12 destinos que tienes que visitar, 1 por cada mes del año

1. Reykjavík, Islandia en enero para ver las luces de invierno y auroras boreales

Durante el invierno, cuando las horas de luz son mínimas, Reikiavik transforma la oscuridad en parte de la experiencia. Festivales de luz, conciertos y actividades culturales animan la ciudad, mientras que las noches despejadas ofrecen una de las mejores oportunidades del año para ver auroras boreales sin salir demasiado lejos. (Jonatan Pie - Unsplash)

2. Río de Janeiro, Brasil en febrero para vivir el Carnaval

El Carnaval de Río es el momento en que la ciudad se desborda por completo. Desfiles de samba, fiestas en la calle y música nonstop transforman barrios enteros durante varios días. Más que un evento, es una experiencia colectiva que solo ocurre una vez al año y que define la identidad cultural de Brasil frente al mundo.

El Carnaval de Río es el momento en que la ciudad se desborda por completo. Desfiles de samba, fiestas en la calle y música nonstop transforman barrios enteros durante varios días. (Markus Kammermann-Unsplash)

3. Chichén Itzá, México en marzo para presenciar el equinoccio de primavera

Durante el equinoccio, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la pirámide de Kukulkán. Este fenómeno solo puede verse en fechas muy específicas y convierte a Chichén Itzá en un punto de encuentro para quienes buscan historia, simbolismo y arquitectura antigua. (e-mens-Unsplash)

4. Kanazawa, Japón en abril por las cherry blosssom (obvio)

Abril transforma Kanazawa en una de las ciudades más bonitas de Japón. Sus jardines históricos, castillos y colonias tradicionales se cubren de sakura, pero sin las multitudes extremas de Tokio o Kioto. Es el momento ideal para caminar por la ciudad con calma, disfrutar su gastronomía local y vivir la primavera japonesa de una forma más tranquila.