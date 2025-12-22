Moët & Chandon inaugura la temporada festiva con el lanzamiento de una edición limitada que celebra el espíritu vibrante de las fiestas. Bajo una nueva identidad global marcada por un rojo que grita elegancia y modernidad, la maison confirma su savoir-fête, ese estilo inconfundible que desde 1743 ha acompañado momentos inolvidables por todo el mundo.
De París a Ciudad de México, Moët & Chandon ilumina de rojo la temporada de fin de año
Energía, pasión y encuentro son algunos de los adjetivos que demuestran por qué el rojo se convierte en el principal protagonista de la marca durante esta temporada. Y qué mejor que celebrar al estilo parisino desde una mirada contemporánea, llena de calidez y agregando un toque festivo a cada reunión. Esta edición captura el espíritu sofisticado del invierno en París, donde el rojo ilumina desde Saint-Germain-des-Prés hasta Place Vendôme.
Moët Impérial es el champagne ideal para acompañar los brindis de fin de año con elegancia, servido entre 6 y 8°C y maridado con mariscos, sushi, pescados blancos y propuestas de cocina ligera.
Moët & Chandon celebra su nueva Pop-Up en México
La octava Pop-Up End of Year de la maison abrió sus puertas el pasado 4 de diciembre en El Palacio de Hierro Polanco, el aliado ideal para este proyecto al ser la referencia de lujo por excelencia en Latinoamérica.
Este espacio se convierte en el escenario perfecto gracias a su prestigio, curaduría impecable y liderazgo en experiencias premium, siendo reconocido como una de las embajadas de marca más grandes a nivel global. Te invita a una inmersión total en el universo Moët & Chandon y a descubrir su nueva edición limitada.
Durante la inauguración, directivos de Moët Hennessy y El Palacio de Hierro compartieron la visión detrás del nuevo concepto, destacando la importancia de un partnership que continúa fortaleciéndose año con año.
Fabiola Guajardo, Eugenia González y Emiliano Medina fueron algunos de los invitados que se reunieron en la apertura para celebrar el inicio de la temporada festiva con el distintivo toque francés de la maison.
Una experiencia pensada para celebrar
El Pop-Up estará abierto al público hasta el 2 de enero de 2026, ofreciendo experiencias exclusivas como:
- Personalización y envoltura especial de la edición limitada de fin de año.
- Caligrafía personalizada al momento para etiquetas del portafolio.
- Tarjeta y bolsa de regalo en cada compra.
- En la compra de dos botellas o más de la edición de fin de año, recibirás dos copas exclusivas de Moët & Chandon de regalo.
Así, Moët & Chandon despide el año sumergiéndote en el rojo, el espíritu parisino y experiencias inolvidables, reafirmando que los mejores momentos se viven acompañados de un buen brindis.