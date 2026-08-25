Más allá de la política, ¿quién es Andrés Manuel López Beltrán?

Su historia también incluye una etapa empresarial, una red de amistades que llegó a ocupar posiciones relevantes durante el gobierno de López Obrador, acusaciones de tráfico de influencias que él niega, viajes que chocaron con el discurso de austeridad del obradorismo y, desde mayo de 2026, la búsqueda de una diputación federal por Tabasco.

A sus 40 años, Andrés Manuel López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena y entró en una nueva etapa de su carrera política.

Andrés Manuel López Beltrán (Instagram / Andrés Manuel López Beltrán)

La decisión lo coloca directamente en la ruta electoral de 2027 y alimenta las especulaciones sobre el futuro de una figura que dentro del partido algunos consideran parte del relevo generacional del movimiento creado por su padre.

La infancia y la familia de Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán nació en Macuspana, Tabasco, el 21 de agosto de 1986. Es el segundo de los tres hijos que Andrés Manuel López Obrador tuvo con Rocío Beltrán Medina: José Ramón es el mayor y Gonzalo Alfonso el menor.

La infancia de Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo transcurrió mientras su padre construía una carrera política que pasó por Tabasco, la Ciudad de México y el movimiento opositor que terminaría por convertirse en Morena.

En 2017, durante el documental Esto soy, producido por Epigmenio Ibarra, Andy explicó que los hijos de López Obrador crecieron bajo la presión derivada de la actividad política del tabasqueño.

Andrés Manuel López Beltrán (Instagram / Andrés Manuel López Beltrán)

En aquel momento aseguró que ellos no serían “juniors abusivos del poder” y rechazó la posibilidad de formar parte del gobierno o beneficiarse del nepotismo.

La frase adquirió especial relevancia años después, cuando el propio López Beltrán ocupó una de las posiciones estratégicas de Morena y comenzó a perfilarse como uno de los hombres con mayor peso dentro de dicha organización política.

Su madre, Rocío Beltrán Medina, murió en enero de 2003. Tenía 46 años y padecía una enfermedad crónica.

Rocío Beltrán, primera esposa de AMLO y mamá de Andy López Beltrán (Instagram / Andrés Manuel López Beltrán)

En ese momento Andrés Manuel tenía 16 años. La muerte ocurrió cuando López Obrador era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

El vínculo con su madre también quedó incorporado a la vida empresarial de los hermanos López Beltrán. El nombre de Finca Rocío y de Chocolate Rocío, propiedad de los tres hijos mayores de López Obrador, remite directamente a ella.