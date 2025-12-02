Los destinos de viaje que vienen con todo en el 2026

La primera parada obligada del año es Limón, Costa Rica. Esta provincia caribeña explotó en búsquedas, según un reporte de Skyscanner, subió un 289 por ciento entre 2024 y 2025. Playas paradisíacas, selvas, comida con sabor local, ritmo caribeño y vida multicultural, ideal si lo que buscas es relajarte, reconectarte con la naturaleza y sumergirte en un ambiente sencillo, real y vivo.

Limón, Costa Rica. Esta provincia caribeña explotó en búsquedas: según un reporte de Skyscanner, subió un 289 % entre 2024 y 2025. (Boogich/Getty Images/iStockphoto)

Si prefieres algo más alpino, más de montaña y aire puro, entonces toma nota de Big Sky, Montana (EE. UU.). Este destino en plena naturaleza (entre montañas, lagos y aire libre) está en la cima de las listas trending para 2026, gracias a un fuerte aumento en búsquedas por su combinación de aventura, tranquilidad y experiencias al aire libre. Desde esquí y snowboarding en invierno, hasta senderismo, rafting y ciclismo en verano. Big Sky es para quienes quieren reconectar con lo esencial sin renunciar a las emociones.

Si prefieres una escapada más alpino, más de montaña y aire puro, entonces toma nota de Big Sky, Montana (EE. UU.). (David Butler/Getty Images/iStockphoto)

¿Te late la idea de comida rica, historia y ciudades con vibra cosmopolita pero accesible? Entonces podría encantarte San Juan, Puerto Rico. Esta ciudad caribeña ha ganado popularidad (crece en búsquedas gracias a su mezcla de playas, sabor latino, buena música, cultura e historia) y se perfila como una escapada vibrante, sin complicaciones y con mucho flow.