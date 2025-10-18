El barro inspira el nuevo menú de Lorea, un tributo a la cocina mexicana

Ubicado en una casona de la colonia Roma, Lorease ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos imperdibles de la Ciudad de México.
El restaurante presenta un nuevo y exclusivo menú en el que el barro funge como eje narrativo e inspiración, ofreciendo una experiencia culinaria que celebra la tradición y estimula los sentidos a cargo del chef Oswaldo Oliva.
Además de su propuesta gastronómica, Lorea enriquece la experiencia con piezas de artistas mexicanos y elementos de diseño que complementan la atmósfera del lugar.
Con este concepto, el restaurante reafirma su espíritu innovador e invita a los comensales a explorar un universo donde la curiosidad y la creatividad se transforman en sabor.
La comida mexicana que deleita con barro en Lorea
El nuevo menú de Lorea, creado por el chefOswaldo Oliva, es una experiencia culinaria que celebra los ingredientes locales y la creatividad.
Incluye preparaciones como maíz, escamoles hidalguenses, ensalada de cangrejo, tamales y hongos veracruzanos, entre otros, todos elaborados con productos de temporada y provenientes de distintas regiones del país.
Con estos platillos, el comensal se adentra en un viaje sensorial que invita a conectar con los sabores, las texturas y los aromas del país, reinterpretados bajo una mirada contemporánea que mantiene viva la esencia de la cocina mexicana.
La atmósfera íntima de Lorea crea una experiencia exclusiva donde cada detalle está pensado para sorprender al comensal. El maridaje, cuidadosamente seleccionado, complementa cada platillo y eleva una experiencia sensorial que conquista todos los gustos.
Para acompañar este viaje culinario, el restaurante ofrece una cuidada selección de vinos, fermentos y destilados de agave, diseñados para realzar los sabores del menú Barro.
Cada propuesta líquida se presenta con un enfoque lúdico y emocional, invitando a disfrutar con todos los sentidos y a crear recuerdos duraderos.
Barro, el menú con el que Lorea cierra 2025 con una experiencia gastronómica multisensorial
De septiembre a diciembre, Lorea presenta este nuevo menú inspirado en el barro mexicano, no sólo como utensilio o superficie, sino como ingrediente y eje narrativo que rinde homenaje a una tradición ancestral.
Más que un elemento de la cocina, el barro se convierte aquí en fuente de inspiración y vehículo de sabor, en una experiencia que une arte, cultura y gastronomía.
El menú Barro Mexicano está disponible en horario de comida y cena, de martes a domingo, y también puede disfrutarse una opción a la carta, disponible únicamente durante las comidas.
¿Quién es el chef Oswaldo Oliva?
Oswaldo Oliva nació en México en un entorno familiar marcado por la curiosidad: ambos padres son biólogos.
Desde joven, desarrolló un profundo interés por la conexión entre la investigación y la cocina, explorando cómo los procesos culinarios transforman los sabores, la historia y la cultura.
Se formó por más de una década en el viejo continente, cocinando en los mejores restaurantes de España y decidió utilizar esa experiencia para traer a su ciudad natal un espacio para la exploración de los sabores de México.
Así nació Lorea, su proyecto de vida, un lugar donde el paladar y las historias se entrelazan buscando dejar huella en el universo de la memoria.
Oswaldo celebra su cuarto piso compartiendo que “sin una hoja de ruta uno puede perderse, por ello aprender de las experiencias es clave en la cocina y en cada momento de la vida”.