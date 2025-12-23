Ánima Village es un destino que va más allá de los sentidos y las emociones, y Sordo Madaleno lo confirma al diseñar un espacio pensado no sólo para descubrir, encontrarse y tomarse una pausa del caos, sino también para inspirar.
Ánima Village, un proyecto creado para borrar líneas
¿Qué es Ánima Village?
Ubicado en el corazón de Cabo del Sol, Ánima Village no busca seguir las reglas de los desarrollos comerciales: propone una experiencia holística que combina lo mejor del retail, la gastronomía, el arte, la cultura y la naturaleza para crear un espacio lleno de vida y conexión con más de 84 marcas curadas.
Entre la selección de marcas, la inauguración marcó el inicio de la primera fase del proyecto con la apertura de una gran variedad de tiendas como Abercrombie & Fitch, All Saints, Alo Yoga, Birkenstock, Coach, Farm Rio, Ferragamo, Golden Goose, Lululemon, Maje, Salomon, Sandro, Sephora, Skims, Zadig & Voltaire y Zimmermann, haciendo historia al debutar como la primer boutique de la marca en Latinoamérica.
Entre la piedra, la terracota y la madera, pasear por Ánima Village te da un feeling cálido de que puedes moverte sin prisa, fluir con el paisaje y encontrarte con el mar como si fuera parte del recorrido, creando una atmósfera cozy y sofisticada.
Ahí, encontrarás la primer galería de arte pública de la región, Arte Abierto Baja: un espacio de intervenciones artísticas ubicado cinco metros bajo el nivel del suelo, pensado como una plataforma para el arte contemporáneo donde artistas locales e internacionales pueden dejar un pedazo de ellos mismos en cada obra.
Gracias a su interacción con la tierra, la luz y el mar, este espacio funciona como un marco para el paisaje de Los Cabos, pero más allá de eso, su propósito conceptual y funcional, como nos lo explica Javier Sordo Madaleno, es “hacer resaltar el arte y crear un espacio que te invite a la meditación y a la tranquilidad, donde te separes de todo este mundo comercial”.
¿Qué inspiró la creación de Ánima Village en Los Cabos?
Sordo Madaleno ha tenido una gran relación con Cabo desde pequeño, cuando aún era prácticamente un pueblo de pescadores. Con el tiempo, ha sido parte clave de su transformación a través de proyectos en los que participó como el Westin Regina, el Solaz y, ahora, el Park Hyatt que debutó de la mano con Ánima.
Esta cercanía lo llevó a saber identificar claramente cuál era el potencial tanto como las carencias de la zona y explica que en Cabo existe una comunidad muy grande, mexicana y americana, que necesitaba algo más que lo básico. De ahí surge la idea de crear un concepto distinto: un lugar no pensado sólo para comprar, sino para pasear, distraerse y disfrutar, un espacio al que la gente pudiera venir simplemente a caminar.
Los proyectos en Cabo del Sol, diseñados por Sordo Madaleno, todavía no acaban, y próximamente Soho House llegará a este ecosistema de destinos. Para el arquitecto, su visión es clara: si ya estás creando algo que genera interés, ¿por qué no aprovecharlo? Explica que cada proyecto impulsa al otro y, en conjunto, todo se fortalece. Por eso, creer en ti mismo implica seguir sumando y complementando piezas para tener un mejor resultado.
El impacto de Ánima Village
Si describimos el impacto que tendrá Ánima Village en Los Cabos, sería brutal y multifacético. Además de ser un proyecto que, gracias a su magnitud, impulsará muchísimo la economía local, también ofrece algo nunca antes visto en Cabo. Hasta ahora, si querías ir a un buen restaurante, tenías que ir a un hotel. Los planes eran limitados y si buscas un lugar de calidad para pasear, no lo existe. Con Ánima, la gente por fin puede encontrar distintas opciones en un espacio abierto que no separa al local del turista, sino que los une y los invita a convivir. El proyecto está diseñado para que la gente pueda venir a pasear por la tarde y disfrutar, sin necesidad de comprar.
Javier Sordo Madaleno nunca pensó que el proyecto tendría el éxito que tuvo. Y aunque uno pensaría que lo que más lo mueve es la arquitectura, él mismo nos lo ha demostrado con Grupo SOMA, que su propósito va mucho más allá de construir edificios: su verdadera meta es crear comunidades. Para él, la comunidad es lo más importante, y la mezcla cultural que hoy vive Los Cabos no sólo le parece impresionante, sino necesaria.
“Creo que lo que tiene que haber es esa mezcla de cultura; estamos en una frontera y, al final, somos un solo mundo. Las líneas las hemos creado los humanos. Todos compartimos lo mismo, pero nos ponemos límites, calles, divisiones que nosotros mismos inventamos. Nosotros mismos nos hacemos para fuera”, comparte.
Al final, su última frase lo dijo todo: “Este proyecto está creado para borrar líneas”.
La primera fase del proyecto quedó inaugurada el 5 de diciembre, marcando el inicio de esta nueva experiencia en Cabo del Sol.