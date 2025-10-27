Clase Azul y The St. Regis Punta Mita celebran la vida en una experiencia de lujo, arte y tradición

El fin de semana comenzó con una bienvenida dentro del marco de House of Nelli, la celebración artística y cultural de The St. Regis Punta Mita que rinde homenaje a las tradiciones mexicanas. Ahí, fuimos recibidos por un altar de Día de Muertos diseñado por la reconocida ceramista Perla Valtierra, quien reinterpretó la ofrenda a través del barro, un material ancestral que, en sus manos, se transformó en un símbolo de permanencia, espiritualidad y conexión entre lo cotidiano y lo sagrado. La instalación fue una obra viva que unió la memoria con la tierra.

Mientras los asistentes recorrían el espacio, disfrutaron drinks elaborados con las diferentes expresiones de Clase Azul, que abrían paso a la cena principal, una experiencia culinaria diseñada por el chef Lucho Martínez en el restaurante Mita Mary, recién renovado. El menú fue una sinfonía de sabores y texturas (desde un dashi de nopal con tostada de atún y caviar hasta un New York con mole xico) cuidadosamente maridado con Clase Azul Tequila Plata, Blanco Ahumado, Reposado, Gold y Mezcal Guerrero. Cada platillo resaltaba la complejidad del tequila como si fuera un lenguaje que dialoga con los sentidos.

La noche cerró con un brindis frente al mar y una sesión musical a cargo de DJ Rae, en la playa privada del resort. Bajo un cielo estrellado, los invitados, entre ellos Fernando Cattori, Mariana y Santiago Arriaga y el actor estadounidense Nicholas Gonzalez, celebraron la vida, el arte y la memoria con la sofisticación y calidez que distingue a ambas marcas.