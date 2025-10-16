Los cinco destinos con llave Michelin más cerca de la CDMX para una escapada de fin de semana

Amomoxtli en Tepoztlán, Morelos

Si de magia se trata, Tepotzlán siempre encabeza la lista. En nuestro pueblo mágico favorito, Amomoxtli es más que sólo un hotel, es una experiencia espiritual de esas que se sienten más de lo que se puede mostrar. Echarse un clavado jamás había sido tan poético, con el Tepozteco ofreciéndonos sus mejores vistas desde su preciosa alberca templada.

Su restaurante, Mesa de Origen, utiliza únicamente ingredientes de Morelos para un sabor auténtico del estado. Su compromiso con la cultura morelense está presente en cada parte del hotel, desde el spa con hierbas nativas hasta sus jardines con plantas endémicas. Las habitaciones se sienten hogareñas sin perder el diseño de lujo característico de Amomoxtli.

(Instagram - @amomoxtli)

Anticavilla Boutique Hotel en Cuernavaca, Morelos

A menos de dos horas de la Ciudad de México encontramos una de las joyas más brillantes del estado de Morelos: Anticavilla Hotel & Spa. Con 16 habitaciones de lujo dentro de una casona que combina arquitectura colonial con diseño contemporáneo, cada rincón de este hotel ha sido pensado para disfrutar con estilo: su restaurante VerdeSalvia promete ser uno de los mejores y más auténticos restaurantes italianos en Cuernavaca, su spa de primer nivel, y su alberca rodeada de palmeras para vivir un fin de semana de película veraniega en medio del otoño.

La habitación en sí misma es una completa experiencia: tinas de hidromasaje, amenidades de baño Bvlgari y vistas espectaculares al jardín son, sin duda, algo que esperar de un fin de semana lleno de lujo y paz. Andiamo!

(Fuente: Anticavilla Hotel.)

L'Ôtel - Casa Arca en San Miguel de Allende

En el corazón de San Miguel de Allende se encuentra un refugio histórico (literalmente, porque el edificio de este hotel fue nombrado Patrimonio Histórico de la UNESCO) para quienes buscan un descanso de la rutina de Ciudad de México. Si las calles de San Miguel logran curar hasta al alma más cansada, hospedarse en Casa Arca es la cereza del pastel para un fin de semana de restauración total. Su terraza y alberca son los spots perfectos para cambiar de perspectiva y ritmo por un par de días.

Su colorido diseño contemporáneo que fusiona elementos clásicos de la cultura de San Miguel con el minimalismo es ideal para dejarte como nuevo. Deja que la luz natural entre por las ventanas de tu habitación antes de bajar a desayunar a su buffet gourmet para recargar energías y salir a explorar una de las ciudades más vibrantes de México. Por la tarde, no te pierdas sus vistas impresionantes de la emblemática Parroquia de San Miguel Arcángel desde Altar, restaurante terraza.

(Instagram - @lotel_casaarca)

Para los amantes de la playa, hay dos opciones que los dejarán sin aliento.