Así es la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su familia

Este gesto, sin embargo, no es un episodio aislado. La relación entre Claudia Sheinbaum y Samuel García comenzó a hacerse visible desde que ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México y él ya era gobernador de Nuevo León, y con el paso de los años ha incluido reuniones estrictamente institucionales, encuentros políticos y otros de carácter mucho más personal.

Claudia Sheinbaum y Samuel García: una relación que comenzó antes de la Presidencia

Uno de los primeros encuentros públicos que mostraron una relación cordial entre la morenista y el emecista ocurrió en abril de 2023, cuando Sheinbaum todavía gobernaba la Ciudad de México.

Durante una visita a Monterrey, la entonces jefa de Gobierno fue recibida por Samuel García y Mariana Rodríguez en su casa.



Así es la relación política y personal de Claudia Sheinbaum con Samuel García y su familia (Instagram)

La reunión tuvo un componente político, pues hablaron sobre Nuevo León, inversiones y proyectos para el estado, pero también tuvo un carácter familiar.

En aquella ocasión, Sheinbaum conoció a Mariel, la primera hija de García y Rodríguez, que había nacido apenas unas semanas antes.

La propia Sheinbaum agradeció la invitación y describió la conversación como una charla "muy amena".

El encuentro resulta particularmente significativo visto a la distancia. Ya que tres años después, aquella niña que Sheinbaum conoció siendo bebé volvió a aparecer junto a ella, ahora acompañada por su hermana menor, Isabel.

Samuel García y Mariana Rodríguez recibieron a Sheinbaum en su casa

La escena de 2023 también permite entender por qué la relación entre los políticos ha tenido momentos que trascienden la agenda oficial.

Samuel García recibió a Sheinbaum junto con Mariana Rodríguez, en un ambiente que los medios describieron como una visita social. El gobernador incluso le dio la bienvenida a la entonces jefa de Gobierno con la frase "aquí tu casa".



Así es la relación política y personal de Claudia Sheinbaum con Samuel García y su familia (Instagram)

Sheinbaum, por su parte, llegó con un regalo para Samuel: un libro del artista oaxaqueño Amador Montes. Después del desayuno, la mandataria capitalina continuó con su agenda en Monterrey, donde impartió una conferencia.

Aquella visita fue anterior a la elección presidencial de 2024, cuando Sheinbaum y García terminarían representando proyectos políticos diferentes: ella por Morena y él como figura de Movimiento Ciudadano.