Guadalupe Taddei: su círculo cercano y las polémicas en torno a su salida del INE

Guadalupe Taddei presenta su renuncia al INE

El domingo 25 de octubre, Taddei anunció que dejaría el cargo para proteger a la institución. En su mensaje sostuvo que la estabilidad, la credibilidad y la independencia del organismo debían prevalecer sobre cualquier interés personal.

En la carta entregada al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, la funcionaria escribió que se retiraba con la satisfacción de haber dedicado más de tres décadas al servicio de la democracia mexicana. No detalló los señalamientos sobre las contrataciones ni las razones específicas de su salida.



Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE (CUARTOSCURO)

“En el marco de la cultura democrática de nuestro país, la crítica periodística, el escrutinio público y la conversación digital son expresiones legítimas y necesarias. Vivimos una etapa de gran velocidad informativa y de intensa conversación en redes, y no soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse”, se lee en el texto en el que plantea las circunstancias reinantes al momento de tomar la decisión.



#BoletínINE 📄 | Mensaje de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.



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“Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”, añade.



La presidenta Claudia Sheinbaum pidió realizar las auditorías necesarias en el INE (CUARTOSCURO)

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esclarecer las presuntas irregularidades y realizar las auditorías necesarias. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmó que no debía existir “ninguna sombra de corrupción” en el instituto.