Los mejores postres sin azúcar en CDMX para cuidar tu salud sin renunciar al placer

Aranciatta

Ubicada en la Condesa, Aranciatta es una repostería que está cambiando el juego cuando se trata de postres sugar-free. Su menú tiene opciones keto, veganas, sin gluten y sin azúcar.

En su vitrina puedes encontrar galletas, tartas, pasteles y opciones saldas como sus maxi sándwiches y bagels recién hechos. Nuestra recomendación es la tarta de almendras con notas de chocolate blanco, acompañado de un pumpkin spice latte.

Instagram – @aranciatta.mx

Hannah

En la Del Valle, Hannah tiene un objetivo: demostrar que dejar de consumir azúcar no tiene por qué ser aburrido. Su tienda en línea ofrece desde ate endulzado con jarabe de agave, hasta pasteles de diferentes sabores para disfrutar en grande.

Su pastel de chocolate con aceite de olivo es perfecto para paladares sofisticados que disfrutan la textura aterciopelada en sus postres, pues el aceite de oliva es conocido como un perfecto acompañante del cacao para resaltar sus matices y agregar antioxidantes a tu postre.

Instagram – @hannah.cdmx

Fruto de raíz

Esta cafetería y restaurante en la Condesa está cambiando el juego cuando comer saludable se trata. El corazón de su cocina está en la relación que tenemos con los términos "artesanal" y "saludable", pues su compromiso está en traer a la vida todas sus recetas sin el uso de ningún ingrediente refinado a través de ingredientes completamente naturales y hornear pocas piezas al día para cuidar todo el proceso detrás del producto final.

Su filosofía va más allá del sugar free, sino que se concentra en ser lo más sostenibles posibles y disminuir el desperdicio de alimentos. Su menú es amplio e incluye favoritos de temporada como pan de muerto endulzado con monk fruit hasta sus clásicos tea cakes de golden milk y matcha.

Instagram – @frutoderaizmexico

La escena sugar-free en la CDMX está más viva que nunca, con nuevos espacios celebrando esta forma más consciente de cuidar tu cuerpo y alimentarte con ingredientes más naturales.