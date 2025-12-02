Four Seasons anunció que se viene un año con aperturas irreales, desde París hasta Mykonos, pasando por Toronto, Puerto Rico, Medina, Cartagena y Florida. El plan es claro, recuperar esa magia que tienen los destinos y mezclarlos con experiencias nuevas, curadas y diseñadas para que cada viaje se sienta como tu mejor versión descansando, comiendo bien y viviendo como lo mereces.
Algo le faltaba a estos destinos y era un Four Seasons, que llega a ellos en 2026
Naples Beach Club, A Four Seasons Resort
La costa del Golfo de Florida, por ejemplo, siempre fue linda, pero aceptémoslo, algo le faltaba. Ahora lo sabemos: era el Naples Beach Club, A Four Seasons Resort, con su arena blanca que parece filtro en HD, un campo de golf de Tom Fazio y gastronomía frente al mar que va directo a tus fotos. De repente, Florida ya no es “solo Florida”.
Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico
En Puerto Rico pasa lo mismo, Bahía Beach ya era espectacular, pero con el renovado Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico, los 3.2 km de playa y su acceso al Bosque Nacional El Yunque se sienten como el equivalente caribeño a respirar profundo después de una semana complicada. El tipo de lugar donde decides que sí, quieres ser esa persona que hace paddle board al amanecer.
Four Seasons en el Mar Rojo
Y el Mar Rojo, wow. Arabia Saudita está viviendo su propio glow up, y Four Seasons decidió que era el momento de entrar. En Shura Island y AMAALA (Triple Bay), la marca mezcla wellness orgánico, playas tranquilas y una curaduría estética que convierte la costa Hijazi en un capítulo de libro de diseño. Montañas, mar y lujo, la vibe es retiro espiritual, pero con excelente WiFi y masajes diarios.
Four Seasons Hotel and Residences Cartagena
Luego está Cartagena, que siempre ha sido fotogénica, histórica y deliciosa. Pero con el nuevo Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, la ciudad se convierte en una fantasía tropical con rooftop pool, restaurantes y un estilo que mezcla lo colonial con lo Beaux-Arts. Lo mejor de dos mundos, literalmente pegado al centro histórico reconocido por la UNESCO. Aquí no vienes, vuelves.
Four Seasons en Venecia
Venecia también se une al upgrade global, el legendario Hotel Danieli renace como una obra maestra restaurada, reimaginada por Pierre-Yves Rochon. Tres palacios históricos unidos, suites que miran a la laguna y acceso directo por los canales. Básicamente, la fantasía veneciana que pensabas que solo existía en películas de época con presupuesto infinito.
Four Seasons en Mykonos
Y si tu sueño es escaparte al Egeo, claramente te hacía falta un Four Seasons en Mykonos. Albercas infinitas, glamour cicládico y excursiones en yate a islas cercanas. No es Grecia, es Grecia premium.
Para quienes aman los paisajes alpinos, Gstaad también regresa remasterizado., The Park Gstaad reabre como experiencia Four Seasons, combinando tradición suiza, diseño.
Así que sí, el 2026 pinta para ser el año en el que tus destinos favoritos finalmente se sientan completos. Porque ahora ya sabemos la verdad, lo que te faltaba no era un itinerario más planeado, ni una foto mejor, ni un spot secreto…lo que te faltaba era un Four Seasons.