Hace un año, en la selva de la costa de Nayarit, Daniela Soto-Innes decidió convertir su visión más personal en un espacio vivo, uno que entendiera la cocina como movimiento constante, diálogo con la naturaleza y trabajo colectivo. Hoy, al celebrar su primer aniversario en Punta de Mita, Rubra no sólo confirma su lugar en la escena gastronómica mexicana, también deja claro que su fuerza está en el origen, el huerto y la comunidad que lo rodea.
Rubra cumple un año y confirma que la cocina también puede ser territorio, ritual y celebración
Desde el día uno, Rubra se pensó desde el territorio. No como un restaurante aislado, sino como un punto de encuentro donde la cocina tropical se construye en conjunto, con ingredientes locales, procesos vivos y una energía que se siente apenas cruzas el espacio. Esa filosofía no tardó en llamar la atención.
En su primer año fue nombrado Mejor Nuevo Restaurante por MexBest, reconocido por Marco Beteta como una de las mejores aperturas del país y celebrado también desde el diseño, con premios como Project of the Year en FRAME y el reconocimiento de Architectural Digest por su arquitectura y concepto. A la par, Daniela Soto-Innes fue distinguida en The Best Chef Awards, sumando otro capítulo a una trayectoria que sigue creciendo sin perder sensibilidad.
El aniversario no podía celebrarse de otra forma que no fuera en movimiento. Durante el fin de semana, Punta de Mita se convirtió en un pequeño universo donde el tiempo bajó el ritmo y todo fluyó alrededor del mar, la cocina y la conversación. El recorrido comenzó en catamarán por la Bahía de Banderas, con las Islas Marietas como telón de fondo, hasta llegar a la playa del St. Regis Punta Mita. Más tarde, la ruta siguió hacia Careyeros, una playa profundamente ligada a la cultura surf, donde Sebastián Renner y Josué Martínez, de Mauka, cocinaron un menú inspirado en Rubra acompañado por una cata de raicilla de Atarraya y Embrujo. Simple, honesto y perfectamente conectado con el lugar.
La noche subió de intensidad en el huerto de Rubra, ese espacio donde nacen muchos de los aromas que llegan al plato. Ahí, el Casa Dragones Palapa Bar fue escenario de un take over muy especial: Julia Momosé, fundadora de Kumiko en Chicago, creó junto a Casa Dragones dos cocteles pensados exclusivamente para la celebración. Técnica japonesa, botánica local y una vibra íntima que marcó el inicio de una noche bajo las estrellas del Pacífico, guiada por el sabor y la curiosidad.
El corazón del aniversario llegó con la cena. 7 chefs, doce tiempos y meses de planeación detrás. Chuy Villarreal, Dominique Crenn, Francisco Ruano, Isabel Coss, Joel Ornelas, Roberto Solís y la propia Daniela Soto-Innes construyeron un menú degustación donde cada platillo habló desde su identidad, pero siempre en conversación con la esencia de Rubra y los ingredientes de la región. El recorrido fue sensorial, preciso y emocional, acompañado por un maridaje curado por la cava de Rubra y la sommelier Andrea Hernández, que hizo que cada tiempo encontrara su mejor versión.
Al final de la cena, Daniela tomó el micrófono para agradecer al equipo y a los chefs invitados, recordando que detrás de cada plato hay jornadas largas, esfuerzo colectivo y mucho corazón. “Son jornadas muy largas, es un esfuerzo muy grande, y nosotros nos quedaremos con esto en el corazón; es lo que nos dará fuerza para seguir adelante”, compartió, dejando claro que el motor del proyecto sigue siendo humano.
La celebración no terminó ahí. La mixología tomó el relevo con propuestas inspiradas en México y el trópico. Anny Barrera, embajadora de Condesa Gin, presentó Banana Colada, mientras que La Factoría, desde Puerto Rico, sorprendió con Mercado Roma y Milk Punch. La música de Tat de León y Daveh00d marcó el ritmo de la noche y convirtió la selva en pista de baile. Incluso los traslados entre sedes formaron parte del ritual, acompañados por Range Rover, como si todo el fin de semana hubiera sido un solo recorrido continuo.
Así, Rubra cierra su primer año y abre el siguiente con la misma claridad con la que empezó: crecer desde la comunidad, celebrar la colaboración y mirar la cocina con la curiosidad intacta, como si siempre estuviéramos descubriendo algo por primera vez. Más que un aniversario, fue la confirmación de que Rubra no es una etapa, sino un proceso vivo que apenas comienza.