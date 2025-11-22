Plumbago: donde la cocina mediterránea se encuentra con el arte en la Ciudad de México

Una propuesta gastronómica que honra al Mediterráneo

En Plumbago, el producto es el protagonista. Los ingredientes se trabajan solo lo necesario para resaltar sus sabores naturales y construir platillos inspirados en la tradición culinaria de España, Italia, Grecia y Marruecos.

Plumbago (Cortesía)

Entre los ejemplos más representativos están el salmón con mojo verde, salsa típica de las Islas Canarias; el rib eye de cerdo con guiños al Al-Ándalus, preparado con especias como canela y comino; y los gnocchis hechos en casa con papa horneada y pesto de albahaca, queso y pistache, inspirados en la región italiana de Liguria. Cada plato busca rendir homenaje a la riqueza gastronómica del Mediterráneo desde una mirada contemporánea.

La carta incluye tapas al estilo español para quienes prefieren probar un poco de todo, además de raciones completas que funcionan como plato fuerte. Entre los favoritos del público sobresalen el pan francés, el flatbread, las croquetas de jamón serrano, el crudo de pez espada, los filetitos al roquefort, el rack de cordero, la ensalada de burrata, la pizza de mortadela con pistache y, por supuesto, el salmón al mojo verde.

Plumbago (Cortesía)

Bebidas que celebran el ritual del aperitivo

La propuesta de bebedias de Plumbago destaca por cócteles frescos como el Hugo Spritz, Vermouth Spritz, Porto Tonic, Mezcalita, Negroni y su limonada de jengibre. Además, todos los días de 5 a 7 pm se celebra la hora del aperitivo: al pedir un spritz, los invitados reciben un bocado de cortesía preparado por el chef al momento, siguiendo la tradición italiana de celebrar el encuentro.