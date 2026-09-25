Claudia Sheinbaum confirma regreso de BTS a México en 2027

Sheinbaum fue una gran promotora para que la popular banda juvenil incluyera más fechas en su paso por México este año. Incluso llegó a pedir al presidente Lee Jae Myung que intercediera por su causa sin éxito.

La mandataria pide una nueva gira en cada oportunidad que se le presenta. Lo hizo por ejemplo cuando recibió a la propia BTS en el Palacio Nacional y presentó a la banda en el balcón de honor ante 50.000 fans congregados en el Zócalo de la capital.

“El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país, y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027. Quiero comentarles también que uno de los grandes proyectos del que fuimos informados hoy, que tengo la autorización del presidente Lee para comentarlo, es la posibilidad de que se establezca un centro de cultura K-pop en nuestro país; de música y otras actividades artísticas y culturales, así como la posibilidad de un Instituto de Cultura de México en la República de Corea”, dijo Sheinbaum con un sonrisa en la declaración conjunta al término de la reunión con Lee.



BTS y Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional (YouTube)

"La afición de la juventud mexicana por el K-pop y la gastronomía coreana es muestra de esa cercanía que crece entre nuestros pueblos".

La música, la gastronomía, la televisión y otros productos surcoreanos causan furor entre los jóvenes mexicanos.

La mandataria anunció la construcción de un "centro de cultura K-pop" en México, así como un instituto cultural del país latinoamericano en Corea del Sur.

"El cariño del pueblo mexicano por la cultura coreana es verdaderamente especial", dijo el presidente Lee.