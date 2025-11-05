Desde la cocina creativa y la belleza de vanguardia hasta la tecnología pionera y las tradiciones milenarias, Seúl se ha consolidado como el epicentro de la cultura coreana. Reconocida como la “Mejor ciudad para viajar solo” en los Travellers’ Choice Awards 2025 de Tripadvisor, la capital de Corea del Sur ofrece el escenario perfecto para una de las tendencias viajeras en mayor auge: recorrer el mundo en solitario, a tu propio ritmo, perdiéndote entre sus calles y eligiendo hacia dónde caminar en cada esquina.
¿En busca del destino ideal para ese viaje que siempre has querido hacer solo? Seúl es la mejor opción, aquí las razones
Seul, un gran destino para reconectar contigo mismo
A todo lo anterior se suma un atractivo esencial: la seguridad y comodidad de la ciudad, pues cuenta con uno de los mejores sistemas de metro del mundo, infraestructura digital accesible y experiencias diseñadas para quienes disfrutan de viajar solos.
Ubicado en el corazón geográfico de esta vibrante capital, además de ser un refugio de lujo para reconectar contigo mismo, es también la puerta de entrada a las múltiples aventuras que ofrece Seúl. Desde visitas guiadas a palacios centenarios y fascinantes mercados nocturnos hasta experiencias de bienestar personalizadas, aquí te compartimos seis razones para explorarlo de la mejor manera: acompañado de ti mismo.
1. Un santuario privado para recargar energía
Ya sea al llegar desde México o después de un día intenso de exploración, todo viajero solitario necesita un espacio para restaurar cuerpo y mente. En el Four Seasons Hotel Seoul , las habitaciones con ventanas de piso a techo regalan panorámicas que van desde el Palacio Gyeongbokgung hasta las luces de la ciudad moderna.
El capricho ideal: una refinada experiencia de té por la tarde o un cóctel nocturno en el Executive Club Lounge, con vistas a la majestuosa montaña Bugaksan. Además, el conserje y el servicio de coche, ambos disponibles 24/7, garantizan que tu aventura fluya sin complicaciones.
2. Bienestar hecho a la medida
En el Spa del Hotel el lujo se mezcla con la personalización: masajes con piedras de jade calientes para aliviar el cansancio del viaje, faciales diseñados para cada tipo de piel con productos de alto nivel, o el innovador programa K-Personal Colour, que brinda recomendaciones de moda, maquillaje y estilo de acuerdo a tu paleta personal. El Nail Bar completa la experiencia con las últimas tendencias del nail art, mientras que el equipo de conserjes te guiará hacia clínicas dermatológicas de primer nivel y rituales tradicionales de K-beauty en la ciudad.
3. Gastronomía, compras y senderismo: elige tu ritmo
Desde el bullicioso mercado de Gwangjang hasta el sofisticado barrio de Seongsu-dong, Seúl vibra entre tradición y modernidad. Prueba clásicos callejeros como el kalguksu (fideos cortados a mano) o el ganjang gejang (cangrejo marinado en soya), descubre boutiques emergentes y cafés de autor, o desconéctate en los pulmones verdes de la ciudad como el Bosque de Seúl. A través de Four Seasons Seoul Experiences, podrás además reservar actividades exclusivas como rituales de estilismo en colaboración con Dior, visitas privadas a palacios o recorridos de montaña bookable online .
4. Conexión con la tradición
Aunque es una de las ciudades más innovadoras de Asia, Seúl abre una puerta encantadora a su pasado. Con un hanbok (vestimenta tradicional), tendrás acceso gratuito a lugares emblemáticos como el Palacio Gyeongbokgung y la aldea Bukchon Hanok. Muy cerca del hotel, el barrio de Seochon sorprende con galerías, talleres artesanales y un ambiente de cafés con esencia local. Otra parada obligada son las casas de té en hanok de Ikseon-dong, donde tradición y diseño se fusionan en espacios únicos.
5. Escenarios dignos de Instagram
Desde los callejones de Ikseon-dong hasta la panorámica desde la Torre Lotte World, Seúl es un paraíso visual. Captura tu experiencia con fotos selfie, improvisa un shooting desde tu habitación con vistas a la plaza Gwanghwamun o presume de cócteles coloridos en OUL y en el premiado bar clandestino Charles H. Museos como el Leeum o el D Museum también ofrecen escenarios perfectos para los más creativos.
6. Una vida nocturna vibrante y segura
Quizá lo más valioso para los viajeros solos es la sensación de seguridad en las calles. Seúl recibe con naturalidad a quienes cenan o beben solos en sus bares y restaurantes. El conserje del hotel puede recomendar lugares amigables para disfrutar de la noche, o simplemente basta con bajar al bar OUL o a Charles H. para descubrir cócteles innovadores y un ambiente cosmopolita con el sello de hospitalidad de Four Seasons.
¿Por qué debes quedarte en el Four Seasons Hotel Seoul?
Serenidad atemporal
Prioriza tu bienestar con una estancia que incluye un exclusivo set de regalo de la reconocida marca coreana de Ginseng JungKwanJang, además de desayuno diario. Clases de fitness —desde zumba y spinning hasta yoga— complementan la experiencia.
Ofertas y paquetes especiales
- Suite Experience: recibe un crédito de USD 250 para disfrutar en los bares y restaurantes del hotel.
- Escapada a Seúl: 15% de descuento y una exclusiva vela aromática para revivir la experiencia en casa.
- Compra anticipada: hasta 20 % de descuento en tu estancia.
- Alojamiento con desayuno: opciones coreanas e internacionales al estilo Four Seasons.
- Habitaciones conectadas: perfectas para familias o grupos que buscan comodidad y privacidad.
Corea del sur da la bienvenida a los mexicanos para entrar al país sin necesidad de visa
Aeroméxico te lleva diariamente desde la Ciudad de México a Seúl con una rápida escala en Monterrey con una duración total de vuelo de 18.5 horas
Air Canada desde la Ciudad de México te lleva a Canadá en 5 horas, con una escala en Toronto o Montreal, con una duración de vuelo hasta Seúl de 14.4 horas o bien desde Vancouver a Seúl en 11.5 horas