Ánima Village, un proyecto creado para borrar líneas

¿Qué es Ánima Village?

Ubicado en el corazón de Cabo del Sol, Ánima Village no busca seguir las reglas de los desarrollos comerciales: propone una experiencia holística que combina lo mejor del retail, la gastronomía, el arte, la cultura y la naturaleza para crear un espacio lleno de vida y conexión con más de 84 marcas curadas.

Abercrombie & Fitch en Ánima Village (Cortesía)

Entre la selección de marcas, la inauguración marcó el inicio de la primera fase del proyecto con la apertura de una gran variedad de tiendas como Abercrombie & Fitch, All Saints, Alo Yoga, Birkenstock, Coach, Farm Rio, Ferragamo, Golden Goose, Lululemon, Maje, Salomon, Sandro, Sephora, Skims, Zadig & Voltaire y Zimmermann, haciendo historia al debutar como la primer boutique de la marca en Latinoamérica.

Entre la piedra, la terracota y la madera, pasear por Ánima Village te da un feeling cálido de que puedes moverte sin prisa, fluir con el paisaje y encontrarte con el mar como si fuera parte del recorrido, creando una atmósfera cozy y sofisticada.

Ánima Village (Cortesía)

Ahí, encontrarás la primer galería de arte pública de la región, Arte Abierto Baja: un espacio de intervenciones artísticas ubicado cinco metros bajo el nivel del suelo, pensado como una plataforma para el arte contemporáneo donde artistas locales e internacionales pueden dejar un pedazo de ellos mismos en cada obra.

Gracias a su interacción con la tierra, la luz y el mar, este espacio funciona como un marco para el paisaje de Los Cabos, pero más allá de eso, su propósito conceptual y funcional, como nos lo explica Javier Sordo Madaleno, es “hacer resaltar el arte y crear un espacio que te invite a la meditación y a la tranquilidad, donde te separes de todo este mundo comercial”.