Casa Yuma, desconexión máxima y lujo en el Pacífico

El corazón del lugar es frente a las olas con una alberca infinita, una barra perfecta para perder la noción del tiempo y un restaurante que rinde tributo a Oaxaca en su forma más honesta y deliciosa. Los sabores locales del mar, de la tierra y del alma se mezclan con una elegancia relajada. Cada trago, cada bocado, es un guiño a la tradición, pero con ese toque contemporáneo que convierte lo cotidiano en extraordinario.

El corazón del lugar es frente a las olas con una alberca infinita, una barra perfecta para perder la noción del tiempo y un restaurante que rinde tributo a Oaxaca en su forma más honesta y deliciosa.

Y cuando la desconexión pide un nivel más profundo, el spa al aire libre aparece como un santuario. El masaje zapoteco con mezcal, hierbas y el aroma del copal no solo relaja, es una ceremonia. Un viaje sensorial que combina la sabiduría ancestral con el arte del bienestar moderno.