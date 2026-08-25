Más allá de la política, ¿quién es Andrés Manuel López Beltrán?
Andrés Manuel López Beltrán pasó de ser un operador discreto del expresidente López Obrador a dirigente de Morena. Su historia combina negocios familiares, amistades políticas, polémicas y una candidatura rumbo a 2027.
Andrés Manuel López Beltrán construyó su trayectoria pública mucho antes de convertirse en una de las figuras políticas emergentes en la escena nacional como parte de la estructura de Morena.
Segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador y de Rocío Beltrán Medina, nació el 21 de agosto de 1986 en Macuspana, Tabasco, creció dentro de una familia marcada por la actividad política de su padre y, desde joven, participó en la organización del movimiento que llevó a López Obrador a la Presidencia en 2018.
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Su historia también incluye una etapa empresarial, una red de amistades que llegó a ocupar posiciones relevantes durante el gobierno de López Obrador, acusaciones de tráfico de influencias que él niega, viajes que chocaron con el discurso de austeridad del obradorismo y, desde mayo de 2026, la búsqueda de una diputación federal por Tabasco.
A sus 40 años, Andrés Manuel López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena y entró en una nueva etapa de su carrera política.
La decisión lo coloca directamente en la ruta electoral de 2027 y alimenta las especulaciones sobre el futuro de una figura que dentro del partido algunos consideran parte del relevo generacional del movimiento creado por su padre.
La infancia y la familia de Andrés Manuel López Beltrán
Andrés Manuel López Beltrán nació en Macuspana, Tabasco, el 21 de agosto de 1986. Es el segundo de los tres hijos que Andrés Manuel López Obrador tuvo con Rocío Beltrán Medina: José Ramón es el mayor y Gonzalo Alfonso el menor.
La infancia de Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo transcurrió mientras su padre construía una carrera política que pasó por Tabasco, la Ciudad de México y el movimiento opositor que terminaría por convertirse en Morena.
En 2017, durante el documental Esto soy, producido por Epigmenio Ibarra, Andy explicó que los hijos de López Obrador crecieron bajo la presión derivada de la actividad política del tabasqueño.
En aquel momento aseguró que ellos no serían “juniors abusivos del poder” y rechazó la posibilidad de formar parte del gobierno o beneficiarse del nepotismo.
La frase adquirió especial relevancia años después, cuando el propio López Beltrán ocupó una de las posiciones estratégicas de Morena y comenzó a perfilarse como uno de los hombres con mayor peso dentro de dicha organización política.
Su madre, Rocío Beltrán Medina, murió en enero de 2003. Tenía 46 años y padecía una enfermedad crónica.
En ese momento Andrés Manuel tenía 16 años. La muerte ocurrió cuando López Obrador era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
El vínculo con su madre también quedó incorporado a la vida empresarial de los hermanos López Beltrán. El nombre de Finca Rocío y de Chocolate Rocío, propiedad de los tres hijos mayores de López Obrador, remite directamente a ella.
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¿Qué estudió Andrés Manuel López Beltrán?
Andrés Manuel López Beltrán estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La UNAM también fue alma mater de su papá y de su hermano Gonzalo, quien estudió Sociología.
La universidad también resultó fundamental para la construcción de su círculo personal. Uno de sus amigos más cercanos, Marath Baruch BolañosLópez, estudió con él en la misma facultad.
Años después, Bolaños formó parte del gobierno de López Obrador; primero como subsecretario y después como secretario del Trabajo, cargo que mantiene hasta la fecha en la administración de Claudia Sheinbaum.
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José Ramón, Gonzalo y Jesús Ernesto: los hermanos de Andy López Beltrán
Andrés Manuel López Beltrán forma parte de una familia con cuatro hijos y trayectorias muy distintas.
José Ramón López Beltrán, el mayor, participó en actividades políticas de Morena y durante el sexenio de su padre quedó en el centro de una controversia por la llamada “Casa Gris”, una residencia en Houston vinculada a su esposa, Carolyn Adams. Su vida pública se concentró después en actividades personales y familiares, como nacimiento de su hijo menor y cumpleaños.
