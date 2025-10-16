Cosecha Salvaje 1 y el regreso del MEZCALFEST.MX

El alma salvaje del mezcal

La nueva joya de 400 Conejos, Cosecha Salvaje 1, es un homenaje al origen, un mezcal elaborado con agaves silvestres de los Valles Centrales de Oaxaca, cocidos en hornos de piedra, molidos en tahona y destilados dos veces en ollas de cobre, pura tradición. Combina notas florales, cítricas y terrosas, con una textura suave y un aftertaste que se queda en la memoria y en el paladar. No se trata de un mezcal más, sino de una edición limitada, pensada para quienes buscan experiencias auténticas y premium.

Este octubre, el MEZCALFEST.MX regresa a la Ciudad de México para celebrar su onceava edición, y no pudo hacerlo en mejor momento, justo cuando 400 Conejos lanza Cosecha Salvaje 1, su primera edición limitada de mezcales silvestres. (Cortesía)

MEZCALFEST.MX: el ritual del agave

El 18 y 19 de octubre, el Club de Leones de la Roma Sur se convertirá en el epicentro de la cultura del agave. El MEZCALFEST.MX, creado por Alejandro González, regresa como ese espacio donde convergen el arte, la cocina, la música y, por supuesto, los destilados que cuentan historias. “Es un oasis gastronómico donde disfrutamos, aprendemos y hacemos comunidad”, dice González. Y es justo eso, una fiesta que celebra al mezcal desde todos sus sentidos.

En esta edición, el festival estrena la Galería MEZCALFEST.MX, un espacio visual con carteles, cortos, videoarte y loops digitales que reinterpretan la experiencia del mezcal con mirada contemporánea. A su lado, una selección de maestros mezcaleros, mujeres productoras y emprendedores locales ofrecerán degustaciones de mezcal, sotol, lechuguilla y otros destilados que huelen a tierra y tradición.