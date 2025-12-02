Publicidad

Viajes y gourmet

¿Porqué República Dominicana es lo de hoy? Cultura, sabor, hoteles y más

Gastronomía en Santo Domingo, productos icónicos como el ron, café y tabaco, y hoteles enfocados en diseño y bienestar muestran por qué República Dominicana es el destino más interesante del Caribe hoy.
mar 02 diciembre 2025 10:11 PM
Cayo Levantado Resort
Cuando pensamos en República Dominicana, solemos imaginar playas infinitas y mar turquesa. Y sí, están ahí, pero el país ofrece mucho más. En ciudades como Santo Domingo o en islas como Samaná, la cultura, la historia, los sabores y la hospitalidad dominicana están tomando el protagonismo. Restaurantes que reinterpretan ingredientes locales, hoteles que rescatan la herencia colonial y experiencias que celebran productos icónicos como el café, el ron y el tabaco están atrayendo a turistas que buscan algo más personal y significativo.

Un país que se saborea con ron, café y tabaco

Si hay tres productos capaces de resumir el espíritu dominicano, son estos. Las degustaciones de ron, como las de Barceló o Brugal, muestran cómo el tiempo, la madera y la caña se transforman en un símbolo nacional. El café, cultivado en las montañas y reinterpretado en cafeterías de autor, conecta aromas, tradición y comunidad. El tabaco vive una nueva etapa con espacios como Cigar Country Punta Cana, donde el ritual del cigarro se disfruta con calma y elegancia.

Ron Barcelo
Cayo Levantado un lujo silencioso en Samaná

Frente a la bahía de Samaná, Cayo Levantado Resort demuestra que el lujo no siempre tiene que gritar. Sus villas, espacios abiertos, arquitectura inspirada en el Caribe y arte dominicano crean un refugio que mezcla serenidad, naturaleza y diseño. Su propuesta gastronómica, wellness y compromiso ambiental completan una experiencia que invita a bajar el ritmo y disfrutar.

Cayo Levantado Resort Samana
Cultura como experiencia de viaje

En República Dominicana, la cultura está presente en cada experiencia, desde la mesa hasta la conversación casual. Restaurantes, productores locales y hoteles apuestan por propuestas que reflejan identidad, historia y hospitalidad. Ese equilibrio entre modernidad y tradición es lo que hoy distingue al destino y lo posiciona como uno de los más interesantes del Caribe.

Larimar
Un destino que se transforma sin perder su esencia

Lo más interesante es que esta evolución no borra el pasado, sino que lo celebra. Restaurantes, hoteles, productores y artesanos coinciden en algo, en contar historias dominicanas desde el presente y eso está impulsando una nueva forma de viajar al Caribe, más consciente, cultural y memorable.

Larimar
Portada Quien Octubre 25

