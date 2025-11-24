La ruta definitiva para entender y vivir el mundo Louis Vuitton en París

Nuestra experiencia empezó en la Fondation Louis Vuitton, justo cuando arrancaba la gran retrospectiva de Gerhard Richter, que abrió oficialmente el 17 de octubre y estará disponible hasta el 2 de marzo de 2026.

Ver su obra reunida así (275 piezas que recorren más de seis décadas) es como asomarte a la mente de alguien que nunca dejó de experimentar. Richter pasó por foto-pintura, abstracción, gris, color charts, vidrio, paisajes, sobrepintados, básicamente, reinventó el juego.

Al siguiente día nos tocó Asnières, el corazón real de la Maison. Aquí es donde todo empezó en 1859 (sí, antes de que París fuera París como la conocemos) cuando Louis Vuitton instaló sus talleres a la orilla del Sena para tener madera, tren y visión estratégica en un mismo lugar. Aún hoy se siente esa mezcla entre tradición y precisión milimétrica: madera recién cortada, pieles perfectas, artesanos que te explican cada paso como si fuera arte, porque lo es.