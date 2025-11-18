Ladurée México celebra su segundo aniversario con una cena de cinco tiempos y chefs invitados

Una cena especial para celebrar dos años de Ladurée en Polanco

A dos años de su llegada a México, Ladurée se ha consolidado como uno de los espacios más elegantes y emblemáticos de Polanco. Para celebrar su aniversario, la marca organizó una cena de cinco tiempos creada en conjunto con Sofía Cortina, Joaquín Cardoso y Xarem Guzmán, chefs reconocidos por su estilo, precisión técnica y propuestas que reinterpretan la cocina francesa moderna desde una perspectiva actual.

Cada chef aportó un tiempo del menú, logrando una experiencia equilibrada entre sabores delicados, acentos estacionales y una ejecución impecable. El resultado fue una noche que reflejó la esencia de Ladurée: refinamiento francés con guiños al paladar mexicano contemporáneo.

Una mesa de postres al estilo Ladurée

El cierre de la velada estuvo a cargo de Mara Carrillo, chef repostera residente, quien presentó una mesa de postres exclusiva como muestra de la oferta dulce disponible para eventos privados, tanto al interior del salón como en servicios externos.La propuesta incluyó reinterpretaciones de clásicos de la maison elaboradas con técnicas actuales, resaltando su herencia parisina sin perder de vista la temporalidad y la creatividad.