Rubra cumple un año y confirma que la cocina también puede ser territorio, ritual y celebración

Desde el día uno, Rubra se pensó desde el territorio. No como un restaurante aislado, sino como un punto de encuentro donde la cocina tropical se construye en conjunto, con ingredientes locales, procesos vivos y una energía que se siente apenas cruzas el espacio. Esa filosofía no tardó en llamar la atención.

En su primer año fue nombrado Mejor Nuevo Restaurante por MexBest, reconocido por Marco Beteta como una de las mejores aperturas del país y celebrado también desde el diseño, con premios como Project of the Year en FRAME y el reconocimiento de Architectural Digest por su arquitectura y concepto. A la par, Daniela Soto-Innes fue distinguida en The Best Chef Awards, sumando otro capítulo a una trayectoria que sigue creciendo sin perder sensibilidad.

El aniversario no podía celebrarse de otra forma que no fuera en movimiento. Durante el fin de semana, Punta de Mita se convirtió en un pequeño universo donde el tiempo bajó el ritmo y todo fluyó alrededor del mar, la cocina y la conversación. El recorrido comenzó en catamarán por la Bahía de Banderas, con las Islas Marietas como telón de fondo, hasta llegar a la playa del St. Regis Punta Mita. Más tarde, la ruta siguió hacia Careyeros, una playa profundamente ligada a la cultura surf, donde Sebastián Renner y Josué Martínez, de Mauka, cocinaron un menú inspirado en Rubra acompañado por una cata de raicilla de Atarraya y Embrujo. Simple, honesto y perfectamente conectado con el lugar.