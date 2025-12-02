Algo le faltaba a estos destinos y era un Four Seasons, que llega a ellos en 2026

Naples Beach Club, A Four Seasons Resort

La costa del Golfo de Florida, por ejemplo, siempre fue linda, pero aceptémoslo, algo le faltaba. Ahora lo sabemos: era el Naples Beach Club, A Four Seasons Resort, con su arena blanca que parece filtro en HD, un campo de golf de Tom Fazio y gastronomía frente al mar que va directo a tus fotos. De repente, Florida ya no es “solo Florida”.

Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico

En Puerto Rico pasa lo mismo, Bahía Beach ya era espectacular, pero con el renovado Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico, los 3.2 km de playa y su acceso al Bosque Nacional El Yunque se sienten como el equivalente caribeño a respirar profundo después de una semana complicada. El tipo de lugar donde decides que sí, quieres ser esa persona que hace paddle board al amanecer.

Four Seasons en el Mar Rojo

Y el Mar Rojo, wow. Arabia Saudita está viviendo su propio glow up, y Four Seasons decidió que era el momento de entrar. En Shura Island y AMAALA (Triple Bay), la marca mezcla wellness orgánico, playas tranquilas y una curaduría estética que convierte la costa Hijazi en un capítulo de libro de diseño. Montañas, mar y lujo, la vibe es retiro espiritual, pero con excelente WiFi y masajes diarios.