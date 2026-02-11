La guía completa para tu próxima escapada a Valle de Guadalupe

¿Por qué visitar el Valle de Guadalupe?

El Valle de Guadalupe tiene todo para que vivas la mejor experiencia. En esta tierra hay buen vino gracias a las condiciones climáticas con sol, noches frescas y la cercanía al mar que ayuda a equilibrarlo todo.

Aquí sale gran parte del vino mexicano, con uvas como Nebbiolo, Tempranillo o Syrah. Si a esto le sumas una gastronomía espectacular y cada vez más fuerte, y hoteles que dan mucho de qué hablar con la mejor reputación, este rincón en Baja California es tu mejor opción para tu próxima escapada.

Hoteles en Valle de Guadalupe: ¿dónde dormir cuando el plan es desconectarte?

Casa Olivea es un hotel boutique con varias menciones en la Guía Michelin que originalmente salió como un destino deportivo (por sus canchas de pádel).

Gracias al éxito de su restaurante farm to table, obtuvo una Estrella Michelin y una Estrella Verde por su filosofía sustentable. Todo proviene del huerto, espinacas, cítricos, hierbas y eso aromatiza el ambiente.

Si te gustan los hoteles tranquilos, para estar a gusto en la alberca, echarse un partido de pádel en la mañana y terminar la noche con una fogata, puede que Olivea sea tu match ideal.

Casa Olivea es un hotel boutique con varias menciones en la Guía Michelin que originalmente salió como un destino deportivo (por sus canchas de pádel), gracias al éxito de su restaurante farm to table (Instagram@technicolor.shot)

Viñedos que explican por qué el Valle de Guadalupe es 'El Valle'

Uno de los proyectos que más representa el Valle de Guadalupe es Finca La Carrodilla, conocida por su enfoque sustentable y su forma de trabajar la tierra.

La visita incluye un recorrido por su huerto y una cata en la terraza, con vista directa a los viñedos y productos locales que acompañan bien la experiencia.

Si buscas algo más grande, El Cielo es una de las paradas obligatorias. Destaca por su arquitectura, sus vinos y las experiencias que ofrecen, desde recorridos guiados hasta cenas con vinos del valle.

También vale la pena visitar Vinícola Xolo, con una identidad muy ligada a lo mexicano y vistas increíbles; así como Château Camou, uno de los viñedos clásicos del Valle, conocido por su calidad y la consistencia de sus vinos.