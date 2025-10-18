El barro inspira el nuevo menú de Lorea, un tributo a la cocina mexicana

La comida mexicana que deleita con barro en Lorea

El nuevo menú de Lorea, creado por el chef Oswaldo Oliva, es una experiencia culinaria que celebra los ingredientes locales y la creatividad.

Incluye preparaciones como maíz, escamoles hidalguenses, ensalada de cangrejo, tamales y hongos veracruzanos, entre otros, todos elaborados con productos de temporada y provenientes de distintas regiones del país.

Lorea (Cortesía)

Con estos platillos, el comensal se adentra en un viaje sensorial que invita a conectar con los sabores, las texturas y los aromas del país, reinterpretados bajo una mirada contemporánea que mantiene viva la esencia de la cocina mexicana.

La atmósfera íntima de Lorea crea una experiencia exclusiva donde cada detalle está pensado para sorprender al comensal. El maridaje, cuidadosamente seleccionado, complementa cada platillo y eleva una experiencia sensorial que conquista todos los gustos.

Lorea (Cortesía)

Para acompañar este viaje culinario, el restaurante ofrece una cuidada selección de vinos, fermentos y destilados de agave, diseñados para realzar los sabores del menú Barro.

Cada propuesta líquida se presenta con un enfoque lúdico y emocional, invitando a disfrutar con todos los sentidos y a crear recuerdos duraderos.

Barro, el menú con el que Lorea cierra 2025 con una experiencia gastronómica multisensorial

De septiembre a diciembre, Lorea presenta este nuevo menú inspirado en el barro mexicano, no sólo como utensilio o superficie, sino como ingrediente y eje narrativo que rinde homenaje a una tradición ancestral.

Lorea (Cortesía)

Más que un elemento de la cocina, el barro se convierte aquí en fuente de inspiración y vehículo de sabor, en una experiencia que une arte, cultura y gastronomía.

El menú Barro Mexicano está disponible en horario de comida y cena, de martes a domingo, y también puede disfrutarse una opción a la carta, disponible únicamente durante las comidas.