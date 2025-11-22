Plumbago no es solo un restaurante. Es un punto de encuentro donde conviven la cocina mediterránea, las artes y un ambiente diseñado para invitar a la calma en medio del caos de la ciudad. Aquí, los comensales pueden disfrutar de exposiciones, conciertos, presentaciones y diferentes expresiones artísticas, todo acompañado de un menú que apuesta por ingredientes de calidad y precios accesibles. Su filosofía es simple y contundente: ser un refugio para mirar el cielo, relajarse y reconectar con el disfrute cotidiano.
Plumbago: donde la cocina mediterránea se encuentra con el arte en la Ciudad de México
Una propuesta gastronómica que honra al Mediterráneo
En Plumbago, el producto es el protagonista. Los ingredientes se trabajan solo lo necesario para resaltar sus sabores naturales y construir platillos inspirados en la tradición culinaria de España, Italia, Grecia y Marruecos.
Entre los ejemplos más representativos están el salmón con mojo verde, salsa típica de las Islas Canarias; el rib eye de cerdo con guiños al Al-Ándalus, preparado con especias como canela y comino; y los gnocchis hechos en casa con papa horneada y pesto de albahaca, queso y pistache, inspirados en la región italiana de Liguria. Cada plato busca rendir homenaje a la riqueza gastronómica del Mediterráneo desde una mirada contemporánea.
La carta incluye tapas al estilo español para quienes prefieren probar un poco de todo, además de raciones completas que funcionan como plato fuerte. Entre los favoritos del público sobresalen el pan francés, el flatbread, las croquetas de jamón serrano, el crudo de pez espada, los filetitos al roquefort, el rack de cordero, la ensalada de burrata, la pizza de mortadela con pistache y, por supuesto, el salmón al mojo verde.
Bebidas que celebran el ritual del aperitivo
La propuesta de bebedias de Plumbago destaca por cócteles frescos como el Hugo Spritz, Vermouth Spritz, Porto Tonic, Mezcalita, Negroni y su limonada de jengibre. Además, todos los días de 5 a 7 pm se celebra la hora del aperitivo: al pedir un spritz, los invitados reciben un bocado de cortesía preparado por el chef al momento, siguiendo la tradición italiana de celebrar el encuentro.
Café con origen y responsabilidad
El café ocupa un lugar especial dentro de este espacio. Plumbago sirve Tierra Azul, un café de altura proveniente de la sierra veracruzana y producido por una empresa familiar con casi tres décadas de experiencia. Su compromiso con la comunidad y el cuidado del entorno se refleja en cada taza, que además resalta por su calidad y carácter.
Arquitectura: luz, texturas y escala humana
Plumbago también destaca por su diseño arquitectónico, creado por el estudio mexicano Oficina de Práctica Arquitectónica (OPA). Ubicado en un terreno angosto y rodeado de edificios altos, el proyecto busca devolverle escala humana al entorno mediante una intervención suave pero llena de intención.
El espacio se compone de dos volúmenes con tejado: uno principal, revestido en policarbonato corrugado traslúcido que permite una entrada generosa de luz natural; y un segundo volumen, más compacto y acabado en acero galvanizado ocre, donde se encuentran la cocina y las áreas de servicio.
En el interior conviven materiales como ladrillo rojo trabajado localmente, concreto aparente, estructura de acero expuesto, rafas de madera delgadas, puertas corredizas de policarbonato y vegetación integrada en macetas y canastos. La luz atraviesa los muros calados generando texturas de claroscuro, mientras la transparencia y la ventilación cruzada crean un ambiente que se siente como un invernadero urbano: luminoso, acogedor y con carácter.
Un espacio vivo para la cultura
Plumbago también funciona como un centro cultural activo. Su programación incluye stand up, performances, poesía, música en vivo,desde acústicos hasta DJ sets y ensambles, y talleres. Toda la agenda se comparte en su cuenta de Instagram, invitando a la comunidad a sumarse y habitar este lugar que busca unir gastronomía, arte y encuentro.
Dirección: Rio Nilo 92, Col. Cuauhtémoc, CDMX.
Horarios: Lunes a Viernes 8 - 23 hrs. Sábado 9 - 23 hrs. Domingo 9 - 20 hrs.