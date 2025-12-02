¿Porqué República Dominicana es lo de hoy? Cultura, sabor, hoteles y más

Un país que se saborea con ron, café y tabaco

Si hay tres productos capaces de resumir el espíritu dominicano, son estos. Las degustaciones de ron, como las de Barceló o Brugal, muestran cómo el tiempo, la madera y la caña se transforman en un símbolo nacional. El café, cultivado en las montañas y reinterpretado en cafeterías de autor, conecta aromas, tradición y comunidad. El tabaco vive una nueva etapa con espacios como Cigar Country Punta Cana, donde el ritual del cigarro se disfruta con calma y elegancia.

Cayo Levantado un lujo silencioso en Samaná

Frente a la bahía de Samaná, Cayo Levantado Resort demuestra que el lujo no siempre tiene que gritar. Sus villas, espacios abiertos, arquitectura inspirada en el Caribe y arte dominicano crean un refugio que mezcla serenidad, naturaleza y diseño. Su propuesta gastronómica, wellness y compromiso ambiental completan una experiencia que invita a bajar el ritmo y disfrutar.