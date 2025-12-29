¿Fin de año en la playa? Estos lugares son ideales para darle la bienvenida al 2026

La playa siempre será una gran opción para relajarse pero también para realizar diferentes actividades sin importar si viajas con familia, amigos o pareja.
Si estabas esperando una señal para comprar esos vuelos de avión, es ésta. Aquí te contamos sobre diferentes planes que te encantarán.
Publicidad
Atrévete a visitar una nueva playa
Todos tenemos una playa favorita, el lugar al que siempre queremos regresar cuando tenemos unos días de descanso, pero ¿qué tal si esta vez apuestan por una nueva opción?
Las playas de nuestro país son bellísimas, así que aventurarte por una que aún no conoces, será todo una aventura.
La Bocana en Marquelia, Guerrero, es una gran opción si apostaras por una opción semi-virgen. Esta playa es conocida por sus atardeceres dorados y la unión de la laguna con el mar.
Además es ideal para disfrutar de mariscos preparados al estilo guerrerense y aventurarte a acampar y apostar por pasar la noche en espacios temáticos, como vans adaptadas. ¿Estás listo para vivir una nueva aventura?
Playa, música, alta gastronomía y arte
Ir a la playa, pasar una día entero bajo el sol y disfrutar del agua es ya un plan perfecto, pero no hay nada como complementarlo como con grandes experiencias.
Para este fin de año el Hotel Xcaret México -ideal para visitar en familia- y Hotel Xcaret Arte, para quienes vacacionarán en pareja, tendrán cenas especiales en sus restaurantes, incluidos Xaak y Ha’, que tiene estrella Michelin, para hacer aún más inolvidable tu estancia.
Durante la temporada, también se celebrarán otras actividades, como la exposición Tonantzin Guadalupe, en Hotel Xcaret Arte, una exposición de 60 obras realizadas por 40 artesanos inspiradas en la Virgen de Guadalupe.
Si visitas el destino, no puedes dejar de vivir la adrenalina en Xplor, el parque con grandes tirolesas, el tobogán más grande de México y anfibios que recorren la selva.
Si lo tuyo es el agua, Xel-Há con manglares y caleta donde se puede recorrer su río, practicar snorkel o subir al mirador y bajar por su tobogán, es la opción.
Publicidad
Consiéntete frente al mar
Sin importar qué playa visites, no puedes dejar de consentirte. The Spa, dentro de Hilton Cancun Mar Caribe All-Inclusive Resort es ideal para relajarse, inicia por su circuito de hidroterapia, con sauna, piscina de inmersión fría y para terminar, un servicio de masaje relajante en una de sus cabinas, ya sea en solo o con tu pareja.
Este hotel es ideal para vacacionar en familia, los más pequeños tienen espacios creados especialmente para ellos, además, podrás disfrutar de diferentes actividades durante el día, desde clases de pizza, hasta enérgicas clases de aqua zumba.
Si planeas pasar Año Nuevo frente a la playa, con cena deliciosa y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminan la playa, esta es una gran opción.