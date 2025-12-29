¿Fin de año en la playa? Estos lugares son ideales para darle la bienvenida al 2026

Atrévete a visitar una nueva playa

Todos tenemos una playa favorita, el lugar al que siempre queremos regresar cuando tenemos unos días de descanso, pero ¿qué tal si esta vez apuestan por una nueva opción?

Las playas de nuestro país son bellísimas, así que aventurarte por una que aún no conoces, será todo una aventura.

La Bocana en Marquelia, Guerrero, es una gran opción si apostaras por una opción semi-virgen. Esta playa es conocida por sus atardeceres dorados y la unión de la laguna con el mar.

Además es ideal para disfrutar de mariscos preparados al estilo guerrerense y aventurarte a acampar y apostar por pasar la noche en espacios temáticos, como vans adaptadas. ¿Estás listo para vivir una nueva aventura?

Un paraíso mexicano que sí o sí debe estar en tu radar. (ivandeviaje.com)

Playa, música, alta gastronomía y arte

Ir a la playa, pasar una día entero bajo el sol y disfrutar del agua es ya un plan perfecto, pero no hay nada como complementarlo como con grandes experiencias.

Para este fin de año el Hotel Xcaret México -ideal para visitar en familia- y Hotel Xcaret Arte, para quienes vacacionarán en pareja, tendrán cenas especiales en sus restaurantes, incluidos Xaak y Ha’, que tiene estrella Michelin, para hacer aún más inolvidable tu estancia.

Durante la temporada, también se celebrarán otras actividades, como la exposición Tonantzin Guadalupe, en Hotel Xcaret Arte, una exposición de 60 obras realizadas por 40 artesanos inspiradas en la Virgen de Guadalupe.

Si visitas el destino, no puedes dejar de vivir la adrenalina en Xplor, el parque con grandes tirolesas, el tobogán más grande de México y anfibios que recorren la selva.

Si lo tuyo es el agua, Xel-Há con manglares y caleta donde se puede recorrer su río, practicar snorkel o subir al mirador y bajar por su tobogán, es la opción.