Gonzalo Alfonso López Beltrán, el tercero de los hijos de Rocío Beltrán y López Obrador, estudió Sociología en la UNAM. Junto con Andrés Manuel participa en el negocio de chocolates vinculado con la familia.
Jesús Ernesto López Gutiérrez, el menor, nació el 23 de abril de 2007, hijo de López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller. A diferencia de sus tres hermanos mayores, creció durante el periodo en que su padre ya ocupaba cargos de máxima relevancia nacional y después acompañó su llegada a Palacio Nacional.
Daniel Asaf y el círculo cercano de Andrés Manuel López Beltrán
El círculo de Andrés Manuel López Beltrán adquirió relevancia por la trayectoria de algunas personas que ocuparon cargos durante el gobierno de López Obrador.
Uno de los nombres centrales es Daniel Asaf Manjarrez, a quien diversos medios identifican como amigo de López Beltrán. Asaf estuvo al frente de la Ayudantía Presidencial durante el sexenio de López Obrador, un grupo encargado de acompañar y asistir al presidente en sus actividades.
Después de dejar ese puesto, Asaf llegó a la Cámara de Diputados como legislador plurinominal en 2024.
Otro nombre es Marath Baruch Bolaños López, compañero de López Beltrán en la UNAM. Bolaños llegó a la Secretaría del Trabajo y después ocupó la titularidad de la dependencia durante el gobierno de López Obrador y el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.
También aparece Amílcar Olán, empresario tabasqueño descrito en investigaciones periodísticas como amigo cercano de los hijos de López Obrador. Su nombre apareció en investigaciones de Latinus y El Universal relacionadas con contratos públicos, medicamentos y materiales para obras.
Las investigaciones periodísticas plantearon presuntas redes de tráfico de influencias; López Beltrán y su hermano Gonzalo negaron haber intervenido en contrataciones públicas o beneficiado a empresarios.
Los negocios de Andrés Manuel López Beltrán
La actividad empresarial de Andrés Manuel López Beltrán adquirió especial relevancia durante los años en que se mantuvo fuera de los cargos formales de Morena.
Uno de sus principales proyectos es Finca Rocío, empresa vinculada con la producción de cacao y chocolates. Los terrenos familiares proceden de una herencia relacionada con su mamá, Rocío Beltrán Medina. Los tres hermanos mayores recibieron alrededor de 52 hectáreas en Teapa, Tabasco, después de la muerte de su madre.
En febrero de 2019 se anunció el proyecto empresarial y en septiembre de 2020 abrió la primera tienda de Chocolate Rocío en República de Guatemala, en el Centro Histórico de Ciudad de México. En abril de 2022 abrió una segunda sucursal en Villahermosa.
En una entrevista con El Universal, López Beltrán sostuvo que el dinero invertido en el negocio provenía de sus propios recursos y explicó que sus hermanos tenían otras actividades.
La segunda empresa documentada es Vinos Cósmicos, creada en 2021 para la comercialización y distribución de vinos y licores. En ella López Beltrán participa junto con Alonso Maldonado Cervantes y Spencer Jacob Kessinger Lindeman.
La tercera es Realesco S.A., constituida el 17 de febrero de 2025, cinco meses después de su llegada a la Secretaría de Organización de Morena. La investigación de Quinto Elemento Lab estableció que López Beltrán participó como accionista minoritario con una aportación inicial de 5 mil pesos dentro de una sociedad con capital de 50 mil pesos.
Realesco opera en Guadalajara, Jalisco, como expendio de vinos naturales nacionales e importados y cuenta con permisos para administrar restaurantes, bares y servicios de banquetes. El establecimiento se encuentra en Lope de Vega 121, junto al restaurante PalReal.
El chef y socio de PalReal, Fabián Delgado, explicó a Quinto Elemento Lab que la incorporación de López Beltrán ocurrió por recomendación de Alonso Maldonado y que el hijo de López Obrador no participa en la operación cotidiana del establecimiento.
