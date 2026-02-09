Cerveza Modelo fue el invitado estrella de Quién 50, y te decimos por qué

La cena de Quién 50

Entre risas, pláticas y un ambiente inmejorable, los invitados pasaron a la recepción de la fiesta, donde pudieron disfrutar de una cena de cuatro tiempos, acompañada, por supuesto, de drinks entre los que destacó el sabor de la cerveza Modelo.

A la par, los galardonados subieron al podio y, para no dejar pasar la oportunidad, la cervecera reconoció a todos aquellos que, como ellos, trascienden con proyectos que retan la manera convencional de hacer las cosas en la disciplina de “Mentes disruptivas”. ¿Los galardonados? Lorena Saravia, diseñadora de moda; Luis Torres, makeup artist y empresario; Sandra Blow, fotógrafa; Lake Vera, artista; y Tania Franco, fotógrafa.

El carrito de Cerveza Modelo en el after party fue el momento favorito de los invitados en el after de Quién 50. (Gustavo Rodríguez)

Una vez que todos los premiados recibieron su reconocimiento y se tomaron la foto oficial de Quién 50 2025, la fiesta tomó un nuevo ritmo con el concierto de los Gipsy Kings, la famosa banda francesa gitana, que puso a todos a bailar y cantar; el momento cúspide de la celebración.

Y, claro, como todos quedamos cansados y sedientos, durante el after-party Cerveza Modelo consintió a los invitados con carritos de Modelo Especial y Negra Chocolate que terminaron de conquistar gracias a su sabor original, disruptivo, muy ad hoc a la celebración.

Así, con el mejor sabor, entre baile, risas y mucha diversión, dimos cierre a una noche que no pudo ser mejor.

