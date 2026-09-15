Los looks de Claudia Sheinbaum en El Grito, la toma de posesión y otros momentos clave de su mandato

Si bien no hay un anuncio previo sobre el atuendo de la mandatarlia para esta noche, el historial de sus apariciones permite identificar una constante: cuando se trata de los momentos más solemnes de su mandato, la presidenta suele abandonar el uniforme cotidiano de traje sastre para apostar por prendas de manufactura mexicana, bordados artesanales y diseños pensados específicamente para cada ceremonia.



Como veremos a continuación, ese patrón comenzó desde el día en que asumió el cargo.

El vestido de Claudia Sheinbaum para la toma de posesión

El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México. Para aquella ceremonia histórica eligió un vestido color marfil, de manga larga y cuello redondo, cuya superficie incorporó bordados florales realizados a mano.

La pieza tuvo un fuerte componente oaxaqueño. La artesana Claudia Vásquez Aquino, originaria de Santa María Xadani, Oaxaca, estuvo detrás del trabajo textil, mientras que Olivia Trujillo Cortez también participó en la confección. El diseño floral y el bordado se vincularon con la tradición del Istmo de Tehuantepec.



Los looks de Claudia Sheinbaum en El Grito, la toma de posesión y otros momentos importantes de su mandato (Manuel Velasquez/Getty Images)

El vestido no compitió con la posición de la banda presidencial. Su diseño dejó despejada la zona superior del atuendo para que la banda tricolor pudiera destacar durante la entrega del Poder Ejecutivo.

La banda, por cierto, tampoco salió de una firma de moda. Fue confeccionada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Fábrica de Vestuario y Equipo.

Para elaborarla, cuatro elementos trabajaron durante siete días y el escudo nacional se bordó a mano con hilo y canutillo dorado.

El resultado estableció desde el inicio una fórmula que Sheinbaum repetiría en otros momentos. Una silueta sobria y presidencial acompañada por detalles artesanales mexicanos.