Andrés Manuel López Beltrán y las polémicas por el Tren Maya
Uno de los episodios más delicados de la trayectoria de Andy corresponde a las investigaciones sobre una presunta red de influencia alrededor de amigos de los hijos de López Obrador.
Publicaciones de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señalaron posibles vínculos entre empresarios cercanos a los hijos del presidente y contratos relacionados con medicamentos, infraestructura y materiales para obras públicas.
En el caso del Tren Maya, las investigaciones pusieron especial atención en la extracción, comercialización y transporte de balasto utilizado para las vías. También aparecieron referencias a concesiones mineras en Oaxaca.
En julio de 2024, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán rechazaron esas acusaciones. En su carta aseguraron que el balasto era responsabilidad de los consorcios constructores, que decidían a quién comprar, qué precio pagar y quién respondía por la calidad del material.
Los hermanos también rechazaron señalamientos sobre contratos de Romedic, una empresa vinculada con Amílcar Olán, así como acusaciones relacionadas con la refinería de Dos Bocas y el malecón de Villahermosa.
La presunta red de los hijos de López Obrador
En 2024, investigaciones periodísticas bautizaron como “El Clan” a una presunta red de relaciones alrededor de los hijos de López Obrador y empresarios cercanos.
El Universal mencionó los nombres de Amílcar Olán, Daniel Asaf y otros personajes señalados en esas investigaciones. Según las publicaciones citadas por el medio, Olán hablaba en grabaciones sobre sus contactos con Asaf y con los hijos del presidente.
López Beltrán rechazó la acusación de ser el “cerebro” de una red de tráfico de influencias. Su posición, junto con la de Gonzalo, quedó expresada en la carta de julio de 2024: ambos afirmaron que las acusaciones carecían de pruebas y que se utilizaban para golpear políticamente a su padre, quien estaba por concluir su mandato.
El papel de Andrés Manuel López Beltrán en Morena antes de 2024
Aunque su entrada formal a la dirigencia nacional de Morena ocurrió en septiembre de 2024, Andrés Manuel López Beltrán participó durante años en las tareas políticas de su padre.
El Financiero documentó que desde noviembre de 2013, después del infarto que sufrió López Obrador, Andrés Manuel asumió responsabilidades en movilizaciones contra la reforma energética. También participó en la organización de la defensa del voto durante el proceso de 2012 y fue coordinador de campaña en Guerrero en 2015.
En septiembre de 2016 fue designado coordinador de Morena en la Ciudad de México con la responsabilidad de organizar alrededor de 5 mil 600 comités seccionales rumbo a las elecciones de 2018. Para entonces, algunos reportes internos del partido ya lo describían como una figura con peso propio en la estructura capitalina.
Durante la campaña presidencial de 2018 tuvo un papel relevante en la conformación de los comités de promoción y defensa del voto. También tuvo presencia en la operación territorial de Morena en la Ciudad de México y el Estado de México.
Ese trabajo explica por qué su incorporación formal a la dirigencia de Morena en 2024 no representó el comienzo de su carrera política, sino la formalización de una actividad que ya llevaba más de una década.
La relación de Andrés Manuel López Beltrán con su padre
La relación entre Andrés Manuel López Beltrán y López Obrador tiene una dimensión política además de familiar.
Durante años, el expresidente sostuvo que sus hijos colaboraban con él de manera voluntaria, pero que no formaban parte de su gobierno. En diciembre de 2023, López Obrador insistió en que sus hijos ya eran adultos y podían ayudarlo en actividades políticas sin ocupar cargos públicos.
En 2024, cuando comenzó a hablarse de la incorporación de Andy a la dirigencia de Morena, López Obrador sostuvo que no impondría a su hijo y que tendría que competir dentro del proceso interno del partido.
El 22 de septiembre de ese año, alrededor de 3 mil consejeros de Morena participaron en el Congreso Nacional Extraordinario que eligió a la nueva dirigencia.Luisa María Alcalde quedó al frente del partido y Andy López Beltrán asumió la Secretaría de Organización.
Las vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán en Japón
El episodio que más afectó la imagen pública de Andy López Beltrán dentro de Morena ocurrió en julio de 2025.
El 20 de julio de ese año faltó a una reunión de cuadros de Morena bajo el argumento de asuntos personales. Días después aparecieron fotografías suyas en Tokio, donde fue visto en el Hotel Okura acompañado por Daniel Asaf. También circularon imágenes de López Beltrán en una tienda Prada en Aoyama.
Las imágenes provocaron críticas porque Morena y el propio López Obrador habían construido buena parte de su identidad política alrededor de la austeridad.
López Beltrán respondió con una carta publicada el 6 de agosto de 2025. Explicó que viajó con recursos propios, que voló en aerolíneas comerciales, que hizo escala en Seattle y que pagó alrededor de 7 mil 500 pesos diarios por el hotel, incluido el desayuno. También acusó a sus adversarios de seguirlo y fotografiarlo para construir una campaña de desprestigio.
El episodio llevó a Luisa María Alcalde, entonces presidenta nacional de Morena, a defender el derecho de López Beltrán a viajar con su dinero, aunque también recordó que los integrantes del partido debían conducirse bajo el principio de “justa medianía”.
Andrés Manuel López Beltrán y Claudia Sheinbaum
La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia modificó el equilibrio interno de Morena.
La Secretaría de Organización es una de las áreas más importantes de Morena porque controla tareas de afiliación, credencialización, padrón, comités y estructura territorial. En la práctica, López Beltrán se convirtió en uno de los principales operadores del partido.
La relación con Sheinbaum no siempre estuvo libre de tensiones. Durante 2025, la presidenta pidió a los integrantes de Morena moderación frente a los escándalos derivados de viajes y lujos de algunos dirigentes.
Aun así, López Beltrán mantuvo públicamente su respaldo a la presidenta. Cuando dejó la Secretaría de Organización en mayo de 2026, reiteró su apoyo a Sheinbaum y aseguró que continuaría trabajando por la Cuarta Transformación desde otra posición.
De secretario de Organización de Morena a candidato en Tabasco
El 25 de mayo de 2026, Andrés Manuel López Beltrán puso a disposición de la dirigencia nacional de Morena su renuncia a la Secretaría de Organización y a la Comisión Nacional de Elecciones.
La razón fue política y electoral: buscar una candidatura a diputado federal por Tabasco para las elecciones de 2027.
En junio, Morena nombró a Manuel Jesús Zavala Salazar como su sustituto en la Secretaría de Organización. El relevo confirmó que López Beltrán ya no sería el responsable directo de la estructura territorial nacional del partido.
El movimiento también cambia la naturaleza de su carrera. Durante años, Andy fue un operador detrás de las estructuras de Morena; ahora busca convertirse en un político con cargo de elección popular.
Su eventual candidatura por Tabasco será particularmente significativa porque ese estado representa el origen político y familiar de López Obrador.
La cancelación de la visa de Estados Unidos a Andy López Beltrán
La polémica más reciente de Andrés Manuel López Beltrán llegó en agosto de 2026, cuando Estados Unidos revocó su visa de ingreso a dicho país.
El propio López Beltrán hizo pública la decisión el 14 de agosto mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump. Acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de actuar por razones políticas y sostuvo que no existían pruebas que lo vincularan con actividades ilegales.
La Embajada de Estados Unidos no reveló las razones concretas de la cancelación. En términos generales, el Gobierno estadounidense sostuvo que las decisiones sobre visas pueden responder a cuestiones de seguridad y que los expedientes migratorios están protegidos por la legislación estadounidense.
Claudia Sheinbaum defendió a López Beltrán y afirmó que México no abriría una investigación únicamente porque Estados Unidos cancelara una visa. La presidenta también consideró que el caso podía tener una dimensión política.
Reuters reportó que López Beltrán se prepara para competir por un puesto en el Congreso en 2027 y que la revocación de su visa ocurre dentro de una campaña más amplia de Estados Unidos contra políticos mexicanos, con al menos 50 cancelaciones de visas anunciadas o conocidas públicamente.