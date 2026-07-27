Cristian Castro se graduará de la preparatoria con Verónica Castro como madrina

Cristian Castro celebrará su graduación de la preparatoria

Tras ofrecer un concierto en Puebla, Cristian Castro invitó al público a acompañarlo en la ceremonia de graduación, que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto en la Ciudad de México.

Cristian Castro y Verónica Castro (Instagram)

"Los invito a mi graduación, es el 12 de agosto en la Ciudad de México y la verdad es un logro muy grande. Va a estar mi madre, va a ser la madrina de la generación. Yo voy a estar cantando también en la entrega de diplomas y va a estar mucha familia mía. Estoy muy contento", declaró.

Con entusiasmo, el artista explicó que será un día muy especial, no solo porque recibirá su certificado, sino porque podrá compartir ese momento con Verónica Castro, quien participará como madrina de la generación, además de otros integrantes de su familia.