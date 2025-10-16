Obtener la llave Michelin es el mayor reconocimiento que puede recibir un hotel en el mundo. En nuestro país presumimos 87 mágicos lugares con esta distinción, y en esta lista encontrarás los cinco destinos con hoteles de distinción Michelin más cercanos a la Ciudad de México para una escapada de fin de semana perfecta.
Los cinco destinos con llave Michelin más cerca de la CDMX para una escapada de fin de semana
Amomoxtli en Tepoztlán, Morelos
Si de magia se trata, Tepotzlán siempre encabeza la lista. En nuestro pueblo mágico favorito, Amomoxtli es más que sólo un hotel, es una experiencia espiritual de esas que se sienten más de lo que se puede mostrar. Echarse un clavado jamás había sido tan poético, con el Tepozteco ofreciéndonos sus mejores vistas desde su preciosa alberca templada.
Su restaurante, Mesa de Origen, utiliza únicamente ingredientes de Morelos para un sabor auténtico del estado. Su compromiso con la cultura morelense está presente en cada parte del hotel, desde el spa con hierbas nativas hasta sus jardines con plantas endémicas. Las habitaciones se sienten hogareñas sin perder el diseño de lujo característico de Amomoxtli.
Anticavilla Boutique Hotel en Cuernavaca, Morelos
A menos de dos horas de la Ciudad de México encontramos una de las joyas más brillantes del estado de Morelos: Anticavilla Hotel & Spa. Con 16 habitaciones de lujo dentro de una casona que combina arquitectura colonial con diseño contemporáneo, cada rincón de este hotel ha sido pensado para disfrutar con estilo: su restaurante VerdeSalvia promete ser uno de los mejores y más auténticos restaurantes italianos en Cuernavaca, su spa de primer nivel, y su alberca rodeada de palmeras para vivir un fin de semana de película veraniega en medio del otoño.
La habitación en sí misma es una completa experiencia: tinas de hidromasaje, amenidades de baño Bvlgari y vistas espectaculares al jardín son, sin duda, algo que esperar de un fin de semana lleno de lujo y paz. Andiamo!
L'Ôtel - Casa Arca en San Miguel de Allende
En el corazón de San Miguel de Allende se encuentra un refugio histórico (literalmente, porque el edificio de este hotel fue nombrado Patrimonio Histórico de la UNESCO) para quienes buscan un descanso de la rutina de Ciudad de México. Si las calles de San Miguel logran curar hasta al alma más cansada, hospedarse en Casa Arca es la cereza del pastel para un fin de semana de restauración total. Su terraza y alberca son los spots perfectos para cambiar de perspectiva y ritmo por un par de días.
Su colorido diseño contemporáneo que fusiona elementos clásicos de la cultura de San Miguel con el minimalismo es ideal para dejarte como nuevo. Deja que la luz natural entre por las ventanas de tu habitación antes de bajar a desayunar a su buffet gourmet para recargar energías y salir a explorar una de las ciudades más vibrantes de México. Por la tarde, no te pierdas sus vistas impresionantes de la emblemática Parroquia de San Miguel Arcángel desde Altar, restaurante terraza.
Para los amantes de la playa, hay dos opciones que los dejarán sin aliento.
Banyan Tree Cabo Marqués en Acapulco, Guerrero
Sobrevolando las olas azules de Punta Diamante, Banyan Tree Cabo Marqués es el resort que está redefiniendo el lujo tropical, con una preciosa fusión cultural entre Asia y México que te invita a dejarte llevar y disfrutar a lo natural. Sus exclusivas villas privadas con alberca y vistas al Pacífico son ideales para borrar de tu mente el ruido de la ciudad y disfrutar el sonido del mar bajo los atardeceres dorados que sólo Acapulco ofrece.
El puerto de Acapulco ha sido nombrado como la playa oficial del Mundial, y Banyan Tree Cabo Marqués promete ser el boleto más exclusivo del evento. Disfruta su spa de talla mundial y deleita tus papilas gustativas en cualquiera de sus restaurantes: Saffron, para quienes gusten sumergirse en la gastronomía tailandesa, y Cello, si la comida italiana es más lo suyo. O, ¿por qué no desayunar desde la alberca privada de tu villa? Las opciones son infinitas, como la relajación que se siente al poner un pie en este hotel de 5 estrellas.
La Casa que Canta en Zihuatanejo, Guerrero
Este hotel boutique en la bahía de Zihuatanejo es el ultimate retreat. Sus suites con vista al mar que tienen la decoración típica del glamour vintage costero de Guerrero son ideales para viajar en el tiempo y detenerlo un fin de semana entero, junto a su arquitectura escalonada tan representativa que le da una atmósfera familiar que nos recuerda a ese sentimiento de regresar a casa después de un largo día.
La alberca que abraza el paisaje es uno de los elementos más icónicos de La Casa que Canta, volviéndose imperdible incluso si tu villa es una de las 11 con alberca privada. La atención a los detalles y el cálido servicio hacen que tu estancia se vuelva inolvidable, digna de un sueño tropical.
Desde jardines perfumados en Morelos hasta los acantilados del Pacífico, estos destinos ofrecen lo mejor del lujo en México sin necesidad de viajar cientos de kilómetros desde la Ciudad de México. El diseño, la hospitalidad y la naturaleza son clave para desconectarte después de una semana dura, y estos hoteles tienen lo mejor de los tres, listos para ser disfrutados un fin de semana.