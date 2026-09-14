Boda en la familia Calderon Zavala: María, del expresidente Felipe Calderón, se casó por el civil en Estados Unidos

¿Quién es María Calderón Zavala?

A diferencia de otros hijos de expresidentes mexicanos, María Calderón Zavala ha optado por mantener su vida personal y profesional lejos de la exposición mediática.

Tras concluir el sexenio de su papá, Felipe Calderón, en 2012, se mudó a Estados Unidos para estudiar la universidad y desde entonces ha construido una trayectoria ligada al mundo cultural, el arte y los proyectos con enfoque en sostenibilidad.

Estudió Teatro y Administración Artística en la Southern Methodist University (SMU), en Dallas, Texas, una universidad reconocida por sus programas en liderazgo y gestión de las artes.

En Estados Unidos, María ha trabajado como administradora, gestora y estratega de proyectos comunitarios. En la actualidad, la hija mayor del ex presidente trabaja en EarthX, una organización internacional con sede en Dallas enfocada en sostenibilidad ambiental.

La boda por la iglesia

Según la fuente, María y su ahora esposo, de quien no se conocen detalles, celebrarán su boda por la iglesia a finales de este año, en una ceremonia que podría reunir a familiares y amigos de México y Estados Unidos. Hasta el momento no se ha revelado la fecha ni el lugar donde se realizará el enlace religioso.

La familia Calderón-Zavala ha mantenido absoluta discreción sobre el evento, una constante en la vida privada de sus tres hijos.