De París a Ciudad de México, Moët & Chandon ilumina de rojo la temporada de fin de año

Moët & Chandon celebra su nueva Pop-Up en México

La octava Pop-Up End of Year de la maison abrió sus puertas el pasado 4 de diciembre en El Palacio de Hierro Polanco, el aliado ideal para este proyecto al ser la referencia de lujo por excelencia en Latinoamérica.

Pop-Up de fin de año en El Palacio de Hierro Polanco. (Cortesía)

Este espacio se convierte en el escenario perfecto gracias a su prestigio, curaduría impecable y liderazgo en experiencias premium, siendo reconocido como una de las embajadas de marca más grandes a nivel global. Te invita a una inmersión total en el universo Moët & Chandon y a descubrir su nueva edición limitada.

Durante la inauguración, directivos de Moët Hennessy y El Palacio de Hierro compartieron la visión detrás del nuevo concepto, destacando la importancia de un partnership que continúa fortaleciéndose año con año.

Fabiola Guajardo, Emiliano Medina y Eugenia González (Cortesía)

Fabiola Guajardo, Eugenia González y Emiliano Medina fueron algunos de los invitados que se reunieron en la apertura para celebrar el inicio de la temporada festiva con el distintivo toque francés de la maison.