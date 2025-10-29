Cada vez más personas buscamos opciones dulces que no dependan de la azúcar refinada, pero tengan ese toque que tanto disfrutamos. Desde pasteles hasta helados, la Ciudad de México es un paraíso cada vez más explorado para los amantes de los postres conscientes. Estos cinco lugares nos dejan disfrutar de lo dulce de la vida sin comprometer nuestra salud.
Los mejores postres sin azúcar en CDMX para cuidar tu salud sin renunciar al placer
Aranciatta
Ubicada en la Condesa, Aranciatta es una repostería que está cambiando el juego cuando se trata de postres sugar-free. Su menú tiene opciones keto, veganas, sin gluten y sin azúcar.
En su vitrina puedes encontrar galletas, tartas, pasteles y opciones saldas como sus maxi sándwiches y bagels recién hechos. Nuestra recomendación es la tarta de almendras con notas de chocolate blanco, acompañado de un pumpkin spice latte.
Hannah
En la Del Valle, Hannah tiene un objetivo: demostrar que dejar de consumir azúcar no tiene por qué ser aburrido. Su tienda en línea ofrece desde ate endulzado con jarabe de agave, hasta pasteles de diferentes sabores para disfrutar en grande.
Su pastel de chocolate con aceite de olivo es perfecto para paladares sofisticados que disfrutan la textura aterciopelada en sus postres, pues el aceite de oliva es conocido como un perfecto acompañante del cacao para resaltar sus matices y agregar antioxidantes a tu postre.
Fruto de raíz
Esta cafetería y restaurante en la Condesa está cambiando el juego cuando comer saludable se trata. El corazón de su cocina está en la relación que tenemos con los términos "artesanal" y "saludable", pues su compromiso está en traer a la vida todas sus recetas sin el uso de ningún ingrediente refinado a través de ingredientes completamente naturales y hornear pocas piezas al día para cuidar todo el proceso detrás del producto final.
Su filosofía va más allá del sugar free, sino que se concentra en ser lo más sostenibles posibles y disminuir el desperdicio de alimentos. Su menú es amplio e incluye favoritos de temporada como pan de muerto endulzado con monk fruit hasta sus clásicos tea cakes de golden milk y matcha.
La escena sugar-free en la CDMX está más viva que nunca, con nuevos espacios celebrando esta forma más consciente de cuidar tu cuerpo y alimentarte con ingredientes más naturales.
La Divinata
La Divinata se ha convertido en uno de los pilares de la repostería saludable. Aunque su tienda es mayoritariamente repostería tradicional, sus opciones keto y sin azúcar se disfrutan tanto (o incluso un poquito más) que otros postres.
Sus pasteles y pays individuales son perfectos para consentirte en una ocasión especial. Entre sus sabores más populares están el pastel de pistache, pay de limón y el pastel de fresas con crema.
PÈCANO Sundae Bar
Este lugar fue furor en TikTok por una sola razón: sus helados son tan deliciosos como se ven en fotos, y no contienen ni azúcar ni gluten.
En su sucursal de Polanco puedes encontrar diferentes opciones para quitarte el antojo: desde sus famosísimos sundaes de sabores imperdibles como crème brûlée hasta carlotas de limón y pasteles en copa. También tienen opciones de bebidas frías y calientes para complementar tu día.
Estos espacios en nuestra ciudad han logrado demostrar que comer postres saludables no significa renunciar al placer de un buen brownie, sino redefinir su sabor hacia opciones que generen un impacto positivo en tu cuerpo. Ya sea que sigas una dieta keto, vegana o simplemente busques cuidar tu consumo de azúcar, cada vez hay más opciones deliciosas esperándote.