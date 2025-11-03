El encuentro perfecto entre sofisticación y creatividad
Hay colaboraciones que simplemente saben a lujo, y la de The St. Regis Mexico City con MYKA es una de ellas. Desde el 1 de octubre y hasta diciembre, el icónico hotel de Paseo de la Reforma se convierte en el escenario de una experiencia helada con un toque contemporáneo y mucho estilo, donde huéspedes y visitantes podrán disfrutar de un pop-up efímero y de experiencias gastronómicas que llevarán la tradición griega y la creatividad culinaria a su vida.
El icónico Glass House Café del hotel se convierte en el spot perfecto para disfrutar el famoso Greek Frozen Yogurt de MYKA: cremoso, ligero y elaborado con auténtico yogurt griego endulzado de forma natural. Y para darle un twist de temporada, llega en edición limitada el irresistible Pumpkin Spice.
Por su parte, el Chef Ejecutivo Diego Niño ha creado un postre exclusivo para el menú de Diana: una propuesta única que integra helado de MYKA Greek Frozen Yogurt Clásico con una delicada sopa de aceituna, supremas de mandarina, piel de naranja cristalizada y bizcocho de sifón de jengibre. El plato se completa con un caramelo de aceite de oliva, ofreciendo una armonía sorprendente entre notas cítricas y especiadas.
Y para quienes creen que compartir también es un lujo, el Family Style de Diana propone diseñar tu propia creación heladera, con toppings tan sofisticados como bizcocho de melaza con praliné salado, merengue de jamaica o salsa de pistache MYKA.
Fiel a su legado como marca pionera en hospitalidad de lujo, The St. Regis Mexico City continúa consolidándose como el epicentro de experiencias únicas. Más que una colaboración, St. Regis y MYKA nos hacen una invitación a detener el tiempo, a saborear el momento y a disfrutar de la elegancia en su forma más fresca y deliciosa.