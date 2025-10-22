Tiny Desk, el mini escenario que revoluciona la música en vivo

¿Cuál es el Tiny Desk más visto?

Si hablamos de los Tiny Desk más vistos, el ranking es una joya. En el número uno está Dua Lipa, con más de 142 millones de reproducciones, seguida muy de cerca por Mac Miller, cuya sesión supera los 138 millones y sigue siendo una de las más emotivas.

Anderson .Paak y The Free Nationals ocupan el tercer lugar con más de 118 millones de vistas, mientras que Sting y Shaggy sorprenden en el cuarto con 87 millones.

En el quinto puesto brilla C. Tangana con su icónico show acompañado de mariachis y músicos flamencos, alcanzando más de 71 millones de visualizaciones.

Detrás vienen BTS con 66 millones, Justin Bieber con 49, Alicia Keys y Jorja Smith empatadas con 44 millones, y Adele cierra el top con más de 42 millones de reproducciones.

Una lista que demuestra que el talento, cuando se presenta sin artificios, conecta con todos los públicos.

El Tiny Desk de Mac Miller sin saberlo, nos regaló una de sus interpretaciones más conmovedoras antes de partir. (Instagram @nprmusic)

El fenómeno también ha cruzado fronteras. América Latina ha tenido momentos brillantes en Tiny Desk como Bad Bunny, que llegó con una banda en vivo para darle un toque caribeño al escritorio.

Karol G prendió el ambiente con una energía al mil y, más recientemente, 31 Minutos, los títeres chilenos del noticiero infantil más icónico de la televisión, arrasaron con más de cuatro millones de vistas en solo dos días.

Una muestra perfecta de cómo el formato puede mezclar nostalgia, humor y talento sin perder un gramo de magia.