Balcón del Zócalo: una experiencia gastronómica con la mejor vista a la Plaza de la Constitución

Central Hoteleses la cadena detrás de tres de los mejores hoteles que ofrece el Centro Histórico de la CDMX: Zócalo Central, Histórico Central y Canada Central.
Ubicado en la terraza del primero de ellos, Zócalo Central, se ubica un restaurante perfecto para visitar en tu próximo paseo por el Centro Histórico de nuestra ciudad, nos referimos a Balcón del Zócalo.
Publicidad
La ubicación perfecta de Balcón del Zócalo
Sin duda la vista que ofrece la terraza Balcón del Zócalodeja sin palabras a todos aquellos que se dan la oportunidad de disfrutar de esta experiencia. Mientras disfrutas de tus platillos y bebidas, tendrás una vista privilegiada de la Plaza de la Constitución y sus construcciones icónicas como la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional.
Para poder entrar a Balcón del Zócalo, deberás llegar a la calle5 de mayo y ubicar el hotel Zócalo Central, ahí el personal te dará indicaciones para llegar al restaurante a través del elevador. Si llegas en auto, podrás dejarlo en uno de los estacionamientos en las calles aledañas.
La experiencia gastronómica que Balcón del Zócalo ofrece
El encargado detrás de la cocina de Balcón del Zócalo es el chef Pepe Salinas, quien utiliza ingredientes nacionales para construir experiencias gastronómicas innovadoras que reinterpretan la cocina mexicana. Cada platillo se caracteriza por tener una técnica elevada que mezcla sabores, texturas y formas para deleitar al paladar.
El chef Pepe Salinas cuenta con una trayectoria nacional e internacional, en los distintos países donde ha trabajado, ha dejado un sello autoral caracterizado por la emocionalidad de sus alimentos. Su camino en Central Hotelescomenzó hace más de 10 años y desde entonces ha creado platillos complejos, únicos y por supuesto, deliciosos.
Publicidad
Balcón del Zócalo rompe estereotipos del Centro de la CDMX
Si bien actualmente el 90% de los visitantes que tiene Balcón del Zócaloson extranjeros, al chef Pepe Salinas y al equipo detrás de esta terraza le encantaría que más mexicanos puedan disfrutar de la experiencia gastronómica que ofrecen y de su emblemática vista de la Plaza de la Constitución.
Lamentablemente, algunos mexicanos consideran que el Centro Histórico de la CDMX es peligroso o poco atractivo; sin embargo, Central Hotelesbusca acabar con este estereotipo y demostrar que esta zona de la ciudad está llena de cultura y lugares que visitar, uno de ellos, por supuesto, Balcón del Zócalo.
No cabe duda de que el Centro de la Ciudad de México ofrece una variedad de opciones turísticas que todos los mexicanos deberíamos visitar al menos una vez en la vida, desde interesantes museos hasta antiguas construcciones. En tu próximo paseo por el Centro Histórico de la CDMX, no dudes en disfrutar de la experiencia gastronómica de la terraza Balcón del Zócalo.