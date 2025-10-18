Comfort soups para el otoño: dónde comer las mejores de la CDMX en época de frío

Las mejores sopas de la CDMX

La CDMX posee una oferta culinaria variada y para todos los gustos y si se trata de sopas, existen desde las opciones más cremosas y espesas, hasta aquéllas para quienes prefieren texturas más caldosas.

De cucharada en cucharada, descubrimos que en la época de frío no hay nada mejor que sentir el calor desde dentro con una deliciosa sopa, tal y como las que te recomendamos en esta lista.

Sopa de jitomate de Marmota

Aunque el platillo principal en sí es el grilled cheese de cheddar y caciotta con tocino, la sopa de jitomate es lo que ha vuelto a Marmota el restaurante perfecto para esas tardes frías en las que tu cuerpo pide un lugar acogedor para comer.

Su sopa es espesa, perfecta para dippear tu sándwich y convertirlo en una explosión de sabores.

Desde la atención hasta la comida y la decoración, estamos seguros que Marmota va a ser tu nuevo restaurante favorito durante el otoño.

Tip: pide también las papas a la francesa con parmesano y sal de hierbas, su alioli es imperdible.

Marmota

Plaza Río de Janeiro 53, Roma Nte

(Instagram - @marmota_mx)

Clam chowder de Lilōu

La crema de almeja es un comfort food clásico en la cocina estadounidense por su suave textura y toque de tocino.

Aunque tradicionalmente se sirve en un bowl de pan, Lilōu lo reinventa con un delicioso pan de ajo que acompaña la crema, dejando todo el protagonismo a la sedosidad del clam chowder.

Lilōu

Campos Elíseos 218, Polanco

(Instagram - @lilou_restaurante)

Sopa de cebolla de Havre 77

Esta sopa se ha vuelto un clásico de cualquier amante de las sopas gracias a la perfección de su sabor.

Gratinada con queso Gruyère y Emmental, Havre 77 nos trae este platillo emblemático de la cocina francesa para darle su propio toque especial.

Havre 77

Havre 77, Juárez