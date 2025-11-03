Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Balcón del Zócalo: una experiencia gastronómica con la mejor vista a la Plaza de la Constitución

Ubicado dentro de un hotel en el Centro Histórico, podrás encontrar una terraza que rompe paradigmas gastronómicos.
lun 03 noviembre 2025 04:04 PM
Balcon-del-Zocalo
Balcón del Zócalo es la terraza del hotel Zócalo Central, ubicado en el Centro de la CDMX. (Cortesía de Central Hoteles)

Central Hoteles es la cadena detrás de tres de los mejores hoteles que ofrece el Centro Histórico de la CDMX: Zócalo Central, Histórico Central y Canada Central.

Ubicado en la terraza del primero de ellos, Zócalo Central, se ubica un restaurante perfecto para visitar en tu próximo paseo por el Centro Histórico de nuestra ciudad, nos referimos a Balcón del Zócalo.

Publicidad

La ubicación perfecta de Balcón del Zócalo

Sin duda la vista que ofrece la terraza Balcón del Zócalo deja sin palabras a todos aquellos que se dan la oportunidad de disfrutar de esta experiencia. Mientras disfrutas de tus platillos y bebidas, tendrás una vista privilegiada de la Plaza de la Constitución y sus construcciones icónicas como la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional.

Vista-Balcon-del-Zocalo
La vista de Balcón del Zócalo es perfecta para apreciar la Plaza de la Constitución. (Cortesía de Central Hoteles)

Para poder entrar a Balcón del Zócalo, deberás llegar a la calle 5 de mayo y ubicar el hotel Zócalo Central, ahí el personal te dará indicaciones para llegar al restaurante a través del elevador. Si llegas en auto, podrás dejarlo en uno de los estacionamientos en las calles aledañas.

Hotel-Zocalo-Central
Para llegar a la terraza Balcón del Zócalo, debes ingresar al hotel Zócalo Central. (Cortesía de Central Hoteles)

La experiencia gastronómica que Balcón del Zócalo ofrece

El encargado detrás de la cocina de Balcón del Zócalo es el chef Pepe Salinas, quien utiliza ingredientes nacionales para construir experiencias gastronómicas innovadoras que reinterpretan la cocina mexicana. Cada platillo se caracteriza por tener una técnica elevada que mezcla sabores, texturas y formas para deleitar al paladar.

Pepe-Salinas-Balcon-del-Zocalo
Él es Pepe Salinas, el chef detrás de Balcón del Zócalo. (Cortesía de Central Hoteles)

El chef Pepe Salinas cuenta con una trayectoria nacional e internacional, en los distintos países donde ha trabajado, ha dejado un sello autoral caracterizado por la emocionalidad de sus alimentos. Su camino en Central Hoteles comenzó hace más de 10 años y desde entonces ha creado platillos complejos, únicos y por supuesto, deliciosos.

Chef-Balcon-del-Zocalo
Los platillos de Pepe Salinas involucran técnicas innovadoras que reinterpretan ingredientes mexicanos. (Cortesía de Central Hoteles)

Publicidad

Balcón del Zócalo rompe estereotipos del Centro de la CDMX

Si bien actualmente el 90% de los visitantes que tiene Balcón del Zócalo son extranjeros, al chef Pepe Salinas y al equipo detrás de esta terraza le encantaría que más mexicanos puedan disfrutar de la experiencia gastronómica que ofrecen y de su emblemática vista de la Plaza de la Constitución.

Balcon-del-Zocalo-restaurante
Así son las modernas instalaciones del restaurante Balcón del Zócalo. (Cortesía de Central Hoteles)

Lamentablemente, algunos mexicanos consideran que el Centro Histórico de la CDMX es peligroso o poco atractivo; sin embargo, Central Hoteles busca acabar con este estereotipo y demostrar que esta zona de la ciudad está llena de cultura y lugares que visitar, uno de ellos, por supuesto, Balcón del Zócalo.

Balcon-del-Zocalo-vista
La vista de Balcón del Zócalo es una de las mejores que podrás encontrar en CDMX. (Cortesía de Central Hoteles)

No cabe duda de que el Centro de la Ciudad de México ofrece una variedad de opciones turísticas que todos los mexicanos deberíamos visitar al menos una vez en la vida, desde interesantes museos hasta antiguas construcciones. En tu próximo paseo por el Centro Histórico de la CDMX, no dudes en disfrutar de la experiencia gastronómica de la terraza Balcón del Zócalo.

Publicidad

Tags

Ciudad de México

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad