Omar García Harfuch impacta vestido de esmoquin como padrino de los graduados de la Heroica Escuela Naval Militar

Más allá del protocolo, la presencia del secretario de Seguridad tuvo un significado especial para los 211 nuevos guardiamarinas, quienes concluyeron cuatro años de formación para incorporarse a la Armada de México como oficiales.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

La generación estuvo integrada por 138 hombres y 73 mujeres, la cifra más alta de egresadas en la historia de la institución.

Omar García Harfuch, padrino de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar

Como padrino de generación, Omar García Harfuch dirigió un mensaje a los egresados durante la celebración posterior a la ceremonia protocolaria y amplió sus felicitaciones en redes sociales.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

“A las y los graduados, reciban mi más sincera felicitación. Ustedes serán un escudo para la Nación. Serán la defensa de millones de familias mexicanas que probablemente nunca conocerán sus nombres, pero vivirán más seguras gracias a ustedes”, escribió el secretario junto a varias fotos que publicó en su Instagram que lo muestran conviviendo con los nuevos oficiales y sus familias durante el festejo.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

“Gracias a su disciplina, sacrificio y preparación, personas que han causado un enorme daño a nuestro país ya no podrán seguir lastimando a la sociedad”, añadió.

Sobre la ceremonia oficial, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch señaló: “Acompañé la Ceremonia de Graduación de la Heroica Escuela Naval Militar, un acto que reconoce el esfuerzo, la disciplina y la vocación de servicio de una nueva generación de marinas y marinos de México”, según se lee en su página de Facebook.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

“Muchas felicidades a las y los graduados. Su preparación y entrega fortalecerán a las instituciones que trabajan todos los días por la soberanía, la seguridad y el bienestar del pueblo de México”, añadió.

Su presencia en el evento también generó conversación por el outfit de gala que llevó y que generó comentarios que lo ubicaban como “galán de telenovela”, en referencia —probablemente— a que su mamá, María Sorté, es una reconocida actriz del género.