Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Los destinos de viaje que vienen con todo en el 2026

Algo está cambiando en la forma de viajar. Ya no es suficiente la playa, hotel y bronceado. Para 2026, lo que se busca es profundidad, naturaleza, cultura, bienestar y autenticidad.
mar 02 diciembre 2025 10:11 PM
main square in Linz
Destinos que vienen con todo en el 2026 y prometen ser LOS hotspots. (narvikk/Getty Images/iStockphoto)

Se trata de escapadas que te recargan de verdad, que valen más por lo que te dejan que por sus filtros de Instagram. Nos dimos la tarea de investigar y la data ya empezó a mostrar cuáles serán los lugares más trendy o visitados.

Publicidad

La primera parada obligada del año es Limón, Costa Rica. Esta provincia caribeña explotó en búsquedas, según un reporte de Skyscanner, subió un 289 por ciento entre 2024 y 2025. Playas paradisíacas, selvas, comida con sabor local, ritmo caribeño y vida multicultural, ideal si lo que buscas es relajarte, reconectarte con la naturaleza y sumergirte en un ambiente sencillo, real y vivo.

Tropical Paradise Limon Costa Rica Caribbean Beach Travel Destinations
Limón, Costa Rica. Esta provincia caribeña explotó en búsquedas: según un reporte de Skyscanner, subió un 289 % entre 2024 y 2025. (Boogich/Getty Images/iStockphoto)

Si prefieres algo más alpino, más de montaña y aire puro, entonces toma nota de Big Sky, Montana (EE. UU.). Este destino en plena naturaleza (entre montañas, lagos y aire libre) está en la cima de las listas trending para 2026, gracias a un fuerte aumento en búsquedas por su combinación de aventura, tranquilidad y experiencias al aire libre. Desde esquí y snowboarding en invierno, hasta senderismo, rafting y ciclismo en verano. Big Sky es para quienes quieren reconectar con lo esencial sin renunciar a las emociones.

Polson, Montana, United States
Si prefieres una escapada más alpino, más de montaña y aire puro, entonces toma nota de Big Sky, Montana (EE. UU.). (David Butler/Getty Images/iStockphoto)

¿Te late la idea de comida rica, historia y ciudades con vibra cosmopolita pero accesible? Entonces podría encantarte San Juan, Puerto Rico. Esta ciudad caribeña ha ganado popularidad (crece en búsquedas gracias a su mezcla de playas, sabor latino, buena música, cultura e historia) y se perfila como una escapada vibrante, sin complicaciones y con mucho flow.

San Juan, Puerto Rico.
¿Te late la idea de comida rica, historia y ciudades con vibra cosmopolita pero accesible? Entonces podría encantarte San Juan, Puerto Rico. (SCStock/Getty Images)

Publicidad

Para quienes sueñan con mar, historia mediterránea y paisajes que parecen sacados de postal, Sardinia, Italia ya es un clásico en ascenso. Con costas turquesa, pueblos costeros encantadores y una oferta que mezcla mood relajado, cultura y buena comida, Sardinia está en el radar de viajeros que buscan alejarse del turismo masivo y encontrar algo con ritmo pausado, genuino y hermoso.

Italia
Para quienes sueñan con mar, historia mediterránea y paisajes que parecen sacados de postal, Sardinia, Italia ya es un clásico en ascenso. (majaiva/Getty Images)

Si quieres un giro inesperado, una escapada diferente pero con encanto urbano, te recomendamos considerar Linz, Austria. Esta ciudad europea combina lo histórico con lo moderno, con cultura, arte, arquitectura, buen ambiente y una vibra alternativa que la distingue de destinos saturados.

Main square in Linz with Alter Dom and Holy Trinity column
Si quieres un giro inesperado, una escapada diferente pero con encanto urbano, te recomendamos considerar Linz, Austria. (narvikk/Getty Images/iStockphoto)

Este 2026 también promete viajes más conscientes, escapadas más largas, que se disfrutan con tranquilidad, sin prisas ni itinerarios colapsados. El viajero ya no busca tachar atracciones de una lista, sino vivir algo real: respirar naturaleza, probar gastronomía local, dormir en alojamientos con personalidad, perderse un poco, desconectar. Esa tendencia, a veces llamada “slow travel”, se consolida como la preferida.

Así que, si estás planeando tu próximo escape, vale considerar estos destinos, lugares que prometen conexión, aventura, descanso, cultura y autenticidad. Porque 2026 va de viajar con sentido, no solo con el boleto de avión y post en Instagram.

Publicidad

Tags

Revisión T-MEC 2026

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad