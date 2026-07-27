Cristian Castro vive un momento de satisfacción tanto en lo personal como en lo profesional. Además de continuar con sus presentaciones por México, el cantante anunció que está a punto de cumplir una meta que había dejado pendiente durante años: concluir sus estudios de preparatoria.
Cristian Castro se graduará de la preparatoria con Verónica Castro como madrina
Cristian Castro celebrará su graduación de la preparatoria
Tras ofrecer un concierto en Puebla, Cristian Castro invitó al público a acompañarlo en la ceremonia de graduación, que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto en la Ciudad de México.
"Los invito a mi graduación, es el 12 de agosto en la Ciudad de México y la verdad es un logro muy grande. Va a estar mi madre, va a ser la madrina de la generación. Yo voy a estar cantando también en la entrega de diplomas y va a estar mucha familia mía. Estoy muy contento", declaró.
Con entusiasmo, el artista explicó que será un día muy especial, no solo porque recibirá su certificado, sino porque podrá compartir ese momento con Verónica Castro, quien participará como madrina de la generación, además de otros integrantes de su familia.
Cristian Castro también le da una nueva oportunidad al amor
Además de hablar sobre este importante logro académico, Cristian Castro sorprendió al confirmar que actualmente está conociendo a una mujer, aunque aclaró que la relación aún no es formal.
"Estoy saliendo, estoy saliendo con alguien ahí", confirmó. Cuando le preguntaron si esa persona lo acompañará a su graduación, el cantante explicó que el romance todavía está en una etapa inicial: "Estoy saliendo, todavía no es una novia oficial, pero estamos saliendo, está en rumbo".
Fiel a su sentido del humor, también respondió qué distingue a esta mujer de sus relaciones anteriores: "Pues besa muy bien", bromeó.
Durante su presentación en Puebla, incluso bromeó sobre la fama que ha adquirido por sus múltiples romances, arrancando las risas del público. "Algunos me dicen 'El reloj'. ¿Saben por qué me dicen el reloj? Porque a cualquier muñeca me adapto".
Con este nuevo capítulo, Cristian Castro combina un importante logro académico con una etapa de ilusión en el plano sentimental, mientras continúa recorriendo el país con los éxitos que han marcado su trayectoria musical.