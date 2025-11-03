Balcón del Zócalo: una experiencia gastronómica con la mejor vista a la Plaza de la Constitución

La ubicación perfecta de Balcón del Zócalo

Sin duda la vista que ofrece la terraza Balcón del Zócalo deja sin palabras a todos aquellos que se dan la oportunidad de disfrutar de esta experiencia. Mientras disfrutas de tus platillos y bebidas, tendrás una vista privilegiada de la Plaza de la Constitución y sus construcciones icónicas como la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional.

La vista de Balcón del Zócalo es perfecta para apreciar la Plaza de la Constitución. (Cortesía de Central Hoteles)

Para poder entrar a Balcón del Zócalo, deberás llegar a la calle 5 de mayo y ubicar el hotel Zócalo Central, ahí el personal te dará indicaciones para llegar al restaurante a través del elevador. Si llegas en auto, podrás dejarlo en uno de los estacionamientos en las calles aledañas.

Para llegar a la terraza Balcón del Zócalo, debes ingresar al hotel Zócalo Central. (Cortesía de Central Hoteles)

La experiencia gastronómica que Balcón del Zócalo ofrece

El encargado detrás de la cocina de Balcón del Zócalo es el chef Pepe Salinas, quien utiliza ingredientes nacionales para construir experiencias gastronómicas innovadoras que reinterpretan la cocina mexicana. Cada platillo se caracteriza por tener una técnica elevada que mezcla sabores, texturas y formas para deleitar al paladar.

Él es Pepe Salinas, el chef detrás de Balcón del Zócalo. (Cortesía de Central Hoteles)

El chef Pepe Salinas cuenta con una trayectoria nacional e internacional, en los distintos países donde ha trabajado, ha dejado un sello autoral caracterizado por la emocionalidad de sus alimentos. Su camino en Central Hoteles comenzó hace más de 10 años y desde entonces ha creado platillos complejos, únicos y por supuesto, deliciosos.