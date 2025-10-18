Comfort soups para el otoño: dónde comer las mejores de la CDMX en época de frío

Cuando el clima hace que nuestro cuerpo requiera un apapacho, nada resulta más reconfortante más que un buen tazón de sopa caliente.
Por ello, en esta temporada de frío, te decimos dónde podrás comer las mejores sopas en CDMX que son perfectas para calentar tu estómago y tu corazón en otoño e invierno.
Las mejores sopas de la CDMX
La CDMX posee una oferta culinaria variada y para todos los gustos y si se trata de sopas, existen desde las opciones más cremosas y espesas, hasta aquéllas para quienes prefieren texturas más caldosas.
De cucharada en cucharada, descubrimos que en la época de frío no hay nada mejor que sentir el calor desde dentro con una deliciosa sopa, tal y como las que te recomendamos en esta lista.
Sopa de jitomate de Marmota
Aunque el platillo principal en sí es el grilled cheese de cheddar y caciotta con tocino, la sopa de jitomate es lo que ha vuelto a Marmota el restaurante perfecto para esas tardes frías en las que tu cuerpo pide un lugar acogedor para comer.
Su sopa es espesa, perfecta para dippear tu sándwich y convertirlo en una explosión de sabores.
Desde la atención hasta la comida y la decoración, estamos seguros que Marmota va a ser tu nuevo restaurante favorito durante el otoño.
Tip: pide también las papas a la francesa con parmesano y sal de hierbas, su alioli es imperdible.
Marmota
Plaza Río de Janeiro 53, Roma Nte
Clam chowder de Lilōu
La crema de almeja es un comfort food clásico en la cocina estadounidense por su suave textura y toque de tocino.
Aunque tradicionalmente se sirve en un bowl de pan, Lilōu lo reinventa con un delicioso pan de ajo que acompaña la crema, dejando todo el protagonismo a la sedosidad del clam chowder.
Lilōu
Campos Elíseos 218, Polanco
Sopa de cebolla de Havre 77
Esta sopa se ha vuelto un clásico de cualquier amante de las sopas gracias a la perfección de su sabor.
Gratinada con queso Gruyère y Emmental, Havre 77 nos trae este platillo emblemático de la cocina francesa para darle su propio toque especial.
Havre 77
Havre 77, Juárez
Sopa azteca de San Ángel Inn
No hay mexicano que no sienta su corazón derretirse al comer una deliciosa sopa de tortilla casera.
La de San Ángel Inn es famosa por hacerte suspirar con cada cucharada. La suavidad del caldo se mezcla perfectamente con lo crujiente del chicharrón y la tortilla frita, abrazando la sedosidad del aguacate y la crema para darte la mejor experiencia en esta temporada de frío.
San Ángel Inn
Diego Rivera 50, San Ángel Inn
Tonkotsu ramen de Kimasu
Si alguna vez has comido ramen en Japón, sabes lo difícil que es encontrar uno igual de cremoso que el que sirven en las estaciones de metro en Tokio.
Pero Kimasu SakeBar sabe recrearlo a la perfección en su tonkotsu ramen, con un caldo cremoso y chasu que se deshace en tu boca.
Las gyozas son una excelente adición, para abrir tu apetito antes de probar uno de los mejores ramen de la CDMX.