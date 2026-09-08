Así es la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su familia

La visita de Claudia Sheinbaum a Nuevo León dejó una imagen que llamó la atención. La presidenta de México saludando con un beso a Isabel, una de las hijas de Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú.
La fotografía formó parte del encuentro que Sheinbaum sostuvo con el gobernador y su familia antes del acto presidencial en Monterrey, dentro de su gira de rendición de cuentas por el país. El mandatario neoleonense y su esposa compartieron las imágenes en sus redes sociales, donde también aparecen Mariana Rodríguez y sus hijas Mariel e Isabel.
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Este gesto, sin embargo, no es un episodio aislado. La relación entre Claudia Sheinbaum y Samuel García comenzó a hacerse visible desde que ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México y él ya era gobernador de Nuevo León, y con el paso de los años ha incluido reuniones estrictamente institucionales, encuentros políticos y otros de carácter mucho más personal.
Claudia Sheinbaum y Samuel García: una relación que comenzó antes de la Presidencia
Uno de los primeros encuentros públicos que mostraron una relación cordial entre la morenista y el emecista ocurrió en abril de 2023, cuando Sheinbaum todavía gobernaba la Ciudad de México.
Durante una visita a Monterrey, la entonces jefa de Gobierno fue recibida por Samuel García y Mariana Rodríguez en su casa.
La reunión tuvo un componente político, pues hablaron sobre Nuevo León, inversiones y proyectos para el estado, pero también tuvo un carácter familiar.
En aquella ocasión, Sheinbaum conoció a Mariel, la primera hija de García y Rodríguez, que había nacido apenas unas semanas antes.
La propia Sheinbaum agradeció la invitación y describió la conversación como una charla "muy amena".
El encuentro resulta particularmente significativo visto a la distancia. Ya que tres años después, aquella niña que Sheinbaum conoció siendo bebé volvió a aparecer junto a ella, ahora acompañada por su hermana menor, Isabel.
Samuel García y Mariana Rodríguez recibieron a Sheinbaum en su casa
La escena de 2023 también permite entender por qué la relación entre los políticos ha tenido momentos que trascienden la agenda oficial.
Samuel García recibió a Sheinbaum junto con Mariana Rodríguez, en un ambiente que los medios describieron como una visita social. El gobernador incluso le dio la bienvenida a la entonces jefa de Gobierno con la frase "aquí tu casa".
Sheinbaum, por su parte, llegó con un regalo para Samuel: un libro del artista oaxaqueño Amador Montes. Después del desayuno, la mandataria capitalina continuó con su agenda en Monterrey, donde impartió una conferencia.
Aquella visita fue anterior a la elección presidencial de 2024, cuando Sheinbaum y García terminarían representando proyectos políticos diferentes: ella por Morena y él como figura de Movimiento Ciudadano.
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El encuentro de Claudia Sheinbaum con Samuel García y Mariana Rodríguez en 2024
La relación volvió a hacerse visible en julio de 2024, apenas unas semanas después de la elección presidencial.
El 9 de julio, la entonces presidenta electa recibió a Samuel García y Mariana Rodríguez en su casa de transición, en Iztapalapa.
La propia Sheinbaum compartió la fotografía del encuentro y explicó que hablaron sobre proyectos de infraestructura.
La agenda fue eminentemente institucional. García planteó proyectos de movilidad, carreteras, nuevas líneas del Metro, la Aduana Colombia y oportunidades relacionadas con el nearshoring. También felicitó personalmente a Sheinbaum por convertirse en la primera mujer presidenta de México.
El encuentro tuvo además un elemento político interesante, ya que fue una de las primeras reuniones de Sheinbaum con un gobernador de oposición durante la transición presidencial.
La relación entre Sheinbaum y Samuel García también pasa por Nuevo León
Ya como presidenta, Sheinbaum y García han mantenido una agenda de colaboración alrededor de proyectos estratégicos para el estado.
En marzo de 2025 ambos coincidieron en la toma de protesta del nuevo consejo directivo de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra). La presidenta estuvo acompañada por el gobernador durante el acto y habló del llamado Plan México y de las perspectivas económicas del país.
Tres meses después, en junio, García viajó a la Ciudad de México para reunirse nuevamente con Sheinbaum. El tema central fue la organización del Mundial de 2026 y los proyectos que Nuevo León preparaba como una de las sedes mexicanas.
El gobernador afirmó después que la presidenta apoyaría al estado con permisos y recursos relacionados con los proyectos.
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Septiembre de 2025: Claudia Sheinbaum conoció a Isabel
El capítulo personal entre la presidenta y el gobernador tuvo una nueva escena en septiembre de 2025.
Durante la visita de Sheinbaum a Nuevo León, la presidenta coincidió con Mariana Rodríguez y sus dos hijas. Mariel ya no era aquella bebé que había conocido en 2023; ahora llegaba acompañada por Isabel, la segunda hija de la pareja, nacida en julio de ese año.
Un video compartido por Samuel García mostró el momento en que Sheinbaum se acercó a las niñas. "Hola, hermosa", le dijo a Mariel, mientras Isabel permanecía en brazos de su madre. Después, la presidenta caminó junto a la familia por el Palacio de Gobierno.
García acompañó las imágenes con un mensaje en el que destacó la importancia de que las mujeres ocupen espacios de poder y habló de sus hijas como parte de una nueva generación que crecería viendo a mujeres en posiciones de liderazgo.
Primer informe de la Presidenta de México en Nuevo León.
Parafraseando a Mariana, nos da mucho gusto que las mujeres tomen estos espacios cada vez con más frecuencia; independientemente de nuestra simpatía, son grandes pasos. Abriendo camino para nuestras hijas, Mariel e… pic.twitter.com/n3mUELTeBG
El encuentro ocurrió en un contexto político menos sencillo. Durante aquel acto, algunos asistentes abuchearon al gobernador y Sheinbaum intervino para pedir respeto y destacar que los gobiernos federal y estatal estaban trabajando de manera coordinada.