Cámara de Diputados que concluyó mediante insaculación, es decir, un sorteo entre las personas aspirantes elegibles.
La designación ocurrió después de que los grupos parlamentarios no alcanzaron un acuerdo para nombrar a las nuevas consejerías por la vía de la mayoría calificada. El procedimiento permitió elegir a Taddei para un periodo de nueve años, con fecha de conclusión prevista para abril de 2032.
Antes de llegar al INE, Taddei encabezó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora entre 2014 y 2021. Su trayectoria en la administración electoral y sus relaciones con figuras políticas de Morena alimentaron los cuestionamientos sobre su independencia desde el inicio de su gestión federal.
Entre los políticos con los que se le relacionó públicamente figuran Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Adán Augusto López Hernández, entonces una de las figuras relevantes de Morena. Sus críticos también cuestionaron los cambios legales que ampliaron las atribuciones de la presidencia del INE para realizar nombramientos administrativos.