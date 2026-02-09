Cerveza Modelo fue el invitado estrella de Quién 50, y te decimos por qué

Han pasado un par de días desde que celebramos Quién 50, la fiesta más grande de Quién, que celebra a los líderes que mueven a México, y tenemos que confesarlo: no podemos superarlo.
Además de celebrar y reconocer a los 50 líderes que transforman a México, el cóctel y la cena que disfrutamos no pudieron tener mejor acompañante que la cerveza Modelo. Y es que el sabor de una buena cerveza siempre es bienvenido durante la fiesta, y nosotros lo sabemos.
Cerveza Modelo, el mejor aliado en el cóctel de Quién 50
Cuando dieron las 7:00 en punto de la noche, los invitados comenzaron a entrar por la alfombra roja de La Terraza, el lugar elegido para nuestra celebración.
Para comenzar la noche, los asistentes se adentraron al cóctel de bienvenida, donde tuvimos nuestro primer encuentro: saludos, conversaciones y el ambiente perfecto para ponernos cómodos antes de vivir una noche increíble.
Pero sabíamos que necesitábamos algo para romper el hielo. Y la respuesta, definitivamente, estaba en una buena copa de cerveza Modelo fría que, siendo sinceros, ayudó a que todos disfrutaran de su sabor refrescante y, por qué no, a sacudirse los nervios y entrar en ambiente.
La cena de Quién 50
Entre risas, pláticas y un ambiente inmejorable, los invitados pasaron a la recepción de la fiesta, donde pudieron disfrutar de una cena de cuatro tiempos, acompañada, por supuesto, de drinks entre los que destacó el sabor de la cerveza Modelo.
A la par, los galardonados subieron al podio y, para no dejar pasar la oportunidad, la cervecera reconoció a todos aquellos que, como ellos, trascienden con proyectos que retan la manera convencional de hacer las cosas en la disciplina de “Mentes disruptivas”. ¿Los galardonados? Lorena Saravia, diseñadora de moda; Luis Torres, makeup artist y empresario; Sandra Blow, fotógrafa; Lake Vera, artista; y Tania Franco, fotógrafa.
Una vez que todos los premiados recibieron su reconocimiento y se tomaron la foto oficial de Quién 50 2025, la fiesta tomó un nuevo ritmo con el concierto de los Gipsy Kings, la famosa banda francesa gitana, que puso a todos a bailar y cantar; el momento cúspide de la celebración.
Y, claro, como todos quedamos cansados y sedientos, durante el after-partyCerveza Modelo consintió a los invitados con carritos de Modelo Especial y Negra Chocolate que terminaron de conquistar gracias a su sabor original, disruptivo, muy ad hoc a la celebración.
Así, con el mejor sabor, entre baile, risas y mucha diversión, dimos cierre a una noche que no pudo ser mejor.