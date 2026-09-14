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Política

Boda en la familia Calderon Zavala: María, del expresidente Felipe Calderón, se casó por el civil en Estados Unidos

María Calderón Zavala se casó en Estados Unidos, donde lleva una vida lejos de la política y enfocada en el arte y la gestión cultural. La boda religiosa está prevista para finales de este año
lun 14 septiembre 2026 04:03 PM
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Felipe Calderón, María, Margarita Zavala y Luis Felipe Calderón Zavala
Felipe Calderón y Margarita Zavala junto a sus hijos María y Luis Felipe. (Instaram, Luis Felipe Calderón Zavala)

María Calderón Zavala, hija del expresidente Felipe Calderón y de la diputada Margarita Zavala, se casó por el civil en Estados Unidos.

Según informó el portal Cuna de Grillos, la boda se celebró hace unas semanas y reunió únicamente a su familia y amigos cercanos. Hasta ahora, la familia no ha compartido imágenes oficiales del enlace ni ha hecho un anuncio público sobre la celebración, manteniendo el perfil privado que María tiene desde hace más de una década.

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¿Quién es María Calderón Zavala?

A diferencia de otros hijos de expresidentes mexicanos, María Calderón Zavala ha optado por mantener su vida personal y profesional lejos de la exposición mediática.

Tras concluir el sexenio de su papá, Felipe Calderón, en 2012, se mudó a Estados Unidos para estudiar la universidad y desde entonces ha construido una trayectoria ligada al mundo cultural, el arte y los proyectos con enfoque en sostenibilidad.

Estudió Teatro y Administración Artística en la Southern Methodist University (SMU), en Dallas, Texas, una universidad reconocida por sus programas en liderazgo y gestión de las artes.

En Estados Unidos, María ha trabajado como administradora, gestora y estratega de proyectos comunitarios. En la actualidad, la hija mayor del ex presidente trabaja en EarthX, una organización internacional con sede en Dallas enfocada en sostenibilidad ambiental.

La boda por la iglesia

Según la fuente, María y su ahora esposo, de quien no se conocen detalles, celebrarán su boda por la iglesia a finales de este año, en una ceremonia que podría reunir a familiares y amigos de México y Estados Unidos. Hasta el momento no se ha revelado la fecha ni el lugar donde se realizará el enlace religioso.

La familia Calderón-Zavala ha mantenido absoluta discreción sobre el evento, una constante en la vida privada de sus tres hijos.

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Una familia que privilegia la discreción

Felipe Calderón y Margarita Zavala han procurado mantener a sus hijos alejados de la vida pública incluso durante los años en que ocuparon la presidencia y la residencia oficial de Los Pinos.

María es la única mujer del matrimonio y tiene dos hermanos, Luis Felipe y Juan Pablo. Mientras sus padres han permanecido activos en la vida política mexicana, ella ha construido una identidad propia desde el ámbito cultural y artístico, evitando entrevistas y apariciones públicas.

Su matrimonio confirma esa misma filosofía: una celebración íntima, sin reflectores y centrada en la vida personal antes que en la exposición mediática.

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Felipe Calderón